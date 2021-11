ENEL încearcă să clarifice situaţia craiovencei care are de plătit facturi de peste 80.000 de lei

După ce Gazeta de Sud a publicat un articol în care relata problemele pe care le are o craioveancă cu furnizorul de energie electrică, ENEL, acesta a făcut următoarele precizări:

“Enel Energie Muntenia verifică aspectele sesizate în articolul de mai sus și, până la clarificarea acestora, a decis blocarea facturării clientului pentru a nu-i aduce prejudicii. Ne cerem scuze pentru disconforul creat acestuia și îl asigurăm de toată deschiderea noastră în clarificarea aspectelor semnalate.”

Reamintim că, în ediţia din data de 17 noiembrie a.c, în articolul, O craioveancă s-a trezit că are de plătit la curent facturi de peste 80.000 de lei, scriam despre problemele unui abonat ENEL.O craioveancă s-a trezit că are de plătit facturi la energia electrică facturi de peste 80.000 de lei. Toate cele patru facturi au fost emise în data de 26.10 2021 şi sunt scadente la data de 10.11.2021. Femeia spunea că nu are cum să înregistreze acest consum deoarece are o casă cu două camere şi deţine un televizor, un frigider, un boiler şi câteva becuri.