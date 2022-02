Cum arată bugetul Craiovei de anul acesta. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a prezentat, ieri, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului pe anul 2022, aşa cum va fi supus spre aprobare în şedinţa de joi a Consiliului Local.

Potrivit edilului, bugetul general consolidat al Craiovei pe anul în curs este de 1,7 miliarde de lei, „adică 339 de milioane de euro, cu o creştere de 21% faţă de anul trecut“. Secţiunea de funcţionare este de 57% şi reprezintă funcţionarea şi întreţinerea primăriei şi a instituţiilor publice de subordonare locală, întreţinerea domeniului public, subvenţiile şi ajutoarele acordate persoanelor vulnerabile. „Secţiunea de dezvoltare este de 43%, mai mare cu 24% faţă de 2021, şi va fi utilizată pentru finanţarea investiţiilor noi şi continuarea celor începute, dotări, reparaţii capitale, proiecte cu fonduri europene“, a explicat Olguţa Vasilescu.

De unde provin banii? Din impozitele şi taxele locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit – 612 milioane de lei, de la bugetul de stat – 169 milioane de lei şi de la Uniunea Europeană – 273 de milioane de lei.

Unde se duc banii? Conform primarului Craiovei, 91 milioane de lei sunt pentru întreţinerea şi funcţionarea primăriei, a stadionului de fotbal, stadionului de atletism, Water Park-ului, Sălii Polivalente şi a altor clădiri deţinute de municipalitate. Pentru reabilitarea clădirilor primăriei de pe strada A.I. Cuza sunt disponibili 37 de milioane de lei (clădirea Palace), respectiv 56 milioane de lei (sediul central), bani proveniţi dintr-un împrumut contractat de la BERD. De altfel, datoria publică din 2022 este de 21 de milioane de lei – pentru rambursări de credite, plus 5 milioane de lei – dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor interne şi externe contractate în anii anteriori.

Cum arată bugetul Craiovei de anul acesta. 33 de milioane de lei pentru Poliţia Locală

Trecând la capitolul cheltuieli, 33 de milioane de lei sunt alocaţi pentru funcţionarea Poliţiei Locale, iar 135.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul electric dotat cu sistem de avertizare sonoră şi luminoasă, a trei staţii mobile în sistem TETRA şi a 10 seturi complete de pistoale Glock. O sumă mare va merge şi către „Educaţie“: 70 de milioane de lei. Banii sunt pentru funcţionarea celor 9 creşe, 43 de grădiniţe, 23 de şcoli şi 25 de licee de pe raza municipiului Craiova – învăţământ de stat, plus pentru cele şase unităţi de învăţământ particular. Totodată, din acordul cadru de 25 de milioane de lei pentru repararea şcolilor, încheiat în 2018, s-au cheltuit 8,4 milioane de lei în 2021, iar în 2022 au fost bugetaţi 7,9 milioane de lei.

În bugetul pe 2022 apare şi suma de 29 de milioane de lei pentru reparaţii la cabinetele şcolare, plata utilităţilor la cele trei spitale din subordine şi reparaţii curente, plus funcţionarea centrelor de vaccinare înfiinţate de primărie. La aceşti bani se adaugă 8,5 milioane de lei pentru alte investiţii din spitale (SF-ul pentru construirea Spitalului de Pediatrie din curtea Spitalului „Filantropia“, cofinanţarea proiectului de anvelopare a Spitalului de Boli Infecţioase etc). Olguţa Vasilescu a calculat şi banii europeni care vor fi cheltuiţi în 2022 pentru combaterea Covid-19, prin dotarea spitalelor din subordine: 36,7 milioane de lei la Spitalul „Filantropia“; 39,4 milioane de lei la „Victor Babeş“; 8,9 milioane de lei la Spitalul de Neuropsihiatrie.

45 de milioane de lei pentru zonele verzi

Nu au fost uitate nici zonele verzi ale Craiovei, edilul anunţând că au fost alocaţi 45 de milioane de lei pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, a locurilor de joacă, a parcurilor, grădinilor publice, cimitirelor şi Grădinii Zoologice. De asemenea, proiectul de revitalizare a zonei Corniţoiu va avea în 2022 o alocare de 8,6 milioane de lei, pentru că „ne dorim ca la final de an să mai avem un parc în Craiova“. Acesta va avea 3,5 hectare şi „va fi pentru toate vârstele“, după cum s-a exprimat edilul.

