Craiovean amendat pentru lipsa vinietei, deşi o avea plătită

Un bărbat din Craiova s-a trezit cu o amendă pentru lipsa vinietei, chiar dacă această taxă era plătită. Poliţia Locală Craiova i-a făcut craioveanului „frumoasa“ surpriză.

Cristi Dinache locuieşte în cartierul 1 Mai din Craiova, iar săptămâna trecută a avut parte o supriză neplăcută, legată de maşina pe care o parchează în faţa blocului în care locuieşte. Bărbatul a primit o recomandată de la poştă, iar când a deschis plicul a rămas mut. Primise o amendă pentru lipsa vinietei, cu toate că el achitase această taxă. „Mi-a venit înştiiţare acasă că am o recomandată la poştă. Am mers să o ridic, iar în plic era o amendă. Nu mi-a venit să cred că fusesem amendat pentru taxa de parcare, deşi eu ştiam clar că o plătisem“, a povestit Cristi Dinache.

Amendă de 500 de lei

În procesul verbal făcut de un agent al Poliţiei Locale Craiova scrie că proprietarul maşinii primeşte o amendă de 500 de lei, cu posibilitatea achitării la jumătate, în 15 zile de la înştiinţare. „În data 19.10.2021, ora 11.47, pe strada Victor Gomoiu, din Craiova, a săvârşit următoarele: În calitate de proprietar al autoturismului marca Renault, care a parcat pe domeniul public în zona blocului K7, situat pe strada Victor Gomoiu, nu a achitat taxa pentru parcare valabilă pe raza Municipiului Craiova“, se arată în procesul verbal.

„E incredibil ce se întâmplă şi cum suntem puşi pe drumuri“

Ştiind că achitase această taxă, craioveanul s-a văzut nevoit să caute chitanţa. Şi, din fericire, încă o avea. Aşa că a mers la Direcţia de Taxe şi Impozite să vadă care este problema.

„După ce am găsit chitanţa, pe care scrie clar că am achitat această taxă, încă din martie, pentru autoturismul pentru care am fost amendat, am mers la Taxe şi Impozite în cartierul 1 Mai şi ne-au spus că nu apărem în baza de date şi ni s-a sugerat să mai plătim taxa încă o dată. Soţia a mai achitat-o încă o dată. Apoi am mers la Taxe şi Impozite în Piaţa Centrală şi ni s-a spus că figurăm în baza de date şi că cu numărul maşinii şi cu faptul că am achitat taxa de două ori. Aşa că doamna de acolo ne-a spus să facem o cerere pentru restituirea celei de-a doua sume. Nu mai înteţelegm nimic. Şi din câte ştiu eu, un proces verbal nu poate fi anulat decât în instanţă. E incredibil ce se întâmplă şi cum suntem puşi pe drumuri“, a spus Cristi Dinache.

itanţa pentru plata vinietei

Doar instanţa poate anula un proces verbal

Gazeta de Sud a încercat să solicite un punct de vedere Poliţiei Locale Craiova, în legătură cu această problemă, însă reprezentanţii instituţiei nu au binevoit să răspundă, până la închiderea ediţiei. Însă, reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi Impozite spun că într-o astfel de situaţie, cetăţeanul „obligatoriu trebuie să conteste procesul verbal de contravenţie şi, cu siguranţă, va avea câştig de cauză dacă prezintă dovada plăţii“.

Aşadar, oricine are ghinionul să primească o amendă pe nedrept, are o singură posibilitate pentru a scăpa de aceasta: instanţa. Însă, pentru acest lucru este nevoie de timp pierdut, nervi şi bani.

Despre vinieta din Craiova

Cea mai veche dintre taxe este cea pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, vinieta – cum era cunoscută înainte de a se scoate obligativitatea deținerii autocolantului doveditor. În 2020, taxa respectivă a fost de 43 de lei/an. Pentru 2021, taxa a fost stabilită la 45 de lei pe an, creșterea datorându-se indexării cu rata inflației. Taxa este plătită de toți șoferii care au mașinile înregistrate la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) a municipiului Craiova. Aceasta nu are legătură cu plata altor taxe de parcare. Pentru cei care nu au autovehiculul înregistrat la DIT, dar parchează pe domeniul public al Craiova, taxa a rămas aceeași. Este vorba de parcarea ocazională care poate fi achitată prin SMS prin două variante de taxă: 1 leu/zi sau 13 lei/lună.