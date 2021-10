Resturile vegetale, gunoiul nimănui

În Craiova nu există nici o soluţie pentru deşeurile vegetale. Cei care au de suferi sunt craiovenii care nu pot scăpa de resturile vegetale din propriile gospodării. Operatorul de salubritate nu colectează aceste deșeuri fiindcă nu are unde să le depoziteze. Stația de compostare unde trebuie să ajungă aceste deșeuri nu este funcțională.

Cine vrea să fie un cetăţean civilizat în oraşul acestea, cum vor mulţi, şi să respecte regulile, nu are de ales când vine vorba de deşeurile vegetale. Unde să pui crengile copacilor sau resturile de plante din gospodărie, rezultate în urma curăţeniei de toamnă sau în oricare alt anotimp?

Problema este una veche în Craiova, din care motiv populaţia aruncă resturile vegetale- crengi, frunze, plante ori la colţul străzii, ori le înghesuie la fundul containerului destinat gunoiului menajer. Până la acest moment nici unul dintre SRL-urile care se ocupă cu salubrizarea orașului nu a venit cu o soluție.

Craiovenii aruncă resturile vegetale la colțul străzii

“Deșeurile vegetale, crengile, plantele se încadrează în categoria de deșeuri biodegradabile. În contractul 370, colectarea deșeurilor biodegradabile este prevăzută, însă în acest moment, nu sunt date în operare stațiile de compostare a acestor tipuri de deșeuri. După ce o să fie operate stațiile de compostare, IRIDEX va demara activitatea de colectare separată, în pubelă maro, a acestor tipuri de deșeuri. Până atunci, se recomandă ca persoanele care locuiesc la casă să folosească compostor individual în curte sau o altă posibilitate de compostare a lor”, se arată într-un răspuns venit din partea actualului operator de salubritate, Iridex Group Salubrizare.

În Craiova nu se ridică deșeurile vegetale de la populație

În fapt operatorul de salubritate nu are cum să colecteze deșeurile vegetale de la populație. Nu există un punct de depozitare și prelucrare.

În aceeași situație s-a găsit și fostul operator, SC Salubritate Craiova SRL. Acesta ca și actualul operator a închis ochii când printre deșeurile menajere sau reciclabile erau amestecate resturi vegetale.

În Craiova, singurul operator care ridică resturi vegetale este RAADPFL, dar numai de pe domeniul public. Regia debarasează resturile vegetale în propria ogradă, respectiv la pepiniera din Parcul Tineretului și în incinta Parcului Romanescu.

Stațiile, poveste veche

Stația de compostare de la Mofleni a fost inaugurată cu fast, dar stă închisă

Soluții nu sunt de găsit nici în curtea autorităților, deși în Craiova cu ani în urmă s-a construit o stație de compostare în incinta Depozitului de la Mofleni. Lucrarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale s-a realizat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj“, proiect al Consiliului Județean Dolj. Vorbim aici de Stația de Transfer Filiași, Stația de Transfer Băilești, Stația de Transfer Dobrești, Stația de Transfer Calafat, Stația de Sortare Craiova-Mofleni, Stația de Compostare Mofleni și Stația de Compostare Calafat.

În Craiova există o stație de sortare modernă, cu tehnologie de milioane de euro, dar nefuncțională. În aceeași situație se află și stația de compostare. Amândouă au fost construite cu fonduri europene. Costul lucrărilor s-a ridicat la suma de 34.781.830,86 lei, fără TVA, din care costurile de proiectare sunt de 180.674,60 lei. Staţia de sortare are o capacitate de 44.000 de tone pe an. Staţia de compostare are o capacitate de 18.000 tone pe an.

Operatorii s-au bătut pe stațiile de sortare și compostare

Stație sortare Mofleni

Au trecut peste cinci ani de la obținerea finanțării europene pentru crearea unui SMID și cum spuneam anterior, tocmai una dintre componente este nefuncțională, adică activitatea acestor stații.

Iniţial, s-a organizat o licitație separată pentru desemnarea unui operator pentru respectivele staţii. La licitație au venit două societăți, Iridex, actualul operator de salubritate în judeţ și Craiova, şi cea de-a doua, Eco Sud, firma care administrează depozitul de la Mofleni. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) dă undă verde Iridex-ului, iar Eco Sud SA pierde licitația.

Se ajunge în instanţă, iar hotărârea dată de instanță este să se reia licitația. ADI EcoDolj-asociația care se ocupă de implementarea Masterplanului pentru deșeuri-procedează întocmai, reia licitația, având ca termen de deschidere a ofertelor data de 20 februarie a.c. Între timp, Eco Sud a contestat la tribunal documentaţia şi a cerut suspendarea licitaţiei până la pronunţarea instanţei. Prin urmare, deschiderea ofertelor este amânată până la decizia instanţei. Contestația EcoSud a fost respinsă în primăvara anului 2020, iar ADI ECODOLJ merge mai departe cu licitația.

Reprezentanții ADI Ecodolj spun:

Adela Plăcintescu

„În momentul de față deșeurile biodegradabile, nu se colectează de la populație. Este prevazut a fi colectate de Asocierea Iridex, care va pune la dispoziție și recipiente pentru aceste deșeuri, după stabilirea unui operator pentru stația de compostare care este construita deja prin proiectul SMID Dolj.În județ sunt două stații de compostare-una la Calafat și una la Mofleni, în aceeași incinta cu stația de sortare.

Cele două stații nu au încă operator”, a precizat Adela Plăcintescu, reprezentant ADI EcoDolj

Stația de compost, funcțională în câteva săptămâni

Banda transportoare înclinată cu racleţi pentru alimentarea cabinei de sortare

Pentru că instalațiile încep să se degradeze, Consiliul Județean Dolj înființează un Serviciu de Salubritate care să opereze aceste stații. Serviciul de Salubritate s-a înființat în 2019 și se va ocupa de stațiile de colectare și sortare a gunoiului din județ. Delegarea este una temporară. Cu alte cuvinte, respectivul Serviciu trebuie să aducă în stare de funcționare stațiile din județ și din Craiova și ulterior să gestioneze activitatea lor până la desemnarea unui operator. În privința deșeurilor vegetale provenite de la populație și care trebuie să ajungă în stația de compostare, Iridex-ul trebuie să dea populației alte pubele, de culoare maro.

Craiovenii aruncă la întâmplare resturile vegetale

Ulterior, acestea vor fi colectate de aceleași operator și transportate la Depozitul de la Mofleni. Surse din cadrul CJ Dolj spun că Serviciul de Salubritate se ocupă de darea în funcțiune a acestor stații, inclusiv cea de compost, aceasta urmând să fie funcțională în câteva săpătmâni. Problema este că nici atunci craiovenii nu vor scăpa de deșeurile vegetale. Inițial la depozit vor fi aduse doar resturile vegetale colectate de pe domeniul public al Craiovei.