Procurorii parchetelor din Craiova – zero lei sau sute de mii de lei în conturi

În Craiova există trei parchete – cel de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cel de pe lângă Tribunalul Dolj și cel de pe lângă Judecătoria Craiova. Declarațiile de avere ale procurorilor din conducerea acestor instituții din orașul nostru nu sunt deloc stufoase. Între acestea apar și contraste destul de mari. Unii au mulți bani în conturi, alții absolut nimic. Cel puțin așa au declarat.

Ce averi au oamenii din conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova are în frunte trei oameni. Este vorba despre Tena Tulitu – Procuror general, Eugen Cristian Grigorie – Procuror general adjunct și Constantin Lăloianu – Procuror general adjunct.

Declarația de avere a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Tena Tulitu, arată că aceasta deține, alături de soț, un singur teren agricol, de 700 mp, în localitatea doljeană Bratovoești. De asemenea, aceeași declarație arată că șefa parchetului nu are nicio locuință pe numele său, ci doar un BMW din 2014. Despre alte bunuri de valoare nici nu poate fi vorba. Procuroarea a mai menționat în declarație doar un contract de înstrăinare/dobândire autovehicule, în urma căruia a obținut suma de 120.000 de lei.

Tena Tulitu a mai specificat că are în conturi suma totală de 3621.88 de lei și niciun fel de datorie. De asemenea, la capitolul venituri, Tena Tulitu a câștigat sume consistente de bani de la Parchetul de pe lângă Curtea De Apel Craiova. Aceasta a avut un salariu de 218.602 de lei, iar din restanțe salariale a mai încasat încă 281.830 de lei. Așadar, câștigul anual al procuroarei din fruntea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova s-a ridicat, anul trecut, la suma de 500.432 de lei.

Procurorul adjunct, conturi grase

Ajungem acum la Eugen Cristian Grigorie – Procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Acesta a menționat în declarația de avere câteva terenuri. Trei dintre acestea le deține alături de soție – două se află la Malu Mare și sunt intravilane (564 mp și 997 mp), iar unul la Craiova, tot intravilan (473 mp). De asemenea, Cristian Grigorie mai deține încă un teren agricol, tot la Malu Mare, în suprafață de 20.000 de mp, pe care l-a cumpărat alături de alți doi bărbați.

În declarație mai apare încă un teren la Sinaia, cu o suprafață de 344 mp, cumpărat alături de soție și de o altă familie. La capitolul clădiri, procurorul general adjunct a scris în declarația de avere că are un apartament de 119 mp în Craiova și încă un imobil de 18 mp tot în Craiova, ambele alături de soție. Acesta a mai cumpărat și un apartament la Sinaia, împreună cu soția și familia cu care a achiziționat și terenul din zona respectivă.

Aproape un milion de lei în conturi

Procurorul Eugen Cristian Grigorie mai are o mașină marca Seat Ateca. Însă, acesta a investit mult în hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), care însumează 450.000 de lei. În conturi, Eugen Cristian Grigorie a declarat că are 991.355 de lei, însă cel mai probabil aici intră și cei 450.000 de lei din hârtiile de valoare. De asemenea, în conturile acestuia mai apar și 20.423 de euro. Porcurorul nu a specificat că ar avea vreo datorie bancară.

La capitolul venituri, al doilea om din conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a încasat, anul trecut, un salariu de 221.788 de lei. La acești bani s-au adăugat alte două sume obținute din restanțe salariale. Este vorba de un total de încă 258.201 lei.

Al doilea Procuror General Adjunct este Constantin Lăloianu. Acesta a precizat în declarația de avere că deține un teren de 347 mp pătrați în Craiova, alături de soție. Cei doi mai au un apartament, dar și o impresionantă casă de locuit, cu o suprafață de 352 mp, ambele în Craiova. În declarația acestuia mai figurează un autoturism marca Mazda, din 2020. În rest, procurorul nu a mai declarat că ar avea alte bunuri de valoare. În conturi, Constantin Lăloianu a spus că are 182.858 de lei și 18.000 de euro. Ca venituri, acesta a câștigat, anul trecut, din salariu si drepturi salariale restante suma de 498.179 de lei.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nu și-a publicat declarațiile de avere

Trecem acum la oamenii din conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, doi la număr. Prim procurorul instituției este Marin Rogoveanu. După mai multe căutări pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, acolo unde sunt publicate toate declarațiile de avere, pare că acesta nu și-a făcut publică declarația de avere încă din anul 2019.

Prim procurorul adjunct, Claudiu Mirel Diculescu, a mers pe același tipar al superiorului și nu și-a publicat declarația de avere, pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, din anul 2017.

Șefa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, zero lei în cont

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova este condus de două femei. Marcela Croitoru este prim-procurorul instituției. În declarația de avere, șefa Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova nu a menționat vreun teren. Aceasta a declarat un apartament de 74 mp în Craiova, pe care îl deține în integralitate. De asemenea, încă un apartament de 42 mp, pe care îl are alături de o altă persoană, cel mai probabil soțul. Prim-procuroarea a mai spus că are un autoturism marca Volswagen, din 2005.

În restul declarației bate vântul, inclusiv la banii din conturi. Marcela Croitoru a specificat doar datoriile pe care le are la bănci. Este vorba despre patru credite bancare consistente, în valoare totală de 587.545 de lei. Ca venituri, șefa parchetului a încasat, anul trecut, din salariu de procuror și din diferențe salariale, suma de 221.883 de lei.

Prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, sume consistente în conturi

A doua femeie din conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova este Dalida Militaru. Declarația acesteia de avere arată că are doar un apartament de 70 mp în Craiova, alături de soț. De asemenea, mai are două mașini marca Skoda Superb și Skoda Rapid. La celelalte categorii de bunuri de valoare, procuroarea nu a mai menționat absolut nimic. În conturi, aceasta a declarat că are 796.863 de lei și 28.900 de euro.

Ca venituri, prim procuroarea adjunctă a instituției a încasat, anul trecut, un salariu de 221.333 de lei. În plus, aceasta a mai luat încă 151.214 de lei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, în urma unei hotărâri judecătorești.

Citește și: Declaraţii de avere „nud“, la Judecătoria Craiova