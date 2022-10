Declaraţii de avere „nud“, la Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova este condusă de cinci oameni. Este vorba despre preşedintele Constantin Cătălin Goşa, vicepreşedinta Raluca Georgeta Budiană şi preşedinţii de secţii, trei la număr. Declaraţiile acestora de avere arată că unii dintre judecători nu au reuşit să pună aproape nimic deoparte, iar cei care au strâns ceva avere au fost ajutaţi de moşteniri. Preşedintele Secţiei II Civilă are, de departe, cea mai goală declaraţie de avere pe care am analizat-o până acum la toate instanţele din Craiova.

Şeful Judecătoriei Craiova, şase credite bancare şi niciun leu în conturi

În declaraţia de avere a preşedintelui Judecătoriei Craiova, Constantin Cătălin Goşa, figurează şapte terenuri. Şase dintre acestea se află în localitatea doljeană Tatomireşti (trei agricole şi trei intravilane), toate fiind moştenite. Cel de-al şaptelea teren se află în Craiova, are o suprafaţă de 325 mp şi este deţinut alături de soţie. Judecătorul mai are un apartament în Craiova, pe care îl deţine în totalitate, o casă în Tatomireşti, pe care a moştenit-o, dar şi o casă în Craiova, alături de soţie.

Constantin Cătălin Goşa mai are trei maşini – o Dacia Logan, un Renault Symbol şi un Renault Koleos. În restul declaraţiei bate vântul, iar şeful Judecătoriei Craiova a declarat inclusiv că nu deţine niciun leu în conturi. De alte bunuri de valoare nici nu poate fi vorba. În schimb, are o mulţime de datorii. Este vorba despre şase credite bancare, cu o valoare totală de 164.000 de euro şi 317.471 de lei. Ca venituri, acesta a încasat, anul trecut, de la Tribunalul Dolj (de acolo s-a transferat ca preşedinte al Judecătoriei Craiova în 2021) suma de 201.603 de lei. În plus, judecătorul a mai obţinut de la Tribunalul Dolj, din despăgubiri în urma unei hotărâri judecătoreşti, încă 75.000 de lei.

Vicepreşedinta Judecătoriei Craiova a devenit proprietară prin donaţii

Vicepreşedinta Judecătoriei Craiova, Raluca Georgeta Budiană, are un teren de 505 mp şi o casă de locuit de 200 de mp în Craiova, alături de soţ. De asemenea, aceasta mai are un apartament în Craiova, pe care îl deţine în integralitate. Toate aceste proprietăţi au fost primite de către cei doi soţi prin contracte de donaţie. Judecătoarea mai spune că deţine un autoturism marca Audi, din 2019, dar şi o rulotă Beyerland din 1998, ambele cumpărate. În restul declaraţiei nu a mai fost specificat că ar deţine vreun alt bun de valoare. Raluca Georgeta Budiană a menţionat că avea în conturi, la momentul completării declaraţiei (mai 2022), suma totală de 239.465 de lei. De asemenea, aceasta a declarat patru credite bancare, ce însumează 335.000 de lei. În 2021, veniturile acesteia s-au compus din: indemnizaţie – 165.164 de lei, vouchere – 1.305 lei şi restanţe salariale – 122.951 de lei.

Şefa de la Secţia I Civilă, trei apartamente în Craiova, dar niciun ban în cont

Şefa Secţiei I Civile a Judecătoriei Craiova este Reli Roxana Mitroi. Aceasta deţine, alături de soţ, un teren de 288 mp la Cârcea. De asemenea, soţul judecătoarei a mai primit, prin contract de donaţie, un teren de 201 mp în Craiova. La capitolul clădiri, judecătoarea stă foarte bine. Aceasta deţine, alături de soţ, trei apartamente în Craiova şi o casă în Cârcea. De asemenea, soţul ei a mai primit, prin contract de donaţie, o casă de locuit în Craiova, cu suprafaţa de 102 mp, şi un spaţiu comercial de 33 mp, tot în Craiova. Reli Roxana Mitroi a mai menţionat în declaraţie o maşină marca BMW, una MINI şi un ATV Kymco. Aceasta nu a declarat că ar avea vreun ban în conturi sau orice alte bunuri valoroase, însă a spus că are trei datorii la bănci, în valoare de 416.000 de lei.

Declaraţiile preşedinţilor de Secţia II Civilă şi Penală, goale-goluţe

La Secţia II Civilă, preşedinte este Constantin Valentin Stîrlea. Declaraţia acestuia este mai mult decât bizară şi total diferită faţă de ceea ce am analizat până acum. Judecătorul nu a declarat absolut niciun fel de proprietate, niciun bun de valoare, niciun leu în conturi. Practic, întreaga declaraţie este alcătuită aproape în totalitate din liniuţe, la mai toate categoriile. Aşadar, judecătorul nu are pe numele său niciun teren, nicio locuinţă, nicio maşină, niciun alt bun de valoare. În toată declaraţia apare doar un credit bancar în valoare de 45.000 de lei, contractat în 2020 şi a cărui scadenţă este în 2025. Ca salariu, acesta a încasat, anul trecut, de la Judecătoria Craiova, suma de 144. 125 de lei, adică 12.010 lei pe lună.

Pe acelaşi tipar este şi declaraţia de avere a şefei Secţiei Penale din Judecătoria Craiova. În afară de un apartament de 65 mp în Craiova, se pare că judecătoarea nu deţine absolut nimic altceva pe numele ei. Aceasta nu a menţionat că ar deţine terenuri, maşini, alte bunuri de valoare sau bani în conturi. De asemenea, judecătoarea de la Penal nu are nici vreo datorie bancară. Singurul aspect pe care l-a mai specificat în declaraţia de avere a fost indemnizaţia pe anul 2021, care s-a ridicat la suma de 100.743 de lei.

