Contre cu asociația pentru o inundație

“Este mai mare scadalul pentru o inundație de la coloana principală a blocului. La asociație nu au fond de reparații. Eu nu am fost aici, locuiesc în altă localitate, dar am venit să rezolvăm această situație. Am solicitat înlocuirea țevii de căldură. Asociația nu a vrut să facă constatarea, ne-a spus să venim noi cu instalatorul. Eu am făcut cerere și de la asociație mi-au făcut scandal. Ulterior, mi-au trimis adresă că nu sunt de acord cu reparațiile. Mi-a făcut sesizare la primărie că nu sunt la locație. Acum sunt aici, să vină să facă constatare și să repare. Au cerere și de la vecina de desubt să schimbe coloana dintre mine și ea. Eu am asigurare pentru că din cauza acestei coloane comune am fost inundat de două ori. Nu este vina mea.”, spune un locatra din blocul P3.