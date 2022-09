Ce salarii şi ce averi au şefii Aeroportului din Craiova

GdS a analizat declaraţiile de avere ale tuturor directorilor din Aeroportul Craiova, iar în materialul care urmează vă dăm toate detaliile. Facem menţiunea că nu am putut compara salariile din Aeroportul Craiova cu cele de la cel mai mare aeroport din ţară, Henri Coandă, fiindcă acestea din urmă nu apar în declaraţiile de avere ale directorilor de acolo.

Directorul general, doar 9.000 de lei în conturi

Sorin Manda, directorul general al Aeroportului din Craiova, nu a declarat că ar deţine vreun teren, ci doar un apartament de 129 de mp în Craiova, pe care l-a cumpărat în 2012. Pe atunci nu ocupa funcţia din prezent. Singurul bun pe care Sorin Manda a declarat că îl mai deţine este un autoturism marca Audi, din anul 2014.

În rest, directorul Aeroportului Internaţional Craiova declară că nu mai are niciun fel de bun de valoare. Acesta a mai specificat că are doar 9.000 de lei în conturi. În schimb, are trei credite bancare – unul de 25.000 de euro, şi alte două în lei – de 16.000 de lei şi 20.000 de lei. În 2021 valoarea anuală a indemnizaţiei directorului general al aeroportului a fost de 245.450, adică în jur de 20.454 de lei pe lună.

Ca o comparaţie, directorul general al Aeroportului Cluj, al doilea aeroport din ţară ca număr de pasageri în primele şase luni ale acestui an, a câştigat anul trecut 235.490 de lei, adică 19.624 de lei salariu lunar. La Suceava, unde aeroportul are un număr mult mai mare de pasageri decât cel din Craiova, directorul general a avut, în 2021, un venit total de 185.371 de lei. De asemenea, directorul Aeroportului Timişoara, al patrulea pe ţară ca număr de pasageri în primele 6 luni din 2022, a încasat, anul trecut, ca director general – 109.741 de lei, adică undeva în jurul a 45% din salariul directorului general Sorin Manda. De precizat că, potrivit statisticilor Asociaţiei Aeroporturilor din România pe primul semestru din 2022, aeroportul din Craiova se clasează pe locul al optulea din 16 aeroporturi ca număr de pasageri.

Directorul tehnic a strâns o avere frumuşică

Ajungem la directorul tehnic al Aeroportului Craiova, Adrian Predescu. Acesta a menţionat în declaraţia de avere trei terenuri intravilane – unul în Craiova, de 392 de mp (moştenit de soţie), unul în Vârvoru de Jos, de 4.326 de mp (moştenit de soţie) şi unul la Malu Mare, de 841 mp, cumpărat alături de soţie. De asemenea, acesta declară că mai deţine un teren agricol de 10 Ha şi unul forestier de 1.800 de mp, ambele moştenite de soţia sa şi aflate în Vârvoru de Jos. În aceeaşi localitate, soţia lui Adrian Predescu a mai moştenit o casă de vacanţă. De asemenea, aceasta a mai moştenit o casă de locuit aflată în Craiova. Cei doi soţi mai au împreună un apartament şi o garsonieră în Craiova. Adrian Predescu are două maşini – un Nissan Almera din 2005 şi un Nissan Quasquai din 2022. Directorul tehnic nu a specificat alt bun de valoare.

La capitolul active financiare, acesta a declarat că are în conturi, în total, 77.786 de lei, 19.809 euro şi 22.000 de dolari. Predescu a mai achiziţionat şi hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), în valoare de 10.000 de euro, iar declaraţia de avere arată că acesta nu are niciun fel de datorii. La capitolul venituri, directorul tehnic al Aeroportului Craiova stă foarte bine. Acesta a încasat, anul trecut 228.340 de lei, adică în jur de 19.028 de lei pe lună.

Dacă ne uităm la alte salarii de directori tehnici în aeroporturi cu trafic de pasageri de câteva ori mai mare decât la Craiova, ne dăm seama că tot în Bănie se câştigă cel mai bine. La Cluj, de exemplu, directorul tehnic al aeroportului a câştigat, în 2021, 137.434 de lei. La Aeroportul Iaşi, directorul tehnic a avut un salariu anual de 126.754 de lei, iar la Timişoara salariul pentru aceeaşi funcţie a fost de 68.640 de lei. Menţionăm că la Timişoara există un număr mult mai mare de directori faţă de toate celelalte aeroporturi, deci putem trage concluzia că ei preferă mai multe funcţii de director, plătite cu bani mai puţini.

Directorul economic, peste 125.000 de euro în conturi

La directorul economic al aeroportului, Andreea Ramona Sanda, declaraţia de avere este mult mai săracă decât cea a directorului tehnic. Aceasta nu deţine niciun teren, ci doar un apartament de 50 de mp în Craiova, alături de soţ. De asemenea, aceasta mai deţine două autoturisme – un Volskwagen Golf din 2014 şi o Dacia Sandero din 2020. În rest, pe declaraţia de avere nu mai apare un alt bun de valoare. La capitolul bani, Andreea Ramona Sanda pare că a economisit destul de mult. Ea are în conturi sume de bani consistente. Aceasta a depus în bancă 108.046 de euro şi 90.239 de lei. De asemenea, are şi patru credite bancare – unul în valoare de 35.000 de euro, şi alte trei în lei, cu o valoare totală de 65.000 de lei. Toate cele trei credite în lei au scadenţa în acest an.

La capitolul venituri, aceasta a încasat, în 2021, un salariu de 198.260 de lei. Asta înseamnă circa 16.500 de lei pe lună. Comparând cu aeroporturile din alte oraşe, doar cel din Cluj are un salariu mai mare pentru directorul economic. Este vorba despre suma de 183.527 de lei. În rest, la Iaşi, directorul economic al aeroportului câştigă 77.951 de lei pe an, iar la Timişoara – 73.104 lei. La Suceava nici măcar nu există un director economic, ci un contabil şef, care câştigă 82.221 de lei.

Directorul operaţional, depăşit la salariu doar la Aeroportul Cluj

Directorul operaţional, Alexandru Cosmin Radu, deţine un teren intravilan la Gura Văii, localitatea de unde provine. De asemenea, acesta mai deţine o imensă casă de locuit, de 376 de mp, tot la Gura Văii. Cosmin Radu mai are o maşină Skoda Fabia, din 2009, şi 18.000 de lei în conturi. În rest, declaraţia de avere este goală. Doar o datorie la bancă, în valoare de 18.812 de lei, a mai fost specificată. Venitul directorului operaţional nu este deloc de neglijat. Acesta a câştigat, în 2021, 144.336 de lei, adică undeva la 12.028 de lei pe lună. Privitor la salariu, Cosmin Radu este întrecut la câştiguri doar de directorul operaţional din Cluj. Acesta din urmă a avut un salariu, în 2021, de 178.930 de lei. La Timişoara, pentru aceeaşi funcţie, salariul a fost de 116.503 de lei, iar la Iaşi – 59.480 de lei. La Suceava, această funcţie nu există.

Directorul de dezvoltare, niciun leu în conturi

Declaraţia de avere a directorului de dezvoltare al Aeroportului Craiova, Liviu Constantin, arată că acesta are un teren intravilan, cu o suprafaţă de 990 mp, la Preajba, alături de soţie. Tot la Preajba mai are o casă de locuit, cu o suprafaţă de 248 de mp. Liviu Constantin mai deţine un apartament la Bucureşti şi încă unul la Craiova. Directorul de dezvoltare a mai declarat două autoturisme – un Renault Megane şi un Volskwagen Tiguan. În restul declaraţiei de avere bate vântul, inclusiv la capitolul banilor pe care i-ar deţine în conturi. Însă, acesta a precizat că are patru datorii bancare, una pe numele său, iar trei pe numele soţiei. În total, toate cele patru împrumuturi ajung la suma de 290.000 de lei.

La capitolul salariu, Liviu Constantin a câştigat 132.000 de lei în anul 2021, adică 11.000 de lei pe lună. Însă, soţia sa câştigă o sumă mult mai mare pe lună. Potrivit declaraţiei de avere a lui Liviu Constantin, soţia sa a câştigat, în 2021, 321.836 de lei. Aceasta lucrează ca manager la o firmă de haine de brand.

Clasamentul aeroporturilor după numărul de pasageri

Concluzionând, conducerea aeroportului din Craiova încearcă şi reuşeşte să diversifice activitatea prin creşterea numărului de curse şi a destinaţiilor şi implementează proiecte europene de circa o sută de milioane de euro, dar veniturile directorilor sunt invers proporţionale cu numărul de pasageri. Desigur, raportându-ne la celelalte aeroporturi din ţară unde numărul pasagerilor este de câteva ori mai mare, iar directorii sunt plătiţi cu mai puţini bani. Directorii de la Aeroportul Craiova câştigă cu mult şi peste primarul Craiovei şi preşedintele CJ Dolj. Aceștia din urmă au o indemnizaţie anuală de circa 165.000 de lei. Potrivit AAR pe primul semestru din 2022, numărul de pasageri se prezintă în felul următor:

1. Otopeni – 5,4 milioane

2. Cluj – 1 milion

3. Iaşi – 690.000

4. Timişoara – 499.000

5. Suceava – 324.000

6. Sibiu – 257.000

7. Bacău – 255.000

8. Craiova – 188.000

…

16. Tulcea – 124

