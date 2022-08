Vor avea craiovenii containere îngropate din octombrie?

„Consiliul Judeţean ne-a dat ultimul ordin de începere a lucrărilor acum o săptămână sau două. Lucrăm la ultimele platforme şi în paralel trebuie să remediem stricăciunile la cele lucrate anterior. Acum trebuie să le iau fizic să le verific. Beneficiarul nu a preluat nimic. Mi-au zis să le predau pe cartiere. Nu pot să fac asta pentru că eu am încheiera lucrărilor cu 14 zile înainte de termenul final. Sper să ne încadrăm în termen. Eu am discutat şi le-am spus că le dau încheierea lucrărilor cât mai curând posibil, dar repet mai am şi verificarea a 400 de platforme. Ultima locaţie am primit-o pe data de 8 august şi mai sunt vreo şase date. Eu nu-mi asum şi obligaţiile beneficiarului. Noi avem şi un proces în instanţă. Locaţiile la care lucrăm la această dată sunt împrăştiate în mai multe cartiere. Aceste platforme sunt cele care necesitau să fie relocate”, spune Marius Croitoru, reprezentantul firmei constructoare.