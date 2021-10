Garanţia către CEO a trecut de votul Consiliului Local

În şedinţa Consiliului Local care a avut loc joi, 28 octombrie, unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a fost legat de acordarea garanţiei de 10 milioane de lei către CEO (Complexul Energetic Oltenia). Practic, prin achitarea acestei sume, CEO va furniza căldură către Municipiul Craiova, fără teama că Termo Urban va acumula datorii.

După mai multe negocieri, în timpul cărora primarul Craiovei s-a opus plăţii acestei garanţii, în final, a trebuit să cedeze. Asta pentru că CEO ameninţa că lasă craiovenii fără căldură. În aceste condiţii, consilierii locali au avut de votat proiectul de aprobarea a plăţii de 10 milioane de lei, sub forma unei garanţii faţă de CEO.

Însă, până ca acesta să fie aprobat, s-au iscat câteva discuţii. „Din păcate, am ajuns în această situaţie extremă, şi plata garanţiei este singura soluţie. Dar haideţi să vedem de ce am ajuns aici. Suntem în acestă situaţie pentru că Municipiul Craiova este un partener în care furnizorul de energie termică nu mai are încredere. De ce? Pentru că am avut o societate care a acumulat datorii de zeci de milioane de lei ce nu au fost plătite, de-a lungul timpului.

Noi vrem să tragem un semnat de alarmă. De aceea, grupul nostru, USR Plus, se va abţine la acest punct de pe ordinea de zi. Evident că ne dorim ca cetăţenii Craiovei să beneficieze de căldură. Însă, vrem să subliniem că managementul şi administraţia defectuoasă a societăţii de termoficare din ultimii 10-12 ani ne-a adus în situaţia în care ne aflăm astăzi. Ne dorim ca Termo Urban să nu ajungă în aceeaşi situaţie“, a spus Cezar Drăgoescu, consilier local din partea USR Plus.

Lia Olguţa Vasilescu: Dacă această hotărâre nu trece, de la 1 noiembrie vom rămâne fără căldură

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a dat vina numai pe sistemul centralizat, dar şi pe ceteţenii care nu şi-au achitat datoriile la vechea societate de termoficare. În plus, a ţinut să precizeze că în toată ţara sunt aceleaşi probleme.

„Dacă această hotărâre nu trece, pentru a putea să plătim garanţia către CEO, de la 1 noiembrie vom rămâne fără căldură în Craiova. Aşadar, indiferent de motivul pentru care vă abţineţi, să ştiţi că nu o să încălziţi craiovenii. Nu este vina noastră.

Probabil ştiţi foarte bine că, de fapt, aceste datorii au fost datoriile populaţiei către furnizorul de energie, cu penalităţile de rigoare. Mai mult decât atât, încercăm să modificăm legislaţia. Se ajunge în situaţia în care nu sunt suficiente cele 45 de zile în care poţi să achiţi factura. Adică se pun penalităţi după 45 de zile. Dar numai cât durează transmiterea datelor de la CEO, calculul făcut de către cei de la Termo, mai departe calculul făcut de asociaţiile de proprietari… Apoi urmează încă 30 de zile pe care cetăţenii le au la dispoziţie să plătească suma respectivă. Niciodată acest proces nu se poate încadra în 45 de zile. Din această cauză, toate municipalităţile din România au probleme.

Deci dacă nu trece acest proiect, o luăm pe urma Timişoarei. Cum a fost administrată vechea societate? Ca orice altă societate de genul acesta. Asta înseamnă sistem centralizat, în care nu poţi să opreşti căldura doar persoanei care nu îşi plăteşte factura. Asta înseamnă sistemul comunist la care va trebui să se renunţe cumva. Şi sper din toată inima să vină cineva cu o strategie energetică pentru toată România. Toată lumea este în aceeaşi situaţie“, a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.



După interpelări, proiectul a fost adoptat. Aşadar, CEO va furniza căldură pentru Craiova în această iarnă.