IntenCity Craiova | Start la distracţie! LayZee aka Mr. President au încăzit publicul din Bănie (FOTO)

Stadionul „Ion Oblemenco“ şi-a deschis astăzi porţile pentru ultimul mare festival de muzică al acestei veri: IntenCity Craiova.

Cei care au dat startul distracţiei la această primă ediţie au fost LayZee aka Mr. President.

Pe scena Craiovei vor mai urca vineri seară East 17 (ora 18:25), La Bouche (18:50), Nana (19:15), C-Block (19:40), Sandra (20:05), Ricchi e Poveri (20:35), DJ Conte (21:10), Thomas Anders and The Modern Talking Band (21:35), Luis Fonsi (22:45), No Mercy (00:00), Ice MC (00:45), Boney M XP (01:15).

