Anveloparea Spitalului de Boli Infecțioase din Craiova dă bătăi de cap autorităților locale.

Pentru reabilitarea energetică a două dintre clădirile unității medicale, și anume Pavilionul Contagioşi II (C3) şi Pavilionul Boli Infecţioase (C4) – Corpurile A+B+C+D, primăria a obținut fonduri europene încă din 2019. Contractul de finanţare pentru proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova” a fost semnat pe 11 martie 2019, dar proiectarea a fost gata abia în august 2020. Mai greu cu licitația pentru execuția lucrărilor. Asta pentru că municipalitatea nu a reușit până acum să găsească un constructor. Sau, cel puțin, nu a fost mulțumită de ofertă.

Licitația a fost lansată în primăvara anului trecut (mai 2021), dar a fost anulată până la sfârșitul anului. Procedura de achiziție s-a întins mai mult decât se prevăzuse, însă primăria s-a trezit cu o singură ofertă, pe care, în final, a considerat-o neconformă. Termenul inițial de depunere a ofertelor (30 iunie 2021) s-a transformat până la urmă în 12 august 2021, dar la licitație s-a prezentat doar Primaserv SRL. O firmă din Craiova deținută de un fost consilier local din partea PSD, care a mai obținut contracte de lucrări de la primărie sau societăți subordonate.

De data asta, oferta Primaserv nu a fost admisă de comisia de evaluare din cadrul Primăriei Craiova. „Procedura a fost anulată pentru că au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme“, era anunțul postat pe 10 noiembrie 2021 în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Acum, primăria a reluat licitația.

Licitație cu repetiție pentru anveloparea Spitalului de Boli Infecțioase. Ofertele sunt așteptate până pe 7 martie

Anunțul de participare a fost postat, miercuri, în SEAP, în exact aceeași formă ca precedentul. Ofertele sunt așteptate până la data de 7 martie, iar cea cu prețul cel mai scăzut va fi declarată câștigătoare. Valoarea totală estimată a contractului a rămas la fel: 18.585.110,69 lei (fără TVA), adică 22.116.280 de lei cu TVA (circa 4,5 milioane de euro).

Costurile estimate care formează valoarea totală a contractului sunt aceleași: cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor – 1.287.292,39 lei (fără TVA); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – 13.663.336,94 lei (fără TVA); cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 296.841,37 lei (fără TVA); cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj şi echipamente de transport – 3.241.754,90 lei (fără TVA); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 95.885,09 lei (fără TVA). La acestea se adaugă şi suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului, respectiv 1,5 milioane de lei.

Anveloparea Spitalului de Boli Infecţioase presupune izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren de 10 cm, a planşeului peste subsolul tehnic, înlocuirea tâmplărie existente din PVC, montarea unui sistem alternativ de energie (montare de panouri solare şi fotovoltaice), modernizarea sistemului de producere apă caldă şi înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele pe leduri. Conform datelor din proiect, Pavilionul C3 pentru contagioşi are un regim de înălţime subsol, parter plus etaj şi o suprafaţă desfăşurată de 1.268 metri pătraţi. Pavilionul C4 pentru boli infecţioase (clădirea principală) are un regim de înălţime subsol, parter plus şase etaje şi o suprafaţă de 7.761 mp.

Va mai crește valoarea contractului?

Contractul de finanţare semnat în 2019 a avut o valoare de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă era de 15.035.050,21 lei. După proiectarea din 2020, valoarea investiției a crescut cu 20%: de la 20.688.226,98 lei, la 24.977.361,96 lei. Proiectantul a pus creşterea în principal pe seama majorării preţurilor la materiale şi manoperă.

Consiliul Local şi-a asumat atunci majorarea investiţiei, care presupunea, implicit, și o sumă mai mare care urma să fie suportată din bugetul local. Astfel, la valoarea cofinanţării inițiale a beneficiarului (municipiul Craiova), de 300.701 lei, s-a adăugat creşterea de 20%, adică diferența de 4,3 milioane de lei. Va mai crește valoarea contractului? Dacă ne gândim că la majorarea menționată mai sus s-a ținut cont de prețurile din 2020 (anul proiectării), este foarte posibil să asistăm la o nouă creștere a valorii proiectului. Mai ales după explozia de prețuri înregistrată la începutul acestui an.