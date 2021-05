Spitalul de Boli Infecţioase, anvelopare de 4,5 milioane de euro

Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Craiova va fi reabilitat, în sfârşit, cu fondurile europene obţinute în 2019. Contractul de finanţare pentru proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova” a fost semnat pe 11 martie 2019, proiectarea a fost gata în august 2020, însă licitaţia pentru execuţia lucrărilor a fost lansată abia luni.

22.116.280 de lei cu TVA (4,5 milioane de euro) este valoarea estimată a execuţiei, potrivit anunţului de participare la licitaţie, iar ofertele sunt aşteptate până la data de 30 iunie. „Să sperăm că vor veni constructori serioşi, că nu vor fi probleme cu contestaţii şi că acest spital va intra cât mai repede în reabilitare“, a afirmat Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Craiova. De licitaţii s-a ocupat însă Primăria Craiova. Asta după ce a semnat cu Ministerul Dezvoltării un contract de finanţare de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă era de 15.035.050,21 lei.

A urmat proiectarea, în urma căreia a rezultat o valoare mai mare a investiţiei. Practic, valoarea proiectului a crescut cu 20,73%: de la 20.688.226,98 lei, la 24.977.361,96 lei. Proiectantul a pus creşterea valorii investiţiei, printre altele, pe seama majorării preţurilor pentru materiale şi manoperă. Consiliul Local (CL) Craiova şi-a asumat însă majorarea investiţiei şi, implicit, a sumei care ar urma să fie plătită din bugetul local pentru reabilitarea energetică şi termică a Spitalului de Boli Infecţioase. Astfel, la valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (municipiul Craiova), care era de 300.701 lei, s-a adăugat şi creşterea de 20,73%, adică cei 4.289.134,98 lei.

Cum sunt împărţite costurile din proiectul de anvelopare

Cu proiectul tehnic în buzunar şi cu noua valoare aprobată în august 2020, municipalitatea a lansat procedura de achiziţie a lucrărilor de anvelopare a spitalului. De fapt, este vorba de reabilitarea termică a două dintre clădirile Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş“: Pavilionul Contagioşi II (C3) şi Pavilionul Boli Infecţioase (C4) – Corpurile A+B+C+D. „Prin implementarea proiectului se vor obţine clădiri eficiente energetic, uşor de administrat, care să asigure un climat interior corespunzător în ceea ce priveşte calitatea aerului, confortului termic, vizual şi acustic, atât pentru pacienţi, cât şi pentru cadrele medicale“, se arată în anunţul postat, luni după-amiază, în sistemul electronic.

Valoarea totală a contractului de 18.585.110,69 lei (fără TVA) este compusă din următoarele costuri, aşa cum au fost ele estimate de municipalitate: cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor – 1.287.292,39 lei (fără TVA); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – 13.663.336,94 lei (fără TVA); cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 296.841,37 lei (fără TVA); cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj şi echipamente de transport – 3.241.754,90 lei (fără TVA); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 95.885,09 lei (fără TVA).

La acestea se adaugă şi suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului, respectiv 1.500.000 de lei. Ea nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, dar va putea fi accesată după caz, în funcţie de necesităţi. Ofertantul care va veni cu preţul cel mai mic va obţine contractul.

Ce presupun lucrările de anvelopare a Spitalului de Boli Infecţioase

Anveloparea Spitalului de Boli Infecţioase Craiova presupune reabilitarea energetică şi termică a două corpuri de clădiri vechi, din anii 1959 (Pavilionul C3 Contagioşi II), respectiv 1980 (Pavilionul C4 Boli Infecţioase). Lucrările se referă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren de 10 cm, a planşeului peste subsolul tehnic, înlocuirea tâmplărie existente din PVC, montarea unui sistem alternativ de energie (montare de panouri solare şi fotovoltaice), modernizarea sistemului de producere apă caldă şi înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele pe leduri.

Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Craiova va fi reabilitat termic cu fonduri europene. Finanţarea a fost obţinută în martie 2019, licitaţia pentru execuţia lucrărilor a fost lansată luni.

Conform datelor din proiect, Pavilionul C3 pentru contagioşi are un regim de înălţime subsol, parter plus etaj şi o suprafaţă desfăşurată de 1.268 metri pătraţi. Pavilionul C4 pentru boli infecţioase (clădirea principală) are un regim de înălţime subsol, parter plus şase etaje şi o suprafaţă de 7.761 mp. Noul proiect tehnic după care se vor executa lucrările de reabilitare a obţinut avizul ISU pentru securitate la incendiu.