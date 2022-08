IntenCity Craiova | Luis Fonsi şi No Mercy au mai pierdut din asistenţă (FOTO)

Vedeta serii, Luis Fonsi, dar şi compatriotul său, No Mercy au mai pierdut din asistenţă, ora dovedindu-se târzie pentru o bună parte din public. Dar cei rămaşi au profitat de fiecare minut.

În prima seară a festivalului IntenCity au mai urcat pe scenă, în ordine, LayZee aka Mr. President, East 17, La Bouche, Nana, C-Block, Cu Sandra, Ricchie e Poveri, DJ Conte şi Thomas Anders and The Modern Talking Band şi No Mercy. Închiderea le-a revenit formaţiilor Ice MC şi Boney M XP.

Programul din weekend, de la IntenCity:

Sâmbătă, 27 august: Orchestra și Corul Operei Române Craiova (18:00), DJ Adrian Eftimie & Optick (18:45), Zion Y Lennox (20:15), Clean Bandit (21:55), Paul Van Dyk (23:10), Chico Rose (00:25), Afrojack (01:45).

Duminică, 28 august: Faydee (18:30), Martin Solveig (20:15), Jason Derulo (21:50), DJ Snake (23:20), Lost Frequencies (00:50), Simon Patterson (02:00).

Pe durata festivalului, autobuzele care ajung la Stadionul Ion Oblemenco (1, 4, 10, 20, 24, 29b, E1) vor fi suplimentate și vor circula întreaga noapte.

Festivalul IntenCity este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

