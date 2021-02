Şi-a umplut garsoniera cu gunoi până în tavan

„Aveam hotărâre judecătorească pe obligația de a face. Adică, ea era obligată să-și facă singură curățenie, dar nu a făcut. Pentru că aceste probleme nu sunt de ieri, de azi, sunt de ani buni. Nu puteam intra în apartament pentru că nu aveam acordul ei. Am mers în cele din urmă în instanță, am obținut hotărâre judecătorească. M-am dus cu ea peste tot, dar nu ne-a ajutat nimeni, nu au luat nici o măsură. Am înțeles că este în starea asta de când a rămas fără serviciu și atunci ar fi avut o depresie. La început ne înțelegeam cu ea, plătea, dar după aia a luat-o razna. De prin 2006 a început să adune de prin gunoaie și ducea în apartament. Am luat legătura cu familia, care este pe undeva pe la Goicea, că are un băiat. A venit și ne-am înțeles cu ea să intrăm, să-i facem curat, apoi nu ne-a mai permis. De atunci și până acum am solicitat peste tot, nu am putut face nimic. Urcau șoarecii pe bloc până la etajul trei. Cei de la doi erau disperați, la etajul patru nu s-au mutat din cauza mizeriei. Este dezastru, iar noi stăteam cu niște hotărâri judecătorești și… Nu mai avea curent, nu mai avea nimic. Are datorii de sute de milioane de lei la întreținere. Sâmbătă seară, (pe 5 iulie – n.r.) au chemat vecinii poliția, pompierii pentru că țipa din spatele ușii. Când au spart pompierii ușa, că nu se mai putea deschide din cauza muntelui de gunoi, au dat peste un perete de mizerie. Camerele erau pline până la tavan cu gunoi, sticle și borcane cu urină. Ea se retrăsese spre ușă și își făcuse culcuș în mizeria de acolo. Era slabă, vai de ea. Au luat-o și au dus-o la spital“,

a povestit Constantina Ștefan, administratoarea Asociației de Proprietari 20 Rovine.