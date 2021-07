PNL Dolj şi-a ales conducerea pentru următorii patru ani

Partidul Naţional Liberal (PNL) Filiala Dolj şi-a ales, aseară, noul Birou Politic Judeţean pentru următorii patru ani, în cadrul şedinţei statutare a Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Dolj, la care au fost prezenţi 363 de delegaţi. În urma voturilor, Ştefan Stoica va fi la conducerea PNL Dolj şi în următorii patru ani.

La eveniment au fost prezenţi preşedintele PNL şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, vicepreşedinte şi prim-ministru al României, Florin Cîţu, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, secretarul general al PNL Robert Sighiartău, vicepreşedinţii Cristian Buşoi, Alina Gorghiu, Gigel Ştirbu, senatorul şi ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, deputaţii Violeta Alexandru şi Ionel Dancă.

Florin Cîţu: „PSD sunt inamicii noştri numărul unu“

În cadrul şedinţei, premierul României, Florin Cîţu a afirmat că în ultimii ani PNL a avut experienţe bune, dar şi altele mai puţin bune din care liberalii trebuie să înveţe pentru a progresa. El a punctat că, uneori, progresul înseamnă „să te dai la o parte, să faci un pas în lateral“.

„Lupta noastră nu este cu PNL, nu este cu colegii noştri din PNL, este cu adversarii noştri politici, PSD-ul. Au mai apărut şi alţii, dar PSD sunt inamicii noştri numărul unu. De aceea e important să ştim că, după 25 septembrie, suntem cu toţii o echipă. Dar, da, este important să ştim că după 25 septembrie PNL intră într-o nouă etapă. Trebuie să avem curajul să ne uităm la experienţele pe care le-am avut în aceşti ani de zile. Am avut şi experienţe bune, am avut şi victorii, am avut şi experienţe mai puţin bune din care trebuie să învăţăm.

Cine nu are curajul să se uite la aceste experienţe, să înveţe din ele nu poate să meargă mai departe. Asta înseamnă progresul. Progres înseamnă să vezi unde ai greşit, câteodată să te dai la o parte, să faci un pas în lateral, să mergi mai departe pentru că progres înseamnă să te uiţi în viitor“, a declarat premierul Florin Cîţu în cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Dolj.

Care este ţinta PNL, în opinia premierului Cîţu

Premierul Cîţu a mai subliniat că ţinta PNL este ca, după 25 septembrie (data alegerii noului preşedinte al PNL), să fie cel mai mare partid din România, să câştige toate tururile de alegeri din 2024 şi să stea cel puţin 8 ani la guvernare, subliniind şi importanţa parteneriatului cu preşedintele Klaus Iohannis.

Florin Cîţu, la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Dolj

La rândul său, preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor organizaţiei PNL Dolj că ştie care e direcţia în care trebuie să meargă Partidul Naţional Liberal. „Ştiu ce trebuie făcut în Partidul Naţional Liberal şi fiţi convinşi că sunt un partener, un coleg şi un om care are capacitatea să ducă PNL spre victorie. Iar eu îmi doresc nu o guvernare pe 8 ani, eu îmi doresc o guvernare pe cel puţin 12 ani, aşa cum a fost marea guvernare liberală, între 1876 şi 1888, sub conducerea lui Ion C. Brătianu“, a spus Orban. El a mai menţionat că obiectivul de câştigare a Olteniei de către PNL depinde în mare măsură de câştigarea Craiovei şi a Doljului.

Ştefan Stoica: „Dăm startul unei noi etape în procesul construcţiei interne a filialei PNL Dolj“

Preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, a afirmat că alegerile din organizaţie trebuie să consolideze un parteneriat corect şi transparent între echipa PNL şi doljeni.

„Alegerile de astăzi (aseară – n.r.) nu sunt despre persoana mea sau despre ceilalţi membri din conducerea filialei, alegerile au menirea de a consolida un parteneriat corect şi transparent între echipa PNL şi doljeni. Un parteneriat cu cetăţenii de care trebuie să fim aproape în următorii ani şi cărora trebuie să le spunem şi să le demonstrăm că putem să aducem bunăstarea în judeţul nostru. Azi dăm startul unei noi etape în procesul construcţiei interne a filialei PNL Dolj. Aceasta trebuie să plece din interior, prin promovarea de oameni şi idei valoroase, care să dinamizeze viaţa partidului şi să aducă un suflu nou şi modern.

Ştefan Stoica va conduce PNL Dolj şi în următorii patru ani

Avem răspunderea guvernării în plan local, iar acolo unde avem primari trebuie să demonstrăm că putem să dezvoltăm aceste localităţi. În oraşele şi comunele unde nu avem conducerea primăriei, vom face opoziţie constructivă, sancţionând permanent derapajele PSD. Sunt conştient de responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi de dificultăţile pe care le avem de depăşit. Vom acţiona în continuare ca o echipă în care rolul fiecăruia este important în realizarea obiectivelor şi avem încredere totală în parlamentarii noştri, în primari, viceprimari, consilieri şi în toţi membri partidului“, a spus preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica.

Noua conducere a PNL Dolj

În urma alegerilor, noul Birou Politic Judeţean al PNL Dolj are următoarea componenţă:

Stoica Ştefan – Preşedinte

Stroe Ionuţ – Prim-vicepreşedinte Strategii Politice şi Comunicare

Giugea Nicolae – Prim-vicepreşedinte Politici Publice

Gătejescu Florian Alexandru – Vicepreşedinte Departamentul pentru Politici privind Administraţia Publică, Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului –

Sas Teodor – Vicepreşedinte Departamentul pentru Politici în Sănătate

Mitrică Cristian – Vicepreşedinte Departamentul pentru Politici Economice, Mediu de Afaceri, Dezvoltare Regională şi Fonduri Europene

Călin Cosmin – Vicepreşedinte Departamentul pentru Strategii şi Relaţii Politice

Motoi Nichi – Vicepreşedinte Departamentul Politici Sociale, Relaţii cu Sindicate, Patronate, Organizaţii Neguvernamentale şi Grupuri de Cetăţeni

Păsculescu Veta – Vicepreşedinte Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu şi Dezvoltare Rurală

Gîdăr Alexandru – Vicepreşedinte Departamentul pentru Politici în Educaţie, Cercetare, Cultură, Culte, Minorităţi şi Sport

Triţă Alexandru – Vicepreşedinte Departamentul Imagine, Comunicare, Relaţii mass-media şi Purtător de Cuvânt

Membri BPJ Dolj: Andrei Dănuţ, Bobeică Laurenţiu, Buzatu Denisa, Catalina Ionuţ, Covei Bogdan, Dămureanu Sorin, Gherghe Adela, Iancu Diana, Jianu Mihaela, Mituleţu Dorel, Nedelcu Ionel, Şerban Florian, Soare Mihai, Ştefan Claudiu, Tuţă Cristian.

Trezorier: Marcinschi Adriana

Preşedinte Comisia Judeţeană de Arbitraj – Vasilescu Ion

Preşedinte Comisia Judeţeană de Revizie şi Cenzori – Sdreală Mihai.