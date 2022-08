Primăria Craiova își asigură plinul de stâlpi și garduri pentru pietoni

Primăria își asigură plinul de stâlpi și garduri pentru pietoni, pentru următorii patru ani. După ce a achiziționat, în noiembrie anul trecut, 211 stâlpi din fontă pentru delimitarea accesului pietonal și auto, de data asta municipalitatea vrea mai mult. Vrea să aibă propriul furnizor care să-i asigure, în 30 de zile de la comandă, atât stâlpii din fontă de care ar avea nevoie, cât și garduri pentru canalizarea fluxului pietonal. Așa că a scos la licitație un acord cadru pe patru ani, pentru furnizarea stâlpilor și gardurilor.

Aceste acorduri cadru multianuale nu sunt o noutate, însă ele tind să devină marcă înregistrată a Primăriei Craiova în mandatul Olguței Vasilescu. Practic, aproape orice achiziție necesară a îmbrăcat în ultimul an forma unui acord cadru pe patru ani, de la proiectarea oricărui obiectiv de investiții dorit de municipalitate, la înlocuirea echipamentelor de joacă, reparații curente la unitățile de învățământ, întreținerea gazonului de la stadionul „Ion Oblemenco“, întreținerea străzilor din Craiova sau modernizarea lor.

Valoarea acordului scos acum la licitație depășește două milioane de lei. Suma este infimă raportat la valoarea acordurilor cadru menționate mai sus, dar și cumpărăturile sunt mărunte: doar stâlpi din fontă și garduri metalice.

Primăria a cumpărat stâlpi de fontă și anul trecut

În urmă cu un an, Primăria Craiova demara procedura de achiziţie a 211 stâlpi de delimitare acces pietonal şi auto. Era vorba de acei stâlpi ornamentali din fontă care sunt utilizaţi pentru delimitarea trotuarelor de partea carosabilă, de genul celor montaţi în primăvara anului trecut în centrul Craiovei, în zona Patria. Valoarea totală estimată a achiziţiei era de 122.380 de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că preţul estimat al unui astfel de stâlp era de 580 de lei (fără TVA).

Conform caietului de sarcini întocmit atunci, stâlpii trebuia să aibă forme ornamentale, să fie din fontă turnată, pentru a fi rezistenţi la condiţiile din mediul exterior, şi să poată fi montaţi pe orice tip de sistem rutier (asfalt, beton etc). De asemenea, stâlpii trebuia să fie vopsiți în negru. Licitația a demarat pe 24 august 2021, a avut ca termen 13 septembrie, iar atribuirea s-a făcut în data 22 octombrie 2021 către Urbio Palagio SRL, singura firmă prezentă la licitație.

Primăria Craiova își asigură plinul de stâlpi și garduri pentru pietoni. S-au scumpit stâlpii de fontă

Acum, municipalitatea intenționează să încheie un acord cadru nu doar pentru achiziția de stâlpi din fontă pentru delimitare acces pietonal şi auto, ci și pentru garduri pentru canalizare flux pietonal. Achiziția „joacă un rol semnificativ pentru protecţia suplimentară a siguranţei pietonale, dar şi reducerea numărului mare de accidente, în special în zona unităţilor de învăţământ, unde se va evita, astfel, ieşirea elevilor direct în partea carosabilă“, după cum se specifică în caietul de sarcini. Procedura a fost demarată acum puțin mai devreme decât anul trecut, iar ofertele sunt așteptate până la data de 12 septembrie. Va fi aleasă oferta cu prețul cel mai scăzut.

Primăria a estimat și cantităţile minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga durată a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari faţă de cele estimate, în funcţie de necesităţile autorităţii contractante. Valoarea totală estimată a achiziției este cuprinsă între 1.694.400 lei și 1.811.424 lei, fără TVA. Stâlpii din fontă doriți de municipalitate au o valoare estimată cuprinsă între 1.146.600 lei și 1.208.844 lei, fără TVA.

De acești bani primăria vrea să cumpere, în următorii patru ani, între 1.400 și 1.476 de stâlpi de fontă pentru delimitare acces pietonal și auto. Adică, o estimare de 819 lei pentru un stâlp, fără TVA, cu 239 de lei mai mult decât estimarea de anul trecut. Autoritatea locală și-a propus să atribuie două contracte subsecvente pe an, comanda minimă fiind de 100 de stâlpi de fontă, iar cea maximă de 260 de stâlpi. Stâlpii furnizați trebuie să semene cu cei ornamentali deja montați prin Craiova, cerințele din caietul de sarcinci fiind similare cu cele de al achizițiile anterioare.

Garduri pentru protecție în zona unităților de învățământ

Acordul cadru mai sus menționat are și un lot doi, care presupune achiziția de garduri pentru canalizarea fluxului de pietoni, din cele montate în zona unităților de învățământ din municipiu. De data asta, comanda va fi mai mare, între 1.200 de bucăți (panou + stâlp) și 1.320 bucăți de gard. Valoarea achiziției este cuprinsă între 547.800 de lei și 602.580 de lei, fără TVA. Adică o stimare de 456,50 lei per bucată (fără TVA). Și aici sunt preconizate două contracte subsecvente pe an, cu o cantitate maximă de 165 de garduri (panou + stâlp) și o cantitate minimă de 150 de bucăți de gard.

Gardul trebuie să aibă lungimea de 1,2 metri, înalțime deasupra solului de 90 – 100 cm, iar distanța între stâlpi trebuie să fie de 2 metri. Panourile de gard vor fi din profile metalice, îmbinate între ele prin sudură, iar modelul trebuie să semene cu gardurile deja montate în unele zone din Craiova. Garanţia minimă solicitată de primărie este de doi ani, iar furnizorul are la dispoziţie 30 de zile de la data semnării contractului să livreze comanda. Stâlpii și gardurile trebuie să ajungă la sediul RAADPFL.