Viena şi Parisul pălesc în faţa Craiovei. Primăria face aroganţe de Crăciun

Primăria Craiova vrea să rupă gura târgului, iar oraşul nostru va avea luminiţe de sărbători şi Târg de Crăciun aproape două luni, adică mai mult decât majoritatea oraşelor europene celebre. Farmecul sărbătorilor se va stinge, cel mai probabil, când se vor emite facturile şi se va deconta întreaga distracţie. Chiar dacă Primăria Craiova spune că va fi un consum similar cu cel de anul trecut, probabil omite că între timp s-a schimbat preţul energiei electrice.

Când se aprind beculeţele

Într-o perioadă în care în toată Europa există îngrijorare cu privire la preţul electricităţii şi toată lumea se miră cum să economisească, Primăria Craiova face o mare aroganţă şi vrea să ia faţa celor mai cunoscute şi frumoase Târguri de Crăciun din Europa. Luminiţele şi decoraţiunile de sărbători se montează de zor în această perioadă, iar mulţi oameni se întreabă de ce aşa devreme?

Motivul este simplu. Butonul care va aprinde aproximativ un milion de beculeţe în Craiova va fi apăsat pe 11 noiembrie, cu mai bine de şase săptămâni înainte de Crăciun. Tot atunci se va da startul şi Târgului de Crăciun. Iluminatul festiv şi târgul vor fi închise pe 8 ianuarie, după ce trec toate sărbătorile de iarnă. Niciunul dintre oraşele din Europa care au târguri de Crăciun celebre nu menţine aprinse beculeţele de sărbători atât de mult timp.

De exemplu, binecunoscutul Târg de Crăciun de la Viena, Austria, se va deschide pe 19 noiembrie şi va dura până pe 26 decembrie. La Budapesta (Ungaria), distracţia ţine chiar mai puţin. Aici târgul îşi deschide porţile pe 19 noiembrie, dar se închide pe 23 decembrie. Târgul de Crăciun din Strasbourg, Franța, va debuta pe 25 noiembrie şi se va încheia pe 26 decembrie. La Basel, în Elveţia, târgul organizat de autorităţile locale va dura chiar mai puţin de o lună, din 24 noiembrie până pe 23 decembrie. Târgul de Crăciun de la Praga va fi deschis de pe 26 noiembrie până pe 6 ianuarie.

Craiova, mai tare şi decât Parisul

Craiova întrece chiar şi Parisul. Capitala Franței aprinde beculeţele de Crăciun de pe Champs-Élysées pe 20 noiembrie şi le stinge pe 2 ianuarie. Doar Londra ne-o ia înainte cu iluminatul de sărbători în anumite zone ale oraşului, fiindcă nu există o dată fixă la care să fie aprinse toate. Pe Oxford Street, de exemplu, luminiţele se aprind pe 2 noiembrie. Mai sunt şi alte zone ale capitalei Marii Britanii în care beculeţele se aprind pe 4 sau 9 noiembrie. Însă, în Piaţa Trafalgar Square din Londra, acolo unde se împodobeşte bradul, luminile de sărbătoare se aprind pe 1 decembrie.

Chiar dacă la Craiova luminiţele vor fi aprinse aproape două luni, reprezentanţii primăriei se laudă că nu se vor cheltui prea mulţi bani, pentru că beculeţele care se montează în oraşul nostru sunt leduri, deci consumă cel mai puţin posibil. „Vom avea acelaşi număr de beculeţe, deci consumul va fi similar cu anul trecut. Vom vedea la final preţul facturii la electricitate. Nu am considerat potrivit să deschidem căsuţele de Crăciun pe 11 noiembrie, ca mai apoi să aprindem beculeţele mai târziu, nu era acelaşi farmec al sărbătorilor“, au declarat reprezentanții primăriei craiovene.

Olguţa Vasilescu: „Nu accept, sub nicio formă, să nu avem iluminat de sărbători“

Avântul prins de primărie odată cu obţinerea titlului de cea mai bună destinaţie europeană de Paşte şi locul şase în topul Târgurilor de Crăciun, pe site-ul EuropeanBestDestinations.com, căruia primăria i-a dat 25.000 de euro pentru promovare, se răsfrânge şi asupra sărbătorilor de iarnă din acest an. Olguţa Vasilescu e hotărâtă să nu stingă nicio luminiţă în acest an şi susţine că economia nu se face din renunţarea la iluminatul de sărbători.

„Consumul este foarte mic la instalaţiile de iluminat pentru sărbători. Anul trecut a fost un consum de 11.500 KWh, pe lună. Am plătit suma de 20.000 de lei pentru toată perioada în care au fost aprinse, adică o sumă foarte mică. În plus, primăria plăteşte doar montarea şi demontarea întregii instalaţii, pentru că firma care se ocupă cu iluminatul public în Craiova este obligată, prin contract, să vină cu aceste instalaţii. Nu accept, sub nicio formă să nu avem iluminat de sărbători. Asta pentru că anul trecut am fost pe locul şase între Târgurile de Crăciun de vizitat în Uniunea Europeană şi vrem să ne menţinem în top.

Am avut anul trecut foarte mulţi turişti care au venit la Craiova. La hoteluri nu era niciun loc liber în luna decembrie. A fost vorba despre turişti români, nu foarte mulţi din străinătate. Sunt multe voci care spun că eu mi-am pus în cap să extind iluminatul de sărbători şi să nu fac economie la energia electrică. Nu din asta se face economie! Toate beculeţele funcţionează cu aceeaşi cantitate de energie electrică cu care funcţionează 12 calorifere electrice“, a declarat Olguţa Vasilescu într-o emisiune tv.

Brad de 20 de metri la Craiova

Craiova vrea să impresioneze şi cu bradul care se va împodobi în Piaţa Mihai Viteazul. Acesta va măsura 20 de metri şi va fi iluminat în întregime. De asemenea, vor fi, la fel ca anul trecut, trei zone din centrul oraşului unde va fi marcată sărbătoarea Crăciunului. „În Piaţa Mihai Viteazul va fi montat un brad de 20 de metri, mai mare decât în anii trecuţi. Acesta va fi iluminat în întregime. Vor fi trei zone special amenajate pentru sărbătorile de iarnă. În Piaţa Mihai Viteazul vor fi, în principal, căsuţe cu dulciuri şi mâncare. În Centrul Vechi va fi zona căsuţelor în care oamenii vor putea găsi produse handmade, cadouri, decoraţiuni. Tot aici va fi un carusel pentru copii.

De asemenea, va fi montată o scenă, de pe 1 decembrie până pe 23 decembrie, unde vor urca diferiţi artişti. În zona Teatrului Naţional se va găsi mâncare de tot felul şi vor fi tot felul de activităţi pentru copii. La capitolul decoraţiuni, vor fi şi noutăţi anul acesta, precum păpuşi de dimensiuni mari şi urşi polari. Acestea nu ne constă nimic fiindcă sunt aduse de firma care se le montează“, au precizat reprezentanţii primăriei.

Parcul Romanescu rămâne fără iluminat de sărbători

Anul acesta, iluminatul de sărbători se mută din Parcul Romanescu în cartierul Craioviţa Nouă. Primăria spune că motivul pentru care a fost ales acest cartier este acela că are cea mai mare dimensiune dintre toate cartierele oraşului. GdS a întrebat Primăria Craiova şi cât ne costă montarea şi demontarea tuturor decoraţiunilor şi luminiţelor din oraş. Reprezentanţii municipalităţii ne-au transmis că factura finală va fi emisă după sărbătorile de iarnă, după ce decoraţiunile se vor demonta. Aşadar, trebuie să sperăm că magia sărbătorilor din Craiova ne va încălzi suficient sufletul, astfel încât să nu îngheţăm atunci când vom afla costul total al distracţiei!

