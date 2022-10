Şeful Curţii de Apel Craiova, salariu de peste 9.000 de euro

Declaraţiile de avere ale celor din conducerea Curţii de Apel Craiova arată că aceştia au venituri mai mult decât considerabile. Preşedintele Curţii de Apel Craiova, Adrian Glugă, are un salariu de peste 9.000 de euro. Nici vicepreşedinţii, Cosmin Andrei Mitrache şi Manuela Cristina Berceanu, nu stau prost la capitolul salariu, chiar dacă aceştia câştigă cam jumătate din salariul preşedintelui. Cu toate acestea, unii dintre ei nu au strâns prea multă avere.

Curtea de Apel Craiova este condusă de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. În ordine ierarhică, urmează preşedinţii de secţii, cinci la număr. GdS a analizat declaraţiile de avere ale oamenilor care împart dreptatea la Curtea de Apel Craiova.

Aşadar, începem cu declaraţia de avere a preşedintelui instituţiei de justiţie, Adrian Glugă. Judecătorul deţine patru terenuri în Craiova, alături de soţie, cel mai mare având o suprafaţă de 714 mp. De asemenea, mai are două apartamente în Craiova, cu suprafeţe de de 110 şi 52 mp, tot alături de soţie.

La capitolul autovehicule, Adrian Glugă deţine trei maşini – un BMW 525 XD, un Volkswagen Golf 6 şi Volkswagen Passat, dar şi două scutere – un Suzuki Burgman şi un Piaggio X9. Judecătorul a mai declarat că are în conturi 250.400 de lei, însă la toate celelalte categorii de bunuri de valoare sunt trase liniuţe. Adrian Glugă are şi patru datorii, însă nu la bănci, ci la persoane fizice. Datoriile totalizează 60.000 de lei şi 30.000 de euro. Ajungem şi la salariul preşedintelui Curţii de Apel Craiova. Acesta a câştigat, anul trecut, un venit anual total care se ridică la considerabila sumă de 547.672 de lei, adică 45.639 de lei pe lună.

Ce salarii au vicepreşedinţii Curţii de Apel Craiova

Vicepreşedintele Curţii de Apel Craiova, Cosmin Andrei Mitrache, deţine două terenuri în Olt, unul intravilan în localitatea Pleşoiu (5638 mp) şi unul agricol în Doba (3426 mp), pe care le-a cumpărat alături de soţie. La acestea se adaugă alte două în judeţul Buzău, unul de 3.230 mp şi altul de 9.900 mp, moştenite de soţia vicepreşedintelui. Cei doi mai deţin un apartament în Slatina, o casă de locuit în comuna olteană Pleşoiu, o jumătate dintr-un apartament în Focşani (moştenit de soţie) şi încă o casă de locuit în Puieştii De Sus, judeţul Buzău, tot moştenită de soţie.

De asemenea, Mitrache are trei maşini – un BMW320, un VWGolf şi un MercedesBenz, dar şi două motociclete – un Suzuki şi o Honda. În declaraţia de avere a vicepreşedintelui mai apar trei autovehicule pe care acesta le-a vândut în 2021 şi la începutului lui 2022. Cosmin Mitrache a obţinut pe acestea 65.000 de lei şi 7.000 de euro.

La alte categorii de bunuri, judecătorul a mai menţionat doar nişte titluri de stat care valorează foarte puţin, adică 100 de euro şi 100 de lei. În rest, judecătorul a declarat că nu mai deţine alte bunuri de valoare. La categoria bani în conturi, acesta a spus că are 31.643 de lei şi 55.887 de euro. În aceeaşi declaraţie de avere apar şi trei datorii bancare, ce totalizează 162.799 de lei. La capitolul venituri, Cosmin Andrei Mitrache a încasat un salariu anual de 284.095 de lei pe an, adică 23.674 lei pe lună.

Vicepreşedinta Curţii de Apel Craiova spune că nu deţine nicio clădire

Cel de-al doilea vicepreşedinte al Curţii de Apel Craiova este Manuela Cristina Berceanu. Aceasta a menţionat, în declaraţia de avere, un teren de 250 mp, concesionat în localitatea gorjeană Novaci. De asemenea, aceasta deţine un teren în Craiova, cu o suprafaţă de 475 mp, al cărui titular este soţul judecătoarei. La capitolul clădiri, Cristina Berceanu nu a specificat că ar avea vreo casă sau vreun apartament pe numele său. Însă, a menţionat două construcţii încadrate la „alte categorii de bunuri imobile“, pe care le-a ridicat alături de alte două persoane, la Novaci.

În rest, la toate celelalte categorii de bunuri, inclusiv maşini, Cristina Berceanu a declarat că nu mai deţine nimic, ci doar 87.652 de lei în bancă. Vicepreşedinta Curţii de Apel spune că are şi patru datorii bancare, în valoare de 146.964 de lei. Ajungem şi la capitolul salariu, iar declaraţia de avere arată că aceasta a avut, în 2021, un venit anual de 278.538 de lei, adică 23.219 de lei pe lună.

Preşedinta Secției I Civile – mulţi bani, puţine proprietăţi

Preşedinta Secției I Civile, ​Gabriela Ionescu, are mulţi bani şi multe titluri de stat, însă stă prost la capitolul proprietăţi. Aceasta nu are niciun teren pe numele ei, ci doar un apartament de 85 de mp în Craiova şi un autoturism marca BMW. La alte categorii de bunuri bate vântul. Însă, ​la capitolul bani în conturi şi titluri de valoare, Gabriela Ionescu stă foarte bine. Aceasta a precizat că are în conturi 339.911 de lei şi 10.509 euro. De asemenea, aceasta are hârtii de valoare emise de Ministerul Finanţelor, în valoare de 387.100 de lei şi nicio datorie. Ca venituri, preşedinta Secţiei I Civilă din cadrul Curţii de Apel, a încasat, în 2021, un salariu anual de 300.225 de lei.

Trecem la Preşedintele Secţiei II Civile, Constantin Popescu. Acesta a precizat în declaraţia de avere că are un teren în Craiova, cu o suprafaţă de 180 mp, dar şi o casă de 100 mp, tot în Craiova. De asemenea, acesta deţine o maşină marca BMW, din 2018. La alte categorii de bunuri, declaraţia este goală. Însă, judecătorul recuperează teren la capitolul bani. Acesta a mai spus că deţine în conturi sumele de 278.301 lei şi 43.040 de euro şi că nu are niciun fel de datorie. Ca salariu, acesta a încasat anul trecut, de la Curtea de Apel Craiova, 286.557 de lei.

Şefa Secției Contencios Administrativ, singura care a declarat bunuri de valoare

​Secția Contencios Administrativ și fiscal este condusă de Nadia Silvia Dinu. Aceasta a menţionat că deţine, pe numele ei, patru terenuri în judeţul Mehedinţi, de acolo de unde provine. În aceeaşi declaraţie de avere a mai precizat încă un teren în Mehedinţi şi unul de doar 6 mp în Bucureşti, ale căror titular este fiul acesteia. Judecătoare mai are o casă de locuit, de 50 mp, în Drobeta Turnu Severin şi un apartament în acelaşi oraş. De asemenea, fiul judecătoarei mai este titularul unei case de 120 mp în localitatea mehedinţeană Burila Mare şi al unui apartament în Bucureşti.

În aceeaşi declaraţie de avere, Silvia Dinu a menţionat că are trei maşini. Este vorba despre un Audi A 4, un Land Rover şi un Suzuki Vitara. Şefa Secției Contencios Administrativ și fiscal este singura, dintre toate persoanele cărora le-am analizat declaraţiile de avere, care a menţionat şi câteva bunuri de valoare. Aceasta a spus că deţine două lingouri şi două monede aur, în valoare de 8.000 de euro. Ea a mai specificat şi un ceas care valorează 5.000 de euro. Silvia Dinu mai are în conturi 152.215 de lei, dar şi datorii pe măsură. Judecătoarea are cinci credite bancare, în valoare totală de 254.647 de lei şi 33.327 de euro. Ca venituri, aceasta a încasat anul trecut, de la Curtea de Apel Craiova, 222.170 de lei şi încă 32.357, drepturi salariale restante de la Tribunalul Mehedinţi.

Preşedinţa de la Penal, doar un apartament din donaţie

Şefa Secției Penale, Tamara Carmen Bunoiu, spune că nu are niciun teren în proprietate, ci doar un apartament în Craiova, obţinut printr-un contract de donaţie. De asemenea, judecătoarea mai are un Mercedes Benz Glc, din 2018. Bunoiu a mai specificat că a vândut două maşini, în 2021 şi la începutul lui 2021, pe care a încasat 80.500 de lei. În conturi, Carmen Bunoiu spune că are 15.400 de euro, iar alte categorii de bunuri de valoare nu deţine. Însă, preşedinta Secţiei Penale datorează băncilor sume mari de bani. Aceasta are patru credite, în valoare totală de 318.000 de lei. Dar se bazează pe un salariu anual consistent, ce a ajuns anul trecut la 294.419 de lei. Judecătoarea a mai beneficiat de încă 118.286 de lei din pensia privată.

Preşedintele Secţiei de Litigii de muncă şi asigurări sociale, avere consistentă

În fine, ajungem la preşedintele ​Secţiei de Litigii de muncă şi asigurări sociale, Lucian Bunea. În declaraţia acestuia de avere apar cinci terenuri moştenite atât de el cât şi de soţie. Trei dintre terenuri se află în judeţul Braşov, localitatea Râşnov – două sunt agricole, iar unul este încadrat la „alte actegorii de terenuri extravilane“. Terenurile agricole totalizează 56.800 de mp, iar judecătorul are un sfert din acestea. De asemenea, cel de-al treilea teren are 10.000 de mp şi Lucian Bunea deţine tot un sfert din acesta. Soţia a moştenit două terenuri intravilane în localitatea Drăganu din judeţul Argeş, pe care le deţine în integralitate şi care au o suprafaţă totală de 1.450 de mp.

De asemenea, cei doi soţi mai deţin un teren în Craiova şi unul în Braşov, obţinute prin vânzare-cumpărare. Aceeaşi declaraţie arată că familia Bunea mai are un apartament în Craiova, unul în Bucureşti şi o casă de locuit în Braşov. Judecătorul mai are două maşini – o Skoda Octavia şi o Toyota Corolla. La alte categorii de bunuri sunt trase liniuţe. În conturi, judecătorul deţine sume frumoase de bani. Este vorba despre 583.710 lei, 80.509 euro şi 11.259 dolari. Lucian Bunea are şi două credite bancare, în valoare totală de 163.000 de euro. Ca venituri, judecătorul a avut un salariu anual de 292.757 de lei, de la Curtea de Apel.

