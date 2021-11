Plaiul Vulcăneşti, stradă de oraş ca în mediul rural

Strada Plaiul Vulcăneşti şi aleile cu care se intersectează, respectiv Aleile 1,2, 3 Plaiul Vulcăneşti, dar şi Aleea 5 Drumul Apelor – toate sunt un dezastru.

Zona Plaiul Vulcăneşti s-a dezvoltat mult în ultimii ani, asta datorită faptului că mulţi oameni şi-au cumpărat sau şi-au construit case acolo. Atât pe strada principală Plaiul Vulcăneşti, cât şi pe aleile adiacente sunt o mulţime de case noi. Problema este că toată strada principală şi aleile adiancente artă foarte rău iar până acum, nimeni nu a intervenit să schimbe situaţia în bine pentru cetăţenii care locuiesc acolo. „Suntem mereu uitaţi de autorităţi. Ne rupem maşinile, trebuie să mergem cu mare grijă. Când plouă este dezastru, toată strada, care este plină de gropi, se umple cu apă. Este incredibil că trăim în 2021, plătim impozite pentru orice şi, cu toate acestea, nu avem o stradă decentă pe care să putem circula. Şi locuim în Craiova. Nici dacă am locui la ţară nu ar fi condiţiile acestea, poate rpin cine ştie ce sat uitat de lume“

„Ne asfaltează în 2040“

Locuitorii din zonă nu au mari speranţe că la ei pe stradă va ajunge vreodată asfaltul. „De asfaltat ne asfaltează în 2040, poate. Degeaba s-a dezvoltat zona aceasta destul de mult că nici măcar canalizare nu avem. Bine măcar că avem reţea de apă. La noi nu cred că vine canalizarea pentru că am înţeles că zona baceasta ar fi prea joasă şi ar fi o problemă. Deci, cel mai probabil, nici asfalt nu se va turna în curând. Aleile Plaiul Vulcăneşti arată foarte rău, au doar nişte pietre aruncate ici-colo, dar le ia mereu apa când plouă. Iar strada principală, care are asfalt, e plină de gropi. Asta e, ce să facem….“, a spus un bărbat care locuieşte pe o alee adiacentă Străzii Plaiul Vulcăneşti.

Uliţe în stil rural, dar la oraş

Într-adevăr, Strada Plaiul Vulcăneşti are o mulţime de gropi, iar aleile cu acelaşi nume îţi dau senzaţia unor uliţe din mediul rural, demult uitate. Pe acolo nu s-a turnat vreodată pic de asfalt. În anumite zone ale aleilor sunt pietre, dar acestea ajută prea puţin pentru ca maşinile să circule decent. În plus, Strada Plaiul Vulcăneşti are asfalt, turnat în urmă cu mulţi ani, până în dreptul Aleii Drumul Apelor 5. De acolo, gata cu asfaltul, care şi aşa e plin de gropi. Restul străzii arată ca un drum agricol de ţară. „Suntem mai rău ca la ţară. Chiar dacă aceasta este, de fapt, o zonă bună a oraşului. Dar când intri pe strada noastră pare că ajungi la ţară. E foarte urâtă, iar când mergi cu maşina nici nu mai zic. Poate, odată şi odată primăria se va gândi şi la noi. Suntem, totuşi, în anul 2021, când se consideră că ar trebui să avem condiţii de trai destul de bune“, a spus o femeie.

Reprezentanţii Primăriei Craiova spun, totuşi, că Strada Plaiul Vulcăneşti este în plan pentru asfaltare, însă nu se ştie o dată exactă pentru când se va face acest lucru.

