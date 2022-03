Unde aruncăm resturile vegetale?

Containere pentru deşeuri reciclabile avem, containere îngropate pentru gunoiul menajer avem, dar cu deşeurile vegetale ce facem? Se întreabă mulţi craioveni care în această perioadă îşi fac curat în gospodărie.

Craiovenii aruncă resturile vegetale la colțul străzii



Locuitorii urbei nu ştiu ce să facă cu crengile , cu viţa de vie, cu gărduleţul viu şi resturile de plante rezultate în urma curăţeniei de primăvară. Aceştia spun că nu există în oraş un loc unde să le depună sau o societate care să le preia. Oamenii sună disperaţi pe la operatorii de salubritate din oraş, dar răspunsul nu este unul prea bun pentru ei. Nimeni nu ridică resturile vegetale de la cetăţeni. Craiova deşi are o staţie de compost, aceasta nu funcţionează. În plus, craiovenii nu au primit containere de culoare maro pentru asfel de deşeuri. Problema este veche, în Craiova nu există nici o soluţie pentru deşeurile vegetale. Cei care au de suferit sunt craiovenii care nu pot scăpa de resturile vegetale din propriile gospodării. Mulţi au „o soluţie” mai puţin corectă, aruncă resturile vegetale- crengi, frunze, plante ori la colţul străzii, ori le înghesuie la fundul containerului destinat gunoiului menajer. Alţii le ard în propria gospodărie, fără să ţină seama că acest lucru este intrezis şi reprezintă o contravenţie care vine la pachet cu poluarea aerului.

Nici un operator de salubritate nu ridică resturile vegetale

Cei doi operatori de salubritate ai oraşului, unul pe domeniul public, altul pentru populaţie spun răspicat că ei nu ridică deşeuri vegetale. E drept, sunt zilnic asaltaţi cu solicitări, să ridice crengile, frunzele din curţile craiovenilor, dar rspunsul lor este: Nu se poate.



„Noi nu avem nicio treabă cu ridicarea deşeurilor vegetale. În principiu, RAADPFL ridică deşeurile vegetale de pe domeniul public (doar cele provenite din tăieri de iarba/pomi de pe domeniul public). De la populaţie, în momentul de faţă nu ridică nimeni. Noi nu avem niciun fel de implicare în ridicarea deşeurilor vegetale”, spun reprezentanţi SC Salubritate Craiova.



La rândul lor reprezentanţii Iridex Group spun:

„SC Iridex Group Salubrizare ridică deșeurile vegetale în programul de colectare al deșeurilor reziduale. În contractul 370 colectarea deșeurilor biodegradabile este prevăzută, însă în acest moment, nu sunt date în operare stațiile de compostare a acestor tipuri de deșeuri. După ce o să fie operate stațiile de compostare, IRIDEX va demara activitatea de colectare separată, în pubelă maro, a acestor tipuri de deșeuri. Până atunci, se recomandă ca persoanele care locuiesc la casă să folosească compostor individual în curte sau o altă posibilitate de compostare a lor.”, a declarat purtătorul de cuvânt al SC Iridex Group Salubrizare, Ana Maria Predilă.

În fapt operatorul de salubritate nu are cum să colecteze deșeurile vegetale de la populație. Nu există un punct de depozitare și prelucrare.

În Craiova, singurul operator care ridică resturi vegetale este RAADPFL, dar numai de pe domeniul public. Regia debarasează resturile vegetale în propria ogradă, respectiv la pepiniera din Parcul Tineretului și în incinta Parcului Romanescu.

Avem staţie de compostare, dar nu funcţionează

„În momentul de față deșeurile biodegradabile, nu se colectează de la populație, cum nu s-a colectat nici până acum. Este prevăzut a fi colectate de Asocierea Iridex, care va pune la dispoziție și recipiente pentru aceste deșeuri, după stabilirea unui operator pentru stația de compostare care este construită deja prin proiectul SMID Dolj. În județ sunt două stații de compostare-una la Calafat și una la Mofleni, în aceeași incintă cu stația de sortare. Obligația legala pentru colectarea separata a biodegradabilului este anul 2023”, a precizat Adela Plăcintescu, reprezentant ADI EcoDolj.

Cum s-ar spune s-a pus carul în faţa boilor, iar staţia de compostare zace nefuncţională de ani de zile. Prin urmare, craiovenii aruncă resturile vegetale la colţ de stradă, iar autorităţile închid ochii

Stația de compostare de la Mofleni a fost inaugurată cu fast, dar stă închisă

Craiovenii sfătuiţi să facă singuri compost din resturile vegetale

Reprezentanţii ADI EcoDolj au şi un sfat pentru craioveni:

„Aşa cum ar trebui să facă orice gospodar care ţine la mediu, și pune umărul să se reducă cât mai mult deşeul dus la groapă, vegetația din gospodărie poate fi compostată individual. De altfel, în mediul rural chiar legea recomanda compostarea individuală. Exista compostoare pe care putem achiziționa sau ni le putem construi și care pot fi folosite în propriile curți. La blocuri, e mai dificil și deocamdată singura varianta este containerul de rezidual”, a mai spus Adela Plăcintescu.



în Craiova cu ani în urmă s-a construit o stație de compostare în incinta Depozitului de la Mofleni. Lucrarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale s-a realizat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj“, proiect al Consiliului Județean Dolj. Vorbim aici de Stația de Transfer Filiași, Stația de Transfer Băilești, Stația de Transfer Dobrești, Stația de Transfer Calafat, Stația de Sortare Craiova-Mofleni, Stația de Compostare Mofleni și Stația de Compostare Calafat.

Staţie de compostare pe bani europeni

În Craiova există o stație de sortare modernă, cu tehnologie de milioane de euro, dar nefuncțională. În aceeași situație se află și stația de compostare. Amândouă au fost construite cu fonduri europene. Costul lucrărilor s-a ridicat la suma de 34.781.830,86 lei, fără TVA, din care costurile de proiectare sunt de 180.674,60 lei. Staţia de sortare are o capacitate de 44.000 de tone pe an. Staţia de compostare are o capacitate de 18.000 tone pe an. La acest moment de funcţionarea staţiilor mai puţin staţia de compostare se ocupă un serviciu al Consiliului Judeţean Dolj şi anume Serviciul de Salubrizare