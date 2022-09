Drulă, la Craiova: Grindeanu a abandonat Oltenia

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor şi actual şef al USR, a venit, joi, la Craiova. Acesta a vizitat şantierul primului tronson al Drumului Expres Craiova-Piteşti, apoi a susţinut o conferinţă de presă în timpul căreia l-a criticat în termeni foarte duri pe actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Printre altele, Drulă a spus că Grindeanu a uitat de zona Olteniei şi că mandatul acestuia poate fi caracterizat printr-un singur cuvânt: faliment.

Cătălin Drulă a vizitat Craiova, în calitate de preşedinte al USR, semn că începe campania pentru alegerile din 2024. Drulă l-a făcut praf pe Sorin Grindeanu pentru ineficienţa cu care merg proiectele de infrastructură din zona Olteniei. Tronsonul I al DEX Craiova-Piteşti, autostrada Craiova-Lugoj, centura de sud a Craiovei – au fost principalele subiecte abordate.

„Am vizitat şantierul de pe tronsonul I al DEx. Este un proiect foarte drag mie. Însă, la cum arată lucrurile acolo, putem spune, din păcate, că Sorin Grindeanu a abandonat Oltenia. M-aş fi aşteptat ca Olguţa Vasilescu să îl tragă de mânecă pe colegul ei ca să mişte lucrurile în această zonă. Noi, anul trecut, la Ministerul Transporturilor, am lansat un pachet de proiecte pe zona de rutier şi de feroviar, numit „Oltenia“. Astăzi, când ne uităm la stadiul acestor proiecte, acesta este departe de unde ar trebui să fie. Şi dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt care să definească mandatul lui Grindeanu la transporturi, acela ar fi: faliment“, a declarat Cătălin Drulă.

E responsabilitatea ministrului Transporturilor să deblocheze situaţia

Drulă a spus că în timpul vizitei pe şantierul tronsonului I al DEx, lucrările erau încremenite. De asemenea, că este responsabilitatea ministrului Transporturilor să deblocheze situaţia şi că există posibilitatea rezilierii contractului cu Tirenna Scavi. „Lucrurile sunt blocate pe tronsonul I. Când am ajuns la minister, în 2021, după multă vreme de la momentul binecunoscut în care s-au pus bordurile în câmp şi s-a spus că au început lucrările, nu exista tot amplasamentul predat, nu exista autorizaţie de construire pentru 5-6 kilometri.

Apoi noi am scos toate actele necesare pentru acest contract, i-am chemat pe patronii italieni şi am discutat pentru ca lucrurile să meargă. De ce au ajuns într-un blocaj complet, încă de la începutul anul 2022, nu ştim. E responsabilitatea ministrului Transporturilor să deblocheze situaţia. Acolo unde vezi că lucrurile nu merg, există posibilitatea rezilierii. Se poate face o reziliere de contract şi fără acele avize negative. Problema este lipsa de voinţă. Grindeanu nu are bărbăţia necesară să rezolve aceste proiecte. Stă într-o totală pasivitate, pare că nu-şi doreşte acest mandat şi că nu îi pasă ce se întâmplă“, a adăugat Drulă.

„Licitaţia pentru autostrada Craiova-Lugoj, făcută abuziv“

Şeful USR a vorbit şi despre autrostrada de legătură a Craiovei cu vestul. În mandatul său de ministru al Transportului, acesta a scos la licitaţie proiectarea, iar procedura era la un pas să ajungă la semnare, însă a fost anulată de Grindeanu, pe ultima sută de metri.

„Am lansat, anul trecut, licitaţia pentru proiectarea autostrăzii Craiova-Lugoj. În primăvara aceasta era gata de semnat contractul cu o singură firmă. Un proiect mare, care trebuia făcut de la cap la coadă de o singură firmă. Peste câţiva ani puteam scoate la licitaţie contractul de construire. Ce a făcut Grindeanu? A anulat, abuziv, licitaţia. Nu o spun eu, o spun instanţele statului. Anularea, practic, a fost anulată de o instanţă, spunând că e abuzivă. Grindeanu a relansat o licitaţie peste licitaţia existentă. Dacă vă vine să credeţi, există două licitaţii în paralel. Grindeanu a împărţit tot lotul în patru, sub pretextul că se va face mai repede. Deja au trecut nouă luni de când se putea semna contractul la licitaţia veche. E o prostie enormă. Nu era bună licitaţia făcută de Drulă, era nevoie de una făcută de Grindeanu“, a mai precizat şeful USR.

„Ritm anemic de muncă, un constructor demobilizat, pe Centura de Sud a Craiova“

Şi lucrările de pe Centura de Sud a Craiovei au fost aduse în discuţie şi criticate de Drulă.

„Drumul Expres Craiova – Târgu-Jiu este un proiect pe care l-am contractat în primăvara lui 2021. Proiectarea a fost la cheie, iar la ora aceasta studiul de fezabilitate trebuia să fie gata şi proiectul tehnic predat anul viitor. Nu sunt gata nici până acum studiile geotehnice de teren. Pare că aceşti proiectanţi fac ce vor la minister, acolo unde este sat fără câini. În legătură cu Centura de Sud a Craiovei chiar mă simt prost că trebuie să repet. E un contract de execuţie semnat în ianuarie, cu termen de 15 luni.

Acum ar fi trebuit să fie furnicar pe şantier, iar la primăvară să fie inaugurată. Ce vedem sunt lucrări incipiente, un ritm anemic de muncă, un constructor demobilizat şi implicare zero din partea lui Grindeanu. De asemenea, drumul de legătură de la uzina Ford la DEx Craiova-Pitești este un alt drum extrem de important pentru industria locală. Anul trecut am scos de la sertar acest proiect, am lansat licitaţia, a venit Grindeanu şi a anulat-o de trei ori, fără explicaţii, fără ruşine“, a conchis Cătălin Drulă, președintele USR.

