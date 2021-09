Masca sub nas, sport local la Craiova

Masca sub nas sau, sub barbă sau deloc – sport local la Craiova. Chiar dacă numărul oamenilor infectaţi cu COVID creşte alarmant în această perioadă, craiovenii se pare că nu mai sunt mişcaţi de acest lucru. Mulţi se plimbă în voie, în orice loc, cu masca purtată doar de formă, sub nas sau sub barbă.

Incidenţa infectării cu Coronavirus a ajuns luni la 5,02 cazuri la mia de locuitori. Aşadar, ne pregătim de carantină, care va intra în vigoare când incidenţa va depăşi 6 cazuri la mia de locuitori. Cu toate acestea, foarte mulţi craioveni sunt nepăsători. De asemenea, unii sunt sceptici în ceea ce priveşte existenţa bolii, iar alţii spun că în timpul verii virusul pare să nu fi existat, dar s-a întors în această toamnă, fiindcă aşa s-a dorit.

În Piaţa Mare, masca e o opţiune

În locurile aglomerate din oraşul nostru pare că nu se ţine cont de Coronavirus. Piaţa Mare, de exemplu, este unul dintre spaţiile în care se adună foarte multă lume, zilnic. Legea spune că într-un astfel de spaţiu, masca de protecţie este obligatorie, atât în interior cât şi în interior. Cu toate acestea, masca este purtată de mulţi oameni, atât cumpărători cât şi vânzători, sub nas sau sub barbă. „Nu vreau să port nicio mască. O ţin aşa în caz că vine vreun control, că nu vreau să iau amendă. Toată vara nu a fost nicio carantină, era, cică, zona verde. Acum a venit toamna şi gata, s-au pus pe noi“, a spus un vânzător din Piaţa Centrală.

Şi mai rău este că încă există oameni care nu cred că boala există. „Ce Coronavirus? Nu există aşa ceva! Oricum, când mi-e scris să mor, atunci mor. Doar nu o să port mască toata viaţa. Ăştea ne-au înnebunit, nu mai poţi să faci nimic fără mască şi în curând cred că nu ne mai lasă să ieşim din casă. Sunt interese mari la mijloc, nu ştiu eu“, a mai spus un bărbat care făcea cumpărături la piaţă. Nici bătrânii care vând în piaţă nu se tem de Coronavirus. „Mamă, am masca asta la mine doar să nu mă amendeze. Dar nu o port. Oricum eu sunt bătrână, dar nu cred în prostia asta. Am răcit în viaţa mea de sute de ori, dar uite că n-am murit“, a spus o bătrână care vinde a verdeaţă.

În staţiile de autobuz masca n-are nicio valoare

GdS a mers şi în câteva staţii de autobuz mai aglomerate, unde legea spune că masca este obligatorie. Însă, nici vorbă de aşa ceva. „Port mereu masca, de când ies din casă. Mi-e foarte frică de boală şi văd că acum s-a înrăutăţit situaţia. Respir destul de greu cu masca, dar ce să facem….. Asta este! Poate o trece vreodată boala asta“, a spus o femeie care aştepta autobuzul.

Femeia care purta mască era, însă, doar o excepţie. Majoritatea oamenilor care aşteptau mijloacele de transport în comun stăteau nas în nas fără să aibă vreo reţinere. Nu păreau că vor să se proteje nici pe ei, nici pe cei din jur. „Nu port mască, mai ales în aer liber. N-am de ce. O ţin la mine, în caz că mă pune cineva să o port“, a spus un bărbat, vizibil deranjat de întrebare.

La mall, aceeaşi situaţie

Nici la mall-ul din Craiova situaţia nu este diferită. Chiar dacă este spaţiu închis, mulţi oameni nu respectă legea. Se plimbă în voie, prin toate magazinele, cu masca sub nas sau sub barbă. Iar numărul lor nu este mic. „Eu, de exemplu, port mască mereu. Sunt vânzător, deci intru în contact cu foarte mulţi oameni şi port mască atât pentru mine, cât şi pentru ei. Însă, văd zilnic o mulţime de oameni care vin la mall şi ţin masca sub nas sau nu o poartă deloc. Nu avem ce să le facem, dacă le zici sunt foarte deranjaţi. Unii chiar fac scandal“, a spus un tânăr care vinde la mall.

Un paznic al centrului comercial spune că ei le transmit, întotdeauna, oamenilor care intră în mall să poarte mască. „Noi nu lăsăm pe nimeni să intre fără mască, dar probabil după ce intră o dau jos sau o poartă necorespunzător. Nici nu putem să stăm după fiecare om, în tot mall-ul. Ţine de fiecare în parte să respecte regulile“, a spus bărbatul.

Poliţiştii au dat doar 16 amenzi în 24 de ore

Poliţiştii doljeni au transmis, luni, că în 24 de ore au fost amendate doar 16 persoane. „În urma activităţilor desfăşurate, au fost legitimate aproximativ 2.300 de persoane, 1.200 de locaţii de interes și 110 de mijloace de transport. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 16 de sancțiuni contravenţionale conform Legii 55/2020, în valoare de 2.000 de lei. Amintim faptul că portul măştii de protecţie este în continuare obligatoriu în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun“, au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.

