Bătrânii, la coadă pentru a treia doză de vaccin

Posibilitatea vaccinării cu a treia doză de vaccin i-a pus pe jar pe mulţi bătrâni din Craiova, care îşi doresc să se imunizeze. Ieri, în prima zi în care a început administrarea celei de-a treia doze, încă de la primele ore ale dimineţii erau câteva zeci de oameni în faţa centrului de vaccinare de la Sala Polivalentă. Aceştia erau peponderent bătrâni sau persoane de vârsta a doua. Însă, printre ei, se aflau şi câţiva tineri care aşteptau prima doză de vaccin.

Centrul de vaccinare de la Sala Polivalentă din Craiova era destul de aglomerat marţi dimineaţă. Numărul celor care vor să se vaccineze s-a dublat, începând de joi. „Am observat, încă de joi şi vineri, 23 şi 24 septembrie, că numărul persoanele care vin să se vaccineze a crescut mult. Dacă în alte zile erau maxim 150 de persoane pe zi, acum ajungem şi la 350 de persoane. Astăzi (n.r. marţi) au început să vină oamenii pentru a treia doză, este cerere destul de mare“, a declarat un reprezentant al centrului de vaccinare.

Bătrânii, primii la vaccinare

Marţi dimineaţă, la Sala Polivalentă era o coadă constantă de aproximativ 35 de oameni care aşteptau să fie vaccinaţi. Foarte mulţi dintre cei care veniseră pentru doza a treia de vaccin erau bătrâni. „Mă vaccinez pentru că am de gând să umblu. Nu prea mă ţin pe mine picioarele foarte mult pentru că sunt în vârstă, dar tot vreau să mă plimb. Vreau să fac a treia doză pentru siguranţă şi linişte. Ce ar putea să îmi facă rău? Mai rău decât virusul? Eu am predat microbiologie şi chimie microbiologică. Motto-ul era: unde-s condiţii minime de viaţă e şi microorganism. În natură este diversitate, ea a făcut şi oameni rezistenţi şi oameni mai sensibili. Ori eu aş vrea să intru în categoria celor protejaţi cât de cât“, a spus o femeie de vârsta a treia care aştepta la rând.

A treia doză, la 92 de ani

Un domn venerabil, cu poftă de viaţă şi foarte glumeţ, venise să se vaccineze cu a treia doză, la 92 de ani. „Pentru sănătate am venit să mă vaccinez. Am 92 de ani. Am venit fără programare, sunt la a treia doză. M-am vaccinat cu Moderna. Am crezut că o să fie mai puţini oameni, dar sunt mulţi. Ăsta e un lucru bun, chiar dacă aşteptăm mai mult. Mă gândesc mai mult la doctorii şi asitentele care stau în picioare atâtea ore“, a spus bătrânul.

În legătură cu efectele adverse, bătrânul foarte glumeţ şi cu zâmbetul pe chip ne-a răspuns: „Am simţit că mi-e foame. Ce vorbă e asta? N-am avut nimic. Cum să nu mă vaccinez? Ca să vă dau un exemplu în legătură cu vaccinurile. Eu am avut o mătuşă care s-a înţepat într-o sârmă ruginită. Pe atunci, acum mulţi ani, nu erau vaccinuri, şi până seara a murit. Asta ca să înţeleagă oamenii. Fiţi sigură că se vor vaccina, până la urmă, şi cei care au refuzat până acum“, a încheiat bărbatul.

„Suntem obligaţi să avem grijă de sănătate, nu să ne batem joc de ea“

Un alt bătrân care aştepta tot a treia doză de vaccin a spus că sănătatea este foarte importantă şi că nu i-a fost deloc teamă să se vaccineze. „Nu trebuie să aşteptăm să ne împingă cineva de la spate. Dacă eşti om cu raţiune vii şi îşi faci vaccinul. Am auzit că se spune că ni se încalcă drepturile dacă ne obligă să ne vaccinăm. Ce drepturi ni se încalcă? Suntem obligaţi să avem grijă de sănătate, nu să ne batem joc de ea. Nu mi-e teamă deloc, nu are de ce să îmi fie. Vaccinurile au protejat foarte mulţi oameni de-a lungul vremii. Prin el vreau să scăpăm odată de nenorocirea asta“, a spus bărbatul.

Mulţi tineri, abia la prima doză

La coadă nu se stătea doar pentru a treia doză. Cei tineri, în general, aşteptau să se vaccineze pentru prima oară. Motivul principal pentru care voiau să se vaccineze era obligativitatea certificatului verde în anumite spaţii. „Nu aş fi vrut neapărat să mă vaccinez, dar dacă nu mai pot să mă mai duc în anumite locuri fără certificat, am ales să fac vaccinul. Sincer, au apărut atât de multe informaţii împotriva vaccinului încât îmi era frică să îl fac. Sper să mă simt bine“, a spus o tânără care s-a vaccinat cu Johnson & Johnson.

Un alt tânăr, minor, venise alături de mama sa pentru a-şi face prima doză de vaccin. El ar fi dorit să primească vaccinul Johnson & Johnson, însă nu a fost posibil din cauză că nu este major. „O să se ajungă să nu ne mai lase nicăieri fără vaccin, aşa că mi-l fac acum ca să scap mai repede. Mi-e puţin frică să nu mă simt rău după aceea, dar asta e“, a spus băiatul.

Cum şi cu ce se pot vaccina oamenii

La centrul de vaccinare de la Sala Polivalentă există toate tipurile de vaccin. Astfel, cei aflaţi la prima doză pot opta pentru tipul de vaccin pe care şi-l doresc. Părinţii care vor să îşi vaccineze copiii minori trebuie să ştie că pentru aceştia nu se poate administra vaccinul Johnson & Johnson. De asemenea, a treia doză de vaccin se poate administra persoanelor care au minim şase luni de la cea de-a doua doză.

„Cine a făcut primele doze cu Pfizer şi Moderna poate să primească a treia doză cu oricare dintre cele două. Cine a făcut Astra Zeneca trebuie să facă ori Moderna, ori Pfizer. În ultimele zile observăm o creştere destul de mare a numărului de oameni care vin să facă vaccinul. Cred că unul dintre motive este faptul că s-a introdus obligativitatea certificatului verde în unele spaţii. Un alt motiv important este că văd oamenii ce se întâmplă în secţiile ATI, că situaţia este gravă. Întotdeauna am spus că vaccinul ne salvează. Ne putem infecta şi dacă suntem vaccinaţi, însă vom face o formă uşoară. De-asta fiecare trebuie să se gândească la sănătatea lui. Dacă vrem să scăpăm odată de aceast virus trebuie să ne vaccinăm. Altfel, la 3-4 luni vom avea mereu restricţii şi alte probleme. Varianta Delta se transmite mult mai rapid şi trebuie să oprim virusul prin vaccin. Oamenii care vor să se vaccineze ne găsesc aici de la 08.00 până la 20.00. Se poate veni şi cu programare şi fără“, a declarat dr Alcuz Ahmad.

