Secţia de sterilizare a SJU Craiova, reparaţii de 162.000 de euro

Secţia de sterilizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova va avea parte de reparaţii curente. Consiliul Judeţean (CJ) Dolj va scoate din vistierie circa 162.000 de euro pentru lucrări de reparaţii, atât la exterior cât şi la interior.

Procedura de achiziţie publică a lucrărilor a fost lansată ieri în sistemul electronic, la o valoare estