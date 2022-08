Scena a radiat imediat după lăsarea întunericului cu titanii Sandra şi Ricchie e Poveri. Aici nu au făcut uz de aplauze doar cei uşor cărunţi, ci şi mai tinerii din “flancuri”, fapt care întăreşte ideea că muzica bună face “victime” la orice vârstă.

Până acum au urcat pe scenă LayZee aka Mr. President, East 17, La Bouche şi, cum scriam mai sus, Nana şi C-Block.

Urmează, cu un mic decalaj, DJ Conte (21:10), Thomas Anders and The Modern Talking Band (21:35), Luis Fonsi (22:45), No Mercy (00:00), Ice MC (00:45), Boney M XP (01:15).

Citeşte şi: IntenCity Craiova | Nana a cântat “Lonely”, dar nu lonely. A fost şi C-Block! (FOTO)