În continuare, suma de 60.351.000 de lei se propune a fi repartizată sub formă de tranferuri către instituţiile publice de cultură şi sport, astfel: Opera Română Craiova – 25.640.000 de lei, Filarmonica Oltenia – 11.116.000 lei, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri“ – 2.903.000 lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” – 4.018.000 lei, Casa de cultură „Traian Demetrescu” – 2.120.000 de lei, Sport Club Municipal Craiova – 14.544.000 de lei. Fondurile vor fi folosite în primele trei trimestre ale anului 2022, pentru cheltuieli de personal, întreținere și funcționare. Alţi 30 de milioane de lei au fost alocaţi pentru iluminatul public şi sistematizarea circulaţiei, prin realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare.

Cum arată bugetul Craiovei de anul acesta. Salubrizare de 69 de milioane de lei

Primăria a alocat nu mai puţin de 69 de milioane de lei pentru salubrizare, adică pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere, salubrizarea căilor publice, achiziţia de coşuri de gunoi stradal, deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie etc. Alţi 12 milioane de lei sunt pentru diferenţa de tarif suportată pentru încălzirea populaţie, primarul Olguţa Vasilescu precizând că subvenţia care va fi acordată în 2022 va fi mai mare decât cea din 2021. O altă sumă importantă, 80 de milioane de lei, a fost bugetată la capitolul „Transporturi“. Mai exact, 40 de milioane de lei pentru asfaltarea străzilor din Craiova şi 40 de milioane de lei pentru acoperirea diferențelor de tarif a abonamentelor pentru transport în comun.

Tot la capitolul „Transporturi“, o investiţie importantă este şi străpungerea străzii Traian Lalescu – Calea Bucureşti – strada Henri Coandă, pentru care a fost prinsă în buget suma de 4.840.000 de lei. Potrivit edilului Craiovei, în acest an „se are în vedere realizarea documentaţiei şi execuţia, sperând că vom primi avizul de mediu pe care îl aşteptăm de mai bine de un an, ca să putem demara lucrările“. Şi pasajul suprateran din centrul Craiovei va intra în reabilitare. Pentru lucrările necesare, primăria a bugetat suma de 1.250.000 de lei.

Bani pentru tramvaie şi autobuze electrice

În prezentarea bugetului pe anul 2022, Olguţa Vasilescu a enumerat şi banii de la UE pentru modernizarea căii de rulare a tramvaiului, a depoului şi a staţiilor de redresare (82 de milioane de lei). Plus 6,8 milioane de lei pentru plata celor 16 autobuze electrice articulate care circulă de anul trecut pe traseele RAT Craiova. Alţi 4 milioane de lei au fost bugetaţi în 2022 pentru cele 30 de autobuze electrice care vor fi furnizate de BMC (contract de 92 de milioane de lei), în timp ce aproape 60 de milioane de lei apar în buget pentru achiziţia de tramvaie (cele 17 tramvaie noi care trebuie să fie furnizate de firma poloneză Pesa). În total, alocarea din 2022 pentru „Transporturi“ este de 258.084.000 de lei.

La proiectele noi pe următorii patru ani a fost menţionat şi noul acord cadru pentru repararea şi întreţinerea străzilor din municipiu, care va fi de 272.753.204 lei. Banii sunt pentru următorii patru ani, 2 milioane de lei din aceştia fiind alocaţi în 2022. La capitolul investiții noi mai pot fi menţionate următoarele: 595.000 de lei pentru schimbarea tartanului din Grădina Botanică, 14 milioane de lei pentru construirea unor parcări supraetajate, 500.000 de lei pentru amenajarea unei parcări supraetajate în zona Liceului Energetic. De asemenea, în buget este trecută şi o pasarelă pietonală în zona Hanul Doctorului, cu o alocare de 50.000 de lei.