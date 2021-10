Marian Vasile, despre acuzele Olguței Vasilescu la adresa Guvernului: „O tentativă de a manipula grosolan craiovenii“

Președintele PNL Craiova, Marian Vasile, i-a răspuns Olguței Vasilescu, după acuzele acesteia la adresa Guvernului României.

În urmă cu trei zile, primarul Craiovei a lansat un atac dur la adresa guvernului, pe motiv că ar fi alocat din fondul de rezervă bugetar „foarte mulţi bani către administrațiile liberale şi sume nesemnificative către celelalte orașe sau comune din ţară“. Aici a inclus și municipiul Craiova, care nu a primit bani din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului, la ultima rectificare.

„Este prima dată în istorie când un oraș de mărimea Craiovei este pedepsit într-o asemenea manieră pentru că nu a votat cum trebuie. Colegii de la București au anunțat că vor solicita instanței să fie desființată această hotărâre de guvern, prin care domnul Cîțu și-a plătit datoriile către primarii care l-au susținut la Congresul PNL. De asemenea, va fi făcută o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru toți semnatarii acestei hotărâri“, a tunat Olguța Vasilescu.

GdS a prezentat pe larg acest subiect, arătând că în situaţia Craiovei se află şi alte municipii mari din ţară, care au primit tot „zero“, aşa cum s-a plâns edilul Olguța Vasilescu. Numai dacă ne uităm la municipiile de talia Craiovei, observăm că au mai fost „pedepsite pentru că nu a votat cum trebuie“ nu doar Oradea şi Cluj-Napoca, fieful celor mai cunoscuți liberali – Ilie Bolojan și Emil Boc, ci şi Sibiul, Braşovul, Timişoara sau Iaşul.

„Când vezi că îngheață apele și nu este iarnă, te uiți să vezi ce a mai declarat Olguța Vasilescu“

Într-o conferință de presă organizată duminică, președintele PNL Craiova, Marian Vasile, care este și consilier municipal, i-a răspuns primarului Lia Olguța Vasilescu.

„Când vezi că îngheață apele și nu este iarnă, te uiți să vezi ce a mai declarat Olguța Vasilescu. Am asistat, din nou, la o tentativă a doamnei primar Lia Olguţa Vasilescu de a manipula grosolan craiovenii, încercând să-şi ascundă neputinţa în a rezolva problemele oraşului nostru. Prin încercarea de manipulare a anunţat că nu se vor mai realiza investiţii în anul 2021 din cauza guvernului. Astfel de mesaje denota doar nepricepere în a conduce acest oraş! Un primar care se plânge mereu, se văicăreşte şi care ne spune că nu are soluţii este, probabil, un primar care îşi pregăteşte demisia.

Dânsa a venit acum când ne apropiem de finalul anului 2021 şi a spus că nu mai poate realiza nicio investiţie din cauza guvernului. De ce doamna primar are zero investiţii? Pentru că nu gestionează bine banii craiovenilor. Nu are investiţii pentru că nu atrage investitori, nu creează un climat economic favorabil în Craiova, astfel încât aceştia să înfiinţeze noi locuri de muncă. Declaraţiile dânsei denotă incompetenţă şi văicareală şi transmit permanent că din cauza altora nu se face nimic pentru Craiova“, a spus Marian Vasile.

Marian Vasile: „Doamna primar cheltuie inutil şi din acest motiv nu are bani de investiţii“

Preşedintele PNL Craiova a semnalat și modul în care sunt cheltuiţi banii craiovenilor, pe care l-a considerat „iresponsabil şi ineficient“. A luat ca exemplu execuția bugetară a Craiova, la șase luni.

„Doamna primar nu face conferinţe pentru a explica cum a cheltuit banii craiovenilor, ca să înţelegem de ce nu are fonduri de investiţii. Cum a cheltuit Primăria Craiova banii în primul semestru din 2021? Dintr-un total de peste 303 de milioane de lei, 277 de milioane sunt cheltuieli de funcţionare.

Din 2012 până în prezent, conducerea PSD a oraşului nu a reuşit să limiteze cheltuielile de funcţionare şi să reducă risipa banilor publici. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt de doar 25 de milioane de lei, sub 10% din total cheltuieli. Doamna primar cheltuie inutil şi din acest motiv nu are bani de investiţii (…) Toate aceste lucruri denotă lipsa de viziune a primarului actual al Craiovei“, a declarat Marian Vasile.

Teodor Sas: „Absorbţia fondurilor europene la nivelul oraşului Craiova este foarte scăzută“

Și vicepreşedintele PNL Craiova, consilierul local Teodor Sas, a criticat modul în care primarul Lia Oguţa Vasilescu administrează oraşul. „Vreau să o rog pe doamna primar «Panseluţa» Lia Olguţa Vasilescu să lase la o parte politica şi să se apuce de administraţie, fiindcă în primul an de mandat a eşuat lamentabil. Absorbţia fondurilor europene la nivelul oraşului Craiova este foarte scăzută, suntem în pragul iernii şi craiovenii riscă să rămână fără căldură.

Aşa cum administraţia PSD de la Craiova a eşuat lamentabil în realizarea cartierului chinezesc şi în reabilitarea termică a blocurilor, aşa există riscul să eşueze în a furniza căldură craiovenilor. Acum critică guvernul pentru că nu i-a dat bani din fondul de rezervă. Suma alocată la nivelul judeţului Dolj, pentru aproape 100 de comune, are aceeaşi valoare cât a cheltuit doamna primar pe acordul cadru pentru achiziţia de paseluţe. Cu tupeu, obrăznicie şi minciună nu poţi să administrezi un oraş“, a declarat Teodor Sas.