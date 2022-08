Scena de la IntenCity a fost foarte “vie” şi la Nana, toate melodiile fiind acompaniate de public. “Lonely” a făcut “ravagii”!

Apoi, la C-Block s-a încercat mereu implicarea publicului şi a reuşit, pentru că ritmul a fost antrenant. A ieşit frumos.

Până acum au urcat pe scenă LayZee aka Mr. President, East 17, La Bouche şi, cum scriam mai sus, Nana şi C-Block.

Urmează Sandra (20:05), Ricchi e Poveri (20:35), DJ Conte (21:10), Thomas Anders and The Modern Talking Band (21:35), Luis Fonsi (22:45), No Mercy (00:00), Ice MC (00:45), Boney M XP (01:15).

