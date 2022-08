Şefii din poliţia doljeană o duc greu. Declaraţiile de avere, mai mult goale

Şefii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Dolj au omis să îşi publice declaraţiile de avere pentru acest an, chiar dacă legea spune că este obligatoriu ca acestea să fie publicate deja pe site-urile instituţiilor publice. Am analizat, însă, declaraţiile de avere pe anul trecut, iar concluzia este că şefii din poliţia doljeană nu sunt bogaţi deloc, ba chiar sunt eclipsaţi de majoritatea altor şefi din instituţiile publice.

Şeful IPJ Dolj, Dumitrescu Laurenţiu-Bănuţ, nu deţine terenuri. Acesta are, alături de soţie, un apartament de 45 de metri pătraţi în Craiova şi o casă în satul Preajba, comuna Malu Mare, cu o suprafaţă de 200 de metri pătraţi plus teren de 250 de metri pătraţi. De asemenea, şeful de la IPJ Dolj deţinea, anul trecut, două autoturisme Skoda şi Opel, din 2007 şi 2004. La categoria alte bunuri, Dumitrescu nu a specificat că ar deţine vreun obiect de valoare sau active financiare.

La capitolul datorii, anul trecut, şeful inspectoratului avea trei credite – unul în franci elveţieni şi două în lei. Cel în franci elveţieni are o valoarea de 96.000 de franci şi este scadent în 2038. De asemenea, unul dintre creditele în lei are o valoare de 532.000 de lei şi este scadent în 2040, iar altul este de doar 20.700 de lei, scadent în 2025. La secţiunea salariu, suma anuală nu este afişată, fiind confidenţială. Singurul venit făcut public de şeful IPJ îl reprezintă nişte indemnizaţii, care se ridică la 4.382 de lei pe an.

Adjunctul IPJ Dolj are Matiz şi Renault Clio

Nici adjunctul IPJ, Dan Adrian, nu a menţionat în declaraţia de avere, publicată tot în 2021, că ar deţine vreun teren. La categoria imobile, acesta deţine o casă în Craiova, cu o suprafaţă de 76,73 de metri pătraţi. De asemenea, acesta are trei maşini: un Matiz din 2005, un Renault Clio din 2002 şi un Volvo S 40 din 2008. La categoriile bunuri mobile sau active financiare nu e nimic specificat. În schimb, la capitolul datorii, adjunctul IPJ Dolj are două credite consistente, ambele în lei. Unul are o valoare de 403.750 de lei, scadent în 2039 şi unul de 75.000 de lei, scadent în 2026. La venituri este trasă linie, pentru că salariul celor din poliţie este confidenţial.

Şeful Poliţiei Municipale Craiova, Tiţoiu Marius Sorin, nu are declarat niciun teren în declaraţia de avere, iar la capitolul imobile a menţionat un singur apartament de 63 de metri pătraţi, în Craiova, pe care îl deţine alături de soţie. De asemenea, Tiţoiu mai deţine două autoturisme: un Citroen şi un VW Golf. În restul declaraţiei mai apare doar salariul soţiei şi două credite în lei. Unul dintre acestea are o valoare de 80.000 de lei şi este scadent anul acesta, iar celălalt are o valoare de 266.000 de lei şi este scadent în 2035.

Ce avere au şefii Secţiilor de Poliţie din Craiova

Am analizat şi declaraţiile de avere ale şefilor celor şase Secţii de Poliţie din Craiova. Şeful Secţiei I de Poliţie, Constantin Stuparu, deţine, alături de soţie, un teren în Craiova, cu o suprafaţă de 208 metri pătraţi. De asemenea, cei doi soţi deţin o casă de 172 de metri pătraţi tot în Craiova. Ambele au fost obţinute prin vânzare-cumpărare. La capitolul maşini, şeful Secţiei I deţine o Dacia 1310 din 1997 şi un Ford Mondeo din 2002. Stuparu Constantin nu mai are menţionate în declaraţie niciun alt bun de valoare sau active financiare. Şeful Secţiei I a trecut în declaraţie un credit bancar în valoarea de 63.315, pe care l-a terminat de achitat în 2021.

Şeful Secţiei II are multe terenuri

La Secţia II se schimbă puţin datele problemei. Şeful secţiei, Bocai Eleonor, are cinci terenuri alături de soţie, toate dobândite prin vânzare-cumpărare. Trei dintre acestea sunt extravilane şi se află în Craiova (Cernele – două) şi la Gherceşti. De asemenea, unul este agricol şi se află în comuna Traian, judeţul Olt şi un altul este intravilan, în aceeaşi comună olteană. Şeful Secţiei II mai deţine, tot alături de soţie, un apartament în Craiova şi o casă de locuit în comuna Traian. La categoria maşini, Bocai Eleonor are trei autoturisme – un VW Golf II din 1985, un VW Passat din 2006 şi un Opel Astra H din 2005. La fel ca şi toţi ceilalţi colegi, Bocai nu a menţionat niciun fel de alt bun valoros în declaraţia de avere. Însă, o noutate este aceea că Bocai nu a menţionat niciun fel de datorie către bănci.

Şeful Secţiei III nu are casă

Ajungem la Secţia III de Poliţie Craiova, unde comisar-şef este Pîrvan Laurenţiu. În declaraţia de avere de anul trecut, acesta a menţionat că deţine un teren agricol la Malu Mare, cu o suprafaţă de 1.050 de metri pătraţi. Însă, acesta nu a menţionat că ar deţine vreo locuinţă. Are, în schimb, un BMW din 2009, o remorcă Stema şi o motocicletă Kawasaki din 2006. În restul declaraţiei sunt numai liniuţe trase la toate categoriile de bunuri sau bani depuşi în bancă. Singurele menţionate mai sunt doar două credite bancare. Unul este de 66.350 de lei, scadent în 2023 şi unul de 110.000 de lei, scadent în 2025.

Şeful Secţiei IV, Badea Sorin Eugen, are un teren în Craiova, cu o suprafaţă de 249 de metri pătraţi. De asemenea, o casă de locuit, tot în Craiova, cu o suprafaţă de 120 de metri pătraţi. Ambele sunt deţinute în integralitate de acesta. Badea mai are o Dacia Solenza din 2003 şi un VW Passat din 2002. În afară de acestea, în declaraţie nu mai apar niciun fel de alte bunuri, doar două credite bancare. Unul are o valoare de 57.000 de euro şi este scadent în 2039. Celălalt are o valoare de 52.500 de lei şi are scadenţa anul acesta.

Şeful Secţiei VI are doar o garsonieră

Ion Priboi, şeful Secţiei V, deţine, alături de soţie, două terenuri în comuna doljeană Brădeşti, unul agricol şi unul intravilan. Tot în aceeaşi comună, cei doi soţi deţin şi o casă de locuit, cu o suprafaţă de 106 metri pătraţi. Şeful de secţie are şi trei maşini. Este vorba despre un Mercedes Vito din 2000, un Opel Astra din 2010 şi o Dacia Duster, tot din 2010. În restul declaraţiei nu mai sunt menţionate niciun alt bun şi nicio datorie. Ajungem la declaraţia de avere a şefului Secţiei VI de Poliţie Craiova, Stanciu Marian, care arată că acesta nu are niciun teren, ci doar o garsonieră de 28 de metri pătraţi în Craiova, alături de soţie. De asemenea, acesta mai deţine un autoturism Mazda din 2019. La capitolul datorii, şeful Secţiei VI are un credit în valoare de 90.000 de lei, scadent în 2024. Restul declaraţiei este goală, la toate categoriile.

