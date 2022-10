Contraste mari între averile de la Tribunalul Dolj – 12 terenuri sau zero lei

Tribunalul Dolj este condus de preşedinta Jana Scurtu, vicepreşedinţii Cristian Nicolae Iliescu şi Vlad Marinela, dar şi de cei cinci preşedinţi de secţii – Alina Pătru, Cristina Izabela Colceag, Cecilia Uncheaşu, Monica Daniela Ivănuş şi Simona Maria Oţel. Majoritatea judecătorilor din conducerea Tribunalului Dolj au reuşit să pună ceva avere deoparte, însă cel mai mult predomină terenurile pe care unii dintre ei le deţin.

Şefa Tribunalului Dolj, doar o garsonieră cumpărată şi niciun leu în conturi

Preşedinta Tribunalului Dolj, Jana Scurtu, a menţionat în declaraţia de avere un teren intravilan, de 386 mp, în Craiova, primit printr-un contract de donaţie, al cărui titular este soţul acesteia. De asemenea, Jana Scurtu deţine alături de soţ un teren agricol, de 1.100 de metri, în localitatea doljeană Cârcea. Soţul judecătoarei a mai primit, tot prin contract de donaţie, o casă de locuit în Craiova, cu o suprafaţă de 154 mp. Prin contract de vânzare-cumpărare, cei doi soţi au achiziţionat doar o garsonieră de 35 mp, în Craiova.

În declaraţia de avere a preşedintei Tribunalului Dolj mai apar trei autoturisme – un Hyundai Tucson, un Audi A4 şi un Audi A3. Judecătoarea nu a declarat că ar avea vreun leu în conturi sau alte bunuri de valoare. Însă, a specificat că are patru credite bancare, toate în valoare de 514.580 de lei, contractate în acest an. La capitolul venituri, judecătoarea a încasat, anul trecut, venituri de 239.681 de lei din salariu şi din diferenţe salariale restante.

Vicepreşedintele nu are nicio datorie

Vicepreşedintele Tribunalului Dolj, Cristian Nicolae Iliescu, deţine alături de soţie patru terenuri. Este vorba despre două intravilane – unul în Craiova (125 mp), altul în Măceşu de Sus (765 mp); şi două agricole – unul în Măceşu de Sus (3,4 ha) şi altul în Bratovoeşti (700 mp). De asemenea, judecătorul aflat în conducerea Tribunalului Dolj mai are, tot alături de soţie, un apartament de 60 mp în Craiova. Acesta a fost obţinut printr-un contract de vânzare-cumpărare. Cristian Nicolae Iliescu a mai precizat în declaraţia de avere că are trei maşini. Este vorba despre un Volkswagen Golf, o Skoda Karoq şi un Mercedes SLK.

În schimb, la alte categorii de bunuri de valoare, judecătorul nu a specificat nimic. Cristian Iliescu a mai menţionat în declaraţia de avere că are în conturi 160.507 de lei şi niciun fel de datorie. Ca venituri, judecătorul a încasat, anul trecut, un salariu de 203.544 de lei. Pe lângă această sumă, Cristian Iliescu a mai primit, tot de la Tribunalul Dolj, 33.769 din salarii restante, şi încă 16.782 de la Tribunalul Olt tot din salarii restante.

Vicepreşedinta şi preşedinta de la Secţia I Civilă, niciun leu în conturi

Cel de-al treilea judecător din fruntea Tribunalului Dolj este Vlad Marinela, în funcţia de vicepreşedintă. Aceasta a declarat că nu are niciun teren. Dar are două apartamente în Craiova – unul de 48 mp şi unul de 122 mp, ambele cumpărate alături de soţ. Judecătoarea mai deţine un Mercedes şi un Audi. În rest, declaraţia de avere este goală, la toate categoriile, inclusiv bani în conturi. Doar salariul mai este menţionat. Acesta s-a ridicat la suma de 254.599 de lei pe întreg anul 2021, adică în jur de 21.216 lei pe lună.

Ajungem acum la preşedinţii de secţie, cinci la număr. La Secţia I Civilă, preşedintă este Alina Pătru. Aceasta are, alături de soţ, un teren intravilan la Cârcea, cu o suprafaţă de 700 mp. Judecătoarea mai spune că are o casă de locuit, cu suprafaţa de 204 mp, tot la Cârcea. Preşedinta de la Secţia I Civilă mai are şi cinci maşini – un VW PASSAT 1, o Skoda Superb, un VW Phaeton1, un VW Polo 1 şi un Mercedes S AMG 63. În schimb, Alina Pătru nu a menţionat că ar avea vreun leu în conturile bancare sau alte bunucri de valoare. Aceasta a mai scris în declaraţia de avere că are trei credite bancare în valoare de 903.480 de lei. La capitolul salariu, Alina Pătru a încasat, anul trecut, de la Tribunalul Dolj, din salariu şi diferenţe salariale restante, suma de 241.401 de lei.

Şefa Secţiei II Civilă, mulţi bani în conturi şi bunuri de valoare

Şefa Secţiei II Civilă, Cristina Izabela Colceag, are cea mai plină declaraţie de avere din Tribunalul Dolj. Aceasta are şase terenuri în localitatea Cezieni din judeţul Olt. Toate acestea sunt primite moştenire şi le deţine alături de o altă persoană. Trei dintre terenuri sunt intravilane şi au o suprafaţă totală de 6.255 mp. Trei sunt agricole, cu o suprafaţă totală de 46.789 mp. Şi la capitolul clădiri judecătoarea stă foarte bine. Aceasta are un apartament în Craiova, care îi aparţine în totalitate. De asemenea, a moştenit alături de altă persoană, cel mai probabil soră, un apartament în Roşiorii de Vede şi o casă de locuit în Cezieni, Olt. Judecătoarea mai are încă un apartament în localitatea Topola din Bulgaria, pe care îl deţine alături de un bărbat, probabil soţul său.

Cristina Izabela Colceag este şi singura şefă din Tribunalul Dolj care a specificat în declaraţia de avere că deţine bunuri de valoare. Aceasta a declarat că are bijuterii din aur în valoare de 10.000 de euro. Totodată, obiecte tradiţionale româneşti vechi confecţionate manual, în valoare de 10.000 de euro şi tablouri pictate a căror valoare se ridică la 8.000 de euro. De asemenea, aceasta a spus că a vândut un teren intravilan, în martie 2021, cu preţul de 200.000 de euro. De asemenea, judecătoarea a menţionat că are în conturi 351.890 de lei şi 236.297 de euro.

La „cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit“, judecătoarea a mai specificat suma de 5.000 de euro, primită cadou de la mama sa. De la Tribunalul Dolj, Izabela Colceag a încasat anul trecut un salariu de 194.994, adică 16.249 de lei pe lună.

Cecilia Uncheaşu, 10 terenuri şi şapte maşini

Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale este condusă de Cecilia Uncheaşu. Declaraţia acesteia de avere arată că judecătoarea deţine zece terenuri alături de soţ. Dintre acestea, două sunt moştenite – unul agricol în Săcele (5 ha), judeţul Constanţa, moştenit de judecătoare, iar unul de peste 4,2 ha, la Varvoru De Jos, Dolj, moştenit de soţ. Restul terenurilor sunt cumpărate în Craiova şi alte localităţi din Dolj. În Craiova, cei doi soţi au împreună trei terenuri, cu o suprafaţă totală de 3.700 mp. Celelalte terenuri pe care le au în proprietate se află la Malu Mare (intravilan – 1.000 mp), la Galicea Mare (agricol – 35.000 mp şi agricol – 46.700 mp), la Vârvoru de Jos (agricol – 8.500 mp) şi Băileşti (agricol – 3 ha).

Soţii Uncheaşu mai deţin o casă de locuit în Craiova, cu o suprafaţă de 280 mp şi încă o clădire de 96 mp, încadrată la alte categorii de imobile. Aceştia mai au şi un apartament la Arad. Nici la capitolul maşini judecătoarea nu stă rău deloc. Ea a declarat că are şapte autoturisme – Land Rover, VW Transporter, VW Golf, Mitsubishi L 200, Toyota, VW Caddy, VW JETTA. De asemenea, Cecilia Uncheaşu a specificat că a vândut, la jumătatea lui 2022, două maşini. Pe una a obţinut 29.000 de lei şi pe cealaltă 6.400 de euro.

Însă, în ceea ce priveşte banii din conturi, aceasta a declarat că are doar 17.600 de lei. În rest, judecătoarea nu a mai menţionat alte bunuri de valoare, dar nici datorii. Ca venituri, şefa Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Socialejudecător a câştigat, în 2021, de la Tribunalul Dolj, un salariu şi diferenţe salariale restante în valoare totală de 260.696 de lei.

Preşedinta Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal are 12 terenuri

Ajungem la Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, condusă de Monica Daniela Ivănuş. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere că are 12 terenuri. Unul dintre acestea, aflat în Craiova şi având o suprafaţă de 525 mp, a fost moştenit de judecătoare. Restul sunt cumpărate alături de soţul acesteia. Unul se află în Craiova (107 mp), unul agricol în Şimnicu de Sus (1.065 mp) şi încă nouă intravilane în Malu Mare, cu o suprafaţă totală de 5.629 mp. De asemenea, judecătoarea mai are două case de locuit în Craiova – una de doar 27 mp şi una de 123 mp. La alte categorii de bunuri de valoare, judecătoarea nu a mai specificat nimic, doar un teren pe care l-a vândut cu 4.717 lei.

Monica Daniela Ivănuş a mai declrarat şi banii pe care îi are în conturi. Este vorba despre sumele de 388.073 de lei şi 4.330 de euro. Şefa de la Contencios Administrativ şi Fiscal a mai declarat că soţul său a primit de la părinţi un cadou în valoare de 60.000 de euro. La capitolul salariu, aceasta a câştigat, în 2021, suma de 184.713 de lei drepturi salariale şi încă 59.211 de lei – salarii restante.

Secţia Penală este condusă de Simona Maria Oţel, însă aceasta nu şi-a publicat declaraţia de avere în acest an.

