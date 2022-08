(GALERIE FOTO) Aşa a fost la IntenCity Craiova!

Festivalul IntenCity Craiova, ultimul mare festival al verii, s-a încheiat aseară târziu. Timp de trei zile, Bănia a vibrat pe ritmuri disco, house şi latino, graţie artiştilor care au urcat pe scena impresionantă amplasată în incinta stadionului „Ion Oblemenco“.

Mii de oameni au urmărit din tribune sau de pe gazon spectacolul oferit de LayZee aka Mr. President, East 17, La Bouche, Nana, C-Block, Sandra, Ricchi e Poveri, DJ Conte, Thomas Anders and The Modern Talking Band, Luis Fonsi, No Mercy, Ice MC, Boney M XP (vineri), DJ Adrian Eftimie & Optick, Zion Y Lennox, Clean Bandit, Paul Van Dyk, Chico Rose, Afrojack (sâmbătă), Faydee, Martin Solveig, Jason Derulo, DJ Snake, Lost Frequencies şi Simon Patterson (duminică). Spectatori au fost de toate vârstele, mai ales în prima seară, iar publicul s-a comportat decent.

Aşa a fost la IntenCity Craiova (Foto: Alexandru Vîrtosu) 1 de 64

Au rămas însă și multe locuri libere în tribune, în special sâmbătă, semn că nu s-au vândut toate biletele sau cei care le-au cumpărat au „omis“ să vină la festival. Şi pe gazon se putea sta lejer.

Una peste alta, cu toate că mulţi dintre spectatori nu au avut răbdarea necesară să stea până la final, se poate spune că a fost un eveniment reuşit. Mai ales că vorbim de o primă ediţie, organizată şi din scurt. Rămâne să vedem acum şi care au fost costurile finale ale festivalul IntenCity Craiova şi, bineînţeles, ce venituri a generat evenimentul.