Primăria Craiova ar putea avea mai mult noroc de data asta în alegerea constructorului care să anvelopeze Spitalul de Boli Infecţioase.

Două firme s-au înscris acum la licitaţia privind reabilitarea energetică a celor două dintre clădirile unității medicale, conform contractului cu finanţare europeană semnat încă din martie 2019. Precedenta procedură de achiziţie publică a lucrărilor a fost lansată în mai 2021, dar a fost anulată până la sfârșitul anului.

Primăria s-a trezit cu o singură ofertă, pe care, în final, a considerat-o neconformă. La licitație s-a prezentat atunci doar Primaserv SRL, o firmă din Craiova deținută de un fost consilier local din partea PSD, dar oferta sa nu a fost admisă de comisia de evaluare. Procedura a fost reluată la începutul lunii februarie, iar ultima zi de primire a ofertelor a fost 7 martie. De data asta, la licitaţie s-au prezentat două firme, una din Râmnicu Vâlcea, cealaltă de lângă Craiova.

Cine sunt constructorii prezenţi la licitaţie

Interesant este faptul că Primaserv SRL nu mai apare acum ca ofertant, dar este terţ susţinător şi subcontractant pentru firma din Dolj intrată în cursa pentru contractul de aproape 4,5 milioane de euro. Este vorba de CSID Construct SRL, o societate din comuna Cârcea înfiinţată 2012, care are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“. CSID Construct SRL figura în 2020 cu 15 angajaţi, o cifră de afaceri de 1.635.084 de lei şi un profit net de 146.532 de lei. Societatea s-a prezentat la această licitaţie nu doar cu Primaserv SRL, ci şi cu alţi doi subcontractanţi: Otis Lift SRL din Bucureşti şi B&B Telecomunicaţii SRL din Craiova.

Cine va reabilita Spitalul de Boli Infecţioase cu 4,5 milioane de euro

Contracandidata acesteia este Electrovâlcea SRL, o firmă din Râmnicu Vâlcea care în anul 2020 figura cu nu mai puţin de 136 de angajaţi. Societatea are ca domeniu principal „Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea“, iar în 2020 a raportat un profit net de 239.177 de lei, la o cifră uriaşă de afaceri: 53.639.205 lei. Electrovâlcea SRL a venit şi cu un subcontractant din aceeaşi localitate: SC Burgaz SRL.

Cine va reabilita Spitalul de Boli Infecţioase? Termenul de evaluare a ofertelor: 4 aprilie

Primăria Craiova a stabilit ca termen limită de evaluare a celor două oferte data de 4 aprilie. Criteriul de atribuire a contractului este „prețul cel mai scăzut“, valoarea totală estimată a lucrărilor fiind de 18.585.110,69 lei (fără TVA), adică 22.116.280 de lei cu TVA. Din aceşti bani, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor au fost estimate la 1.287.292,39 lei (fără TVA), iar cheltuielile pentru construcţii şi instalaţii la 13.663.336,94 lei (fără TVA). O sumă importantă din totalul investiţiei este şi cea cu utilajele, echipamentele tehnologice şi funcţionale care necesită montaj şi cu transportul: 3.241.754,90 lei (fără TVA). Suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului este de 1,5 milioane de lei.

Ce trebuie să facă firma care va câştiga licitaţia? Să reabiliteze energetic Pavilionul Contagioşi II (C3) şi Pavilionul Boli Infecţioase (C4) – Corpurile A+B+C+D, aparţinând Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeş» Craiova. Anveloparea presupune, în fapt, izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren de 10 cm, a planşeului peste subsolul tehnic, înlocuirea tâmplărie existente din PVC, montarea unui sistem alternativ de energie (panouri solare şi fotovoltaice), modernizarea sistemului de producere apă caldă şi înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele pe leduri. Conform datelor din proiect, pavilionul C3 pentru contagioşi are un regim de înălţime subsol, parter plus etaj şi o suprafaţă desfăşurată de 1.268 metri pătraţi, în timp ce pavilionul C4 pentru boli infecţioase (clădirea principală) are un regim de înălţime subsol, parter plus şase etaje şi o suprafaţă de 7.761 mp.

Valoarea contractului a crescut în 2020

Contractul de finanţare semnat în 2019 a avut o valoare de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă era de 15.035.050,21 lei. După proiectarea făcută în 2020, valoarea investiției a crescut cu 20%: de la 20.688.226,98 lei, la 24.977.361,96 lei. Proiectantul a pus creşterea în principal pe seama majorării preţurilor la materiale şi manoperă. Diferenţa va fi suportată din bugetul local.