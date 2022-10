Wizz Air vrea să investească 30 de milioane de euro la Craiova

Compania aeriană Wizz Air are în vedere realizarea, la Craiova, a unei investiții de 30 de milioane de euro, pentru o unitate de mentenanță a propriei flote.

Compania a și trimis la începutul acestei luni o scrisoare de intenție Consiliului Județean (CJ) Dolj, în vederea concesionării unei suprafețe mari de teren, lângă Aeroportul Internațional Craiova. În acest sens, consilierii județeni au aprobat, în ședința ordinară de vineri, un proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a unei suprafețe de 10 hectare de teren către Wizz Air. Un teren de 7,3 hectare (73.223 mp) a fost obținut de la Aeroportul Craiova, iar alte 3,4 hectare (34.774 mp) aparțin domeniului public al județului Dolj.

În ședința de vineri a fost aprobată, astfel, revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova SA pentru terenul în suprafaţă de 73.223 mp aflat în domeniul public al judeţului Dolj și însușirea propunerii Wizz Air Hungary Ltd privind concesionarea terenului în suprafață totală de 108.000 mp. CJ Dolj va trebui acum să întocmească un studiu de oportunitate în vederea concesionării terenului respectiv, studiu care va fi supus, de asemenea, aprobării consilierilor județeni. Pentru asta are la dispoziție 30 de zile, studiul urmând să conțină, printre altele, nivelul minim al redevenţei, procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și durata estimată a concesiunii. Terenul de 7,3 hectare preluat de la Aeroportul Craiova are o valoare de inventar de 38.943.319,85 lei.

Ce vrea să realizeze Wizz Air la Craiova

Potrivit raportului de specialitate din spatele hotărârii CJ Dolj, intenția Wizz Air Hungary Ltd este una fermă și serioasă. Compania vrea să investească „în facilități de mentenanță proprii, în care își va desfășura activitatea partenerul selectat de către Wizz Air pentru întreținere, reparații și revizii aeronave (MRO). Concret, terenul solicitat este pentru construirea și operarea unui hangar de mentenanță.

Wizz Air susține că va realiza o investiție de 30 de milioane de euro, care va genera angajarea a aproximativ 300 de specialiști de la nivel local, respectiv, ingineri, tehnicieni și personal administrativ. Capacitatea de la unitatea de mentenanță va deservi în primul rând propria flotă, iar capacitatea suplimentară va fi vândută pe piață. În acest sens, în colaborare cu partenerii și experții MRO, Wizz Air Hungary Ltd intenționează construirea unui hangar de mentenanță cu 6 locuri, la care se adaugă facilități administrative: birouri, zone de depozitare și zone de atelier.

„Pentru o zonă ca a noastră, în care rata șomajul este ascendentă, crearea de noi locuri de muncă va avea impact pozitiv asupra creșterii ratei de ocupare a forței de muncă, ce se va reflecta atât în creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate și al familiilor acestora cât și în colectarea de taxe și impozite la nivelul județului Dolj“, se arată în nota de fundamentare a hotărârii.