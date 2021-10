Maşină vandalizată în parcare, de trei ori într-o lună şi jumătate

„Prima dată când am avut parte de această surpriză neplăcută au dat pe ea cu un spray albastru, dar au făcut doar o dungă. Nu am mers la poliţie, am curăţat-o eu cum am putut. A doua oară au mâzgălit-o peste tot, cu spray albastru. Atunci am zis că nu se poate aşa ceva şi am mers la poliţie, la Secţia 5 din Craioviţa Nouă. Acolo nici nu am putut să fac plângere pentru că am fost luată în râs. M-au întrebat domnii poliţişti dacă nu am bani de spălătorie. Apoi mi-au zis că dacă nu am bani să o spăl, mă ajută ei. Le-am zis că maşina are vopsea pe ea, nu se ia la spălat. Mi-au mai zis că nu prea au ce să facă în astfel de cazuri, că dacă e trimit o patrula să se uite pe acolo, dar cam atât. Atunci de ce să mai fac plângere? Am luat diluant şi am curăţat trei zile la ea“, ne-a povestit craioveanca.