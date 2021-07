Contractul pentru containere îngropate, prelungire cu repetiţie

„Am prelungit contractul. Am vorbit cu asociatul meu din Italia şi am decis să ducem la bun sfârşit acest proiect. Contractul a fost prelungit cu încă opt luni. De săptămâna viitoare începem tăiere şi piconarea pentru alte 78 de platforme. Am primit avizele pentru alte 80 de platforme. Şi sperăm să facem proiectarea, să avem autorizaţiile în timp cât mai scurt şi să începem lucrările în toamnă. Vrem să terminăm şi etapa 10 , montarea bordurilor şi pavelelor pentru ultimul lot finalizat la acest moment. Vom finalizat acest proiect şi ne dorim ca acesta să fie ultimul termen”, spune Marius Croitoru reprezentantul EWT.