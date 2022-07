Administratorul Parcului „Romanescu” preia și Velodromul

După ce administrația locală craioveană a decis să schimbe destinația Velodromului din Parcul „Nicolae Romanescu” i-a găsit acum și un administrator.

Velodromul aflat în paragină până în urmă cu câțiva ani va deveni o veritabilă pistă pentru karturi electrice. Acesta va trece din domeniului public al municipiului Craiova în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova. Primăria merge pe principiul: Parcul „Romanescu“ se află în administrarea regiei și Velodromul se află situat pe terenul aferent parcului.

„Pentru a asigura o mai bună exploatare a acestuia este necesară transmiterea bunului cu denumirea «Velodrom», având valoarea de inventar de 1.287.174,08 lei, în administrarea Regiei”, după cum se arată în raportul care însoțește proiectul de HCL care va fi dezbătut în ședința de joi, 28 iulie.



În fapt, Velodromul a mai fost în administrarea RAADPFL începând cu anul 2006 până în 2014. În acel an a fost preluat din administrarea Regiei cu întreg Parcul «Romanescu», acesta din urmă intrând în proces de modernizare. Velodromul a fost însă lăsat de izbeliști și nu a fost prins în proiectul european de reabilitare a parcului.

Curse de karturi electrice, contra cost

Pe velodromul din Parcul „Nicolae Romanescu“ au fost realizate circuite pentru karturi electrice

În urmă cu câţiva ani, Velodromul arăta deplorabil. Frecventat mai puţin, obiectivul din Parcul „Romanescu“ fusese lăsat în paragină. Gradenele din preajma Velodromului erau roase de uzură. Lemnul era putrezit, iar în locul unor bănci confortabile craiovenii care ajungeau în acest loc se aşezau pe un schelet de fier ruginit.

Acum, velodromul din parcul „Nicolae Romanescu“ a fost amenajat printr-un proiect al primăriei cu Universitatea din Craiova şi Centrul de Resurse şi Angajament Ford. Va putea găzdui curse de karturi electrice. Aici vor fi funcționale trei piste diferite, pe categorii de vârstă, iar pe fiecare pistă se va rula cu o anumită viteză.

Tarifele sunt însă pe măsură

Astfel, un tur de pistă (5 minute) va costa 55 de lei, un tur pe modul RACE – 100 de lei, iar pentru DRIFT va trebui să scoţi din buzunar 150 de lei (5 minute). Pentru cei care vor să imortalizeze momentul există această posibilitate, evident contra cost. O filmare cu camera pe kart va costa 30 de lei, iar cu drona – 100 de lei. Dacă vrei şi fotografii, mai plăteşti încă 30 de lei pentru tot setul în format digital sau pentru o fotografie printată. Elevii şi studenţii beneficiază de tarife reduse.

Pista are 130 m lungime şi 50 m lățime şi are trei circuite cu lățime variabilă, de peste 6 m. Fiecare circuit are zone de protecție. Schimbarea administratorului Velodromului este, până la urmă, doar o procedură de fapt și de drept. Important va fi modul de întreținere al respectivului obiectiv, care este parte a celui mai mare parc din Craiova.