Cartierul chinezesc din Craiova, care se dorea un cartier modern de blocuri, cu locuinţe pentru cetăţeni, acum se va transforma în cartier cu locuinţe de serviciu. Cel puţin aşa susţine primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Despre cartierul chinezesc s-au făcut multe promisiuni, însă niciuna nu a fost dusă la bun-sfârşit. Proiectul imobiliar de 1.800 de locuinţe de pe strada Caracal a fost promis de Olguţa Vasilescu în primul său mandat de primar al Craiovei (2012 – 2016). Ansamblul rezidenţial era promis până la finele anului 2016. Acum, în toată zona sunt doar câteva construcţii în diverse stadii, câteva fundaţii şi multe buruieni.

De mai bine de cinci ani, cartierul chiniezesc a fost lăsat pe linie moartă. Asta după ce firma Shandong Ningjian, care ar fi trebuit să construiască cele 1.800 de locuințe promise atunci, a renunţat la proiect. După plecarea firmei chinezeşti, terenul de pe strada Caracal a intrat în proprietatea municipiului Craiova (1 august 2017).

Primăria a dorit, inițial, să continue lucrările cu bani de la bugetul local și chiar a prins în bugetul pe anul 2018 suma de 9 milioane de lei. A renunțat însă la idee și a cedat amplasamentul, în toamna anului 2018, Agenției Naționale pentru Locuințe. ANL urma să construiască, pentru început, primul bloc din ansamblul de 23 de imobile cu zece etaje cât urma să aibă cartierul, şi anume blocul L2. Adică 109 locuințe din totalul de 1.800. Agenţia a refăcut proiectul tehnic pentru acest prim bloc, ba chiar a şi atribuit lucrările, după care a anulat licitaţia. Lucrările au fost atribuite în vara anului 2019 pentru valoarea de 19,7 milioane de lei cu TVA, dar contractul nu a mai fost semnat, iar procedura a fost sistată. De atunci, Cartierul Chinezesc a devenit o fantomă a ansamblului rezidenţial promis craiovenilor.

Olguţa Vasilescu: Vor fi doar locuinţe de serviciu în cartierul chinezesc

Terenul cartierului chinezesc aparţine în acest moment Ministerului Apărării, însă Primăria Craiova vrea să îl ia, din nou, în proprietate. Un proces verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei de pe strada Caracal a fost semnat în data de 12 iulie. Documentul face acum obiectul unui proiect de hotărâre. Acesta va fi supus spre aprobate în şedinţa de astăzi a Consiliului Local Craiova. Procesul verbal trebuie mai întâi însuşit de Consiliul Local, înainte de a se trece la pasul următor, acela de a reprimi terenul de la Ministerul Apărării.

Însă, vestea proastă pentru craiovenii care ar fi dorit să cumpere un apartament în acest cartier este că acolo vor fi, în viitor, doar locuinţe de serviciu. „Începem lucrările anul viitor cu ANL-ul. În continuare descurcăm situaţia legată de acte pentru că terenul nu mai este al nostru de câţiva ani de zile. Vor fi acolo locuinţe de serviciu. Nu se vor lua cu credit ipotecar, vor fi pur şi simplu locuinţe de serviciu. Nu se vor vinde, vor fi în proprietatea statului. Vor merge către medici, profesori, anagajaţi din armată. Deocamdată descurcăm actele şi trebuie, iniţial, ca acel teren să vină înapoi la municipalitate. Am avut o întâlnire la Bucureşti cu conducerea Ministerului Apărării, cu conducerea ANL, şi am stabilim care sunt paşii şi ce are fiecare de făcut“, a declarat Lia Olguţa Vasilescu într-o emisiune tv.

Reprezentanţii ANL nu au confirmat nimic oficial legat de cartierul de pe strada Caracal, însă au spus că există discuţii. „Cu privire la realizarea de locuințe ANL în Municipiul Craiova, pe strada Caracal nr. 132 (Cartierul Chinezesc), precizăm că, la data prezentei (26 iulie), se poartă discuții între reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ai Primăriei Municipiului Craiova și ai ANL pentru identificarea soluțiilor optime de continuare şi finalizare a imobilelor“, au transmis aceştia, pentru GdS.

Se extinde cartierul de locuințe ANL din zona Romanești-Potelu

Vestea bună pentru cetăţeni este că se extinde cartierul de locuinţe ANL din zona Romaneşti-Potelu. Aceste locuinţe, 64 la număr, vor fi destinate numai tinerilor. Ele ar trebui să fie gata în mai puţin de doi ani. „Ordinul de începere a lucrărilor pentru cele 64 de unități locative din Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 130, a fost emis în data de 01.07.2022, cu termen de execuție de 20 luni de la data începerii lucrărilor. Valoarea contractată pentru obiectivul de investiție ANL este de 14.899.122,68 lei (inclusiv TVA). Deoarece acest contract se supune prevederilor OUG nr. 47/2022, valoarea totală a proiectului se stabilește la finalizarea lucrărilor. Proiectul este derulat de Agenția Națională pentru Locuințe prin “Programul de construcții locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”. Acest program ce se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilităţile și dotările tehnico-edilitare necesare. După finalizarea lucrărilor, acestea sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces. Atât consiliul local, cât și primăria care gestionează direct aceste locuințe, își asumă și își exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin, cu privire la prestarea serviciilor de repartizare/închiriere/administrare/vânzare a acestora“, au precizat, pentru GdS, reprezentanţii ANL.

Cum se vor putea cumpăra locuinţele din Romaneşti

După ce vor fi finalizate, aceste locuinţe vor putea fi cumpărate de tineri, însă în anumite condiţii. „Locuinţele pentru tineri pot fi achiziționate după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare egale către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Autoritățile publice locale sunt cele care îndeplinesc toate formalitățile legale privind satisfacerea condițiilor de vânzare a locuințelor (obținerea documentației cadastrale, calcularea prețului de vânzare a locuințelor ș.a)“, au mai spus reprezentanţii ANL.

Citeşte şi: Administratorul Parcului „Romanescu” preia și Velodromul