Craiova va avea o nouă centură de ocolire. Este vorba, de fapt, de continuarea variantei Craiova Sud DN 65 – DN 6, noua centură urmând să facă legătura între trei drumuri naționale: DN 56 Craiova – Calafat, DN 55 Craiova – Bechet și DN 6 Alexandria – Caracal – Craiova.

Contractul în valoare de 32 de milioane de euro (TVA inclus) a fost semnat în ianuarie 2022, iar ieri a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. În acelaşi timp, a fost predat şi amplasamentul constructorului care va executa lucrările, firma italiană Rizzani de Eccher SpA, aflată la prima lucrare în România.

Societatea înființată la Udine în anul 1831 este un nume greu pe piaţa de profil şi are lucrări în toată lumea. „Astăzi am făcut un pas important pentru infrastructura din zona municipiului Craiova. Am asigurat anteprenorul că DRDP Craiova o să-i fie, pe durata implementării acestui proiect, un partener onest și o să îl sprijine, atâta timp cât acesta va înțelege că infrastructura rutieră din România nu mai suportă nicio secundă de întârziere“, a afirmat directorul regional al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, Călin Cosmin, după semnarea documentelor.

Încep lucrările la o nouă centură de ocolire a Craiovei. Ce presupun lucrările

Vorbim de un contract în valoare de 133.438.023 lei (fără TVA), adică 158,7 milioane de lei cu TVA, pe care Rizzani de Eccher trebuie să-l onoreze în 15 luni. Un termen care pare scurt la prima vedere, ţinând cont nu doar de modul cum se lucrează în România, ci şi de lucrarea în sine. Varianta de ocolire Craiova Sud II va avea 9,889 kilometri și va traversa teritoriul administrativ al comunelor Podari, Malu Mare şi Cârcea.

Încep lucrările la a doua centură de ocolire a Craiovei, prin zona de sud

Centura se desprinde din DN 56, la km 2+950 – printr-un sens giratoriu, traversează linia CF neelectrificată Craiova – Calafat cu un pasaj suprateran, apoi continuă paralel cu digul de apărare al Jiului, pe care îl va traversa cu un pod la km 1+929. La km 4+100 se prevede un sens giratoriu, la intersecţia cu DN 55, iar la km 8+908 un pasaj subteran pentru traversarea liniei electrificate CF Bucureşti – Timişoara.

Pe traseul centurii de ocolire Craiova Varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6, la km 6+900, se va amenaja şi o parcare de scurtă durată (de o parte şi de alta a drumului), cu o suprafaţă de 3,2 ha. Traseul variantei Craiova Sud II se termină la km 9+889, chiar la intersecţia cu sensul giratoriu de pe DN 6 (la Cârcea). Aici va fi construită o bretea de acces în punctul care leagă acum DN 6 de DN 65, prin Centura Craiova Sud I.

Cine este Rizzani de Eccher

Firma italiană Rizzani de Eccher SpA s-a prezentat la licitație cu cinci subcontractanți din România, dar cu un procent infim din lucrare: Danavi SRL din Iaşi (0,11%), Manro SRL din Câmpina (3,06%), Sanel SRL din Sibiu (2,35%), Pesit Rom SRL din Bucureşti (6,85%) și Total Business Land SRL din Alba Iulia (0,02%). Firmele respective se ocupă, spre exemplu, de relocarea şi protejarea reţelelor de utilităţi de orice fel, de lucrări de iluminat şi instalaţii electrice, de partea de arheologie sau de identificarea şi curăţarea terenului de muniţii neexplodate.

Cosmin Călin, directorul general al DRDP Craiova, și reprezentantul firmei Rizzani de Eccher

Firma Rizzani de Eccher are sediul în Pozzuolo del Friuli, în nord-estul Italiei, are peste 2.000 de angajați și este activă la nivel global în domeniile ingineriei, infrastructurii și construcției de clădiri. Conform datelor de pe site-ul firmei, Rizzani de Eccher a executat lucrări nu doar în Europa, ci și în Africa, Asia și America Latină. Societatea a obţinut contracte de lucrări în peste 60 de ţări şi are sucursale în SUA, Mexic, Canada, Algeria, Olanda, Islanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Australia, Africa de Sud şi Vietnam.

Printre contractele derulate de Rizzani se numără şi cel pentru construirea unei legături feroviare între oraşele Lyon (Franţa) şi Torino (Italia). Firma are de executat un tronson de 57,5 km, prevăzut cu tuneluri. Contractul are o valoare totală de 228 de milioane de euro.