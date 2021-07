De ce au rămas unii craioveni fără apă caldă

Asociaţiile de proprietari din Craiova care au rămas fără apă caldă spun că nu au plătit facturile către Termo Urban din cauza restanţelor pe care le au către vechea Termoficare. Din această cauză la începutul acestei săptămâni un număr de 15 asociaţii de proprietari s-au trezit cu apa caldă sistată. Asociaţiile de proprietari spun că au plătit vechile restanţe şi au lăsat deoparte facturile curente.



Noul furnizor de energie termică este interesat doar de plata facturilor curente şi prin urmare, la începutul săptămânii a lăsat mii de craioveni fără apă caldă. Între aceştia mulţi sunt bun platnici. Reprezentanţii proprietarilor spun că au plătit datoriile cele mai vechi, mai ales că noua termoficare este un fel de Mărie cu altă pălărie.

Au plătit factura veche

„Noi am plătit mai înainte facturile către Termo fiindcă aveam datorii mai vechi. Nu este normal să plătesc datoriile mai vechi? Avem chiar un acord de eşalonare cu vechea Termoficare. Noi aveam banii în cont. Eu acum sunt în concediu, dar nu m-au anunţat cei din Comitet că am fost notificaţi. Acum am şi făcut plăţile. Ei nu ne-au spus că trebuie să plătesc cu prioritate Termo Urban şi să las vechile datorii. Oricum nu este o sumă mare, este vorba de factura din luna aprilie. Eu nu am ştiut nici de notificare, pentru că făceam imediat viramentul. Acum am achitat 15.000 şi mai am şi restul de 7.000 de lei. Oamenii m-au certat pe mine că nu îmi fac treaba bine. Avem şi locatari cu datorii, dar sunt daţi în judecată. Într-adevăr cei care plătesc la zi întreţinerea au cel mai mult de suferit. Noi avem o asociaţie de opt blocuri şi avem o datorie de 22.000 de lei. Nu este o sumă foarte mare, dar aveam posibilitatea să plătim, nu să ne ţinem de debranşări şi rebranşări. Furnizorul trebuie să găsească o modalitate să-i debranşeze pe debitori. Cu acele convenţii individuale nu au făcut nimic. Oamenii nu prea vor să le semneze, dar nici Termo Urban nu ni le-a dat”,

spune Violeta Cojocaru, administrator la Asociaţia de proprietari 122 Big, Craioviţa Nouă.

Datornicii au rămas fără apă caldă



„Poate era mai bine să nu mai plătesc la vechiul Termo”



Reprezentanţii altei asociaţii de proprietari care a rămas începând de ieri fără apă caldă spun că au făcut acelaşi lucru au plătit vechile restanţe. O cauză a neplăţii facturii emise de operator sunt şi datornicii.

„Nu am achitat datoria pe luna aprilie. Avem şi restanţieri. Am vorbit cu cei de la Termo şi ne-au spus că ei vor să intre în normalitate şi dacă nu plătim ne sistează apa caldă. Mai avem şi datoriile vechi către Termo, în total cu facturile curente sunt undeva la 50.000 de lei. Sunt asociaţii care au miliarde. Este imposibil să strâng aşa repede banii. Cei care au plătit vor apă, cei care nu au plătit, nu zic nimic. Termo Urban vrea să se alinieze celorlalţi furnizori, gaze, curent. Nu plăteşti, te debranşează. Oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie să plătească. Sunt pensionarii, vin şi plătesc, dar avem şi oameni de afaceri care vin şi plătesc la un an. Eu mi-am făcut datoria, i-am somat, i-am dat în judecată, am bătut şi la uşă. Poate era mai bine să nu mai plătesc la vechiul Termo şi să plătesc către societatea nou. Poate aşa se mai gândesc şi oamenii, dar repet pârghiile pe care eu le-am avut la îndemână le-am aplicat”, spune Sevastiana Batâr, administrator la Asociaţia 11 Eroilor Valea Roşie.



Restanţa veche are prioritate

Şi Asociaţia 6 Nicolae Titulescu a onorat restanţele vechi în detrimentul facturilor curente.

Termo

„Eu am avut o datorie veche la Termo şi am achitat-o săptămâna trecută. Acum a venit noua societate, Termo Urban cu factura ei. Am plătit 10 mii de lei o dată şi încă 10 mii o dată, mai rămân 4 mii de lei. Am şi restanţieri, dar am mers cu ei în instanţă şi le scot apartamentul la vânzare. Legat de datorie şi sistarea apei calde voi merge să arăt directoarei ordinele de plată. Noi am avut o şedinţă cu fostul director, cu actualul, cu primarul şi ne-au zis să plătim vechile facturi, acum… Nu este corect să opreşti apa caldă locatarilor, dacă nu plătesc le pui penalităţi. Problema este cu restanţierii, unii vin şi plătesc fără probleme şi alţii… „, spune preşedintele Asociaţiei de proprietari nr.6 Nicolae Titulescu, Ion Dăbuleanu.



A greşit Termo Urban legea?



Sunt proprietari care acuză Termo Urban că încalcă legea. Aceştia spun că legea în baza căreia societatea a sistat furnizarea apei calde nu este actualizată. Termo Urban anunţa la începutul acestei săptămâni că sistează furnizarea apei calde unui număr de 15 asociaţii de proprietari în baza Art.42 alin.(11) din Legea serviciilor comunitare publice nr.51 din 08.03.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.254 din 21.03.2006 și republicată în Monitorul Oficial nr.121 din 05.03.2013.

Acesta spune: “Dacă sumele datorate de utilizator, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță”.

Locatarii spun altceva: