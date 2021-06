Craioveni disperaţi din cauza unui vecin care a adunat în curte munţi de gunoaie

„El locuieşte singur. Este bătrân, bolnav şi de peste un an de zile adună gunoaie în propria curte. Nu mai suportăm mirosul. Este un focar de infecţie. Am alergat pe la toate autorităţile: DSP, Primărie, poliţie, gardă, am sunat la telefonul cetăţeanului. Nimeni nu ne ajută. Am gardul căzut în spatele casei, dacă vreau să-l schimb și dacă-l dau jos tot gunoiul pică la mine în curte. De miros nu mai vorbim. Intră şobolanii peste noi în casă, ne-au distrus izolaţia la casă. Toţi vecinii sunt disperaţi, patru, cinci case în stânga şi dreapta lui sunt invadate de şobolani. Merge la containere şi ia tot ce poate şi aduce în curte. Are munţi de gunoaie. Autorităţile dorm, nu fac nimic. Spun că dacă el nu-şi dă acordul nu pot face nimic. Este de necrezut, atâtea familii stau la mâna unui singur om. Vine vara va fi un miros groaznic aici. Eu am copil mic, nu pot să aerisesc, să ţin o fereastră deschisă. Şobolanii mi-au muşcat câinele, din cauza asta a şi murit. Autorităţile nu ne ajută cu nimic. Am alergat şi am bătut pe la toate uşile, am trimis sesizări şi ne spun că nu au ce să-i facă”,

spune Maria Bîrzanu, vecina bătrânului.