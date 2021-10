Olguța Vasilescu, replică acidă la adresa președintelui PNL Craiova

După ce președintele PNL Craiova, Marian Vasile, a atacat-o pe Olguța Vasilescu, după acuzele acesteia la adresa Guvernului României, primarul Craiovei nu s-a lăsat mai prejos. Olguța a avut o replică acidă la adresa lui Marian Vasile.

Reamintim că în urmă cu câteva zile, primarul Craiovei a lansat un atac dur la adresa guvernului, pe motiv că ar fi alocat din fondul de rezervă bugetar „foarte mulţi bani către administrațiile liberale şi sume nesemnificative către celelalte orașe sau comune din ţară“. Aici a inclus și municipiul Craiova, care nu a primit bani din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului, la ultima rectificare. „Este prima dată în istorie când un oraș de mărimea Craiovei este pedepsit într-o asemenea manieră pentru că nu a votat cum trebuie“, a spus Olguța Vasilescu, cu toate că în situaţia Craiovei se află şi alte municipii mari din ţară, cum ar fi Oradea şi Cluj-Napoca, fieful celor mai cunoscuți liberali – Ilie Bolojan și Emil Boc, sau Sibiu, Braşov, Timişoara ori Iaşi.

Președintele PNL Craiova, Marian Vasile, a considerat declarațiile Olguței Vasilescu „o tentativă de a manipula grosolan craiovenii, încercând să-şi ascundă neputinţa în a rezolva problemele oraşului“. „Astfel de mesaje denota doar nepricepere în a conduce acest oraş! Un primar care se plânge mereu, se văicăreşte şi care ne spune că nu are soluţii este, probabil, un primar care îşi pregăteşte demisia“, a spus Marian Vasile.

Olguța Vasilescu, atac fără menajamente

Replica Olguței Vasilescu nu s-a lăsat așteptată. Într-o postare pe pagina de socializare, primarul Craiovei nu l-a menajat deloc pe președintele PNL Craiova.

„Marian Vasile, consilier local PNL și președinte PNL Craiova, a fost numit, de Guvernul Câțu, în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, de unde încasează, lunar, suma de 10.000 lei. Omul nu e preocupat de creșterea nesimțită a prețului la energie pe care craiovenii trebuie să o suporte sau de garanția pe care CEO o cere de la Primăria Craiova, în valoare de 3 milioane de euro, deși firma Termo Urban, care distribuie agentul termic craiovenilor, nu are nicio datorie la CEO. Ca supraveghetor al CEO și cetățean implicat în problemele urbei, cum se pretinde, nu ii trece prin cap să întrebe CEO de ce niciodată până acum nu s-a solicitat vreo garanție atât de mare Craiovei, nici măcar când orașul avea datorii?“, a fost mesajul Olguței Vasilescu.

„Ar prefera, probabil, să tăcem în fața acestei mojicii“

„Ca și consilier nu e interesat de faptul că la toți banii prognozați pentru investițiile de final de an va trebui să renunțe municipalitatea pentru a bloca o sumă gigantică într-un cont de garanție de care nu se va folosi nici CEO, nici Termo Urban, nefiind nevoie de ea. Ca și politician local PNL nu își pune întrebarea de ce, tocmai de când a ajuns PNL la guvernare și au intrat „specialiști” ca el în conducerea CEO, această companie de stat majorează atât de mult prețurile și amenință cu stoparea căldurii într-un oraș care nu are nicio datorie către CEO sau de ce guvernul nu își onorează datoriile LEGALE pe care le are pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, pentru transportul școlar etc. (…) Păi ce soluții să găsesc la o problemă pe care nu Craiova a generat-o, noi fiind cu datoriile la zi?“, a continuat tirul Olguța Vasilescu.

„Acuză primarul că se „văicărește” prea mult, pe la televizor. Ar prefera, probabil, să tăcem în fața acestei mojicii la care un oraș întreg e supus, că doar știm cum gândesc liberalii, că ne-au mai spus-o: „Ciocul mic că noi suntem la putere acum!”. Să îmi explice și mie cum aș putea scădea, de exemplu, factura de la iluminatul stradal când, într-o lună de zile, MW/oră a crescut de la 341 lei la 1.397 lei, iar factura lunară ajunge de la 600.000 lei pe lună, la 2.400.000 lei pe lună. Cam cât de competent trebuie să fie primarul ca să suplinească prostia unui guvern care a scăpat din mână toate prețurile?“, a mai scris pe Facebook primarul Craiovei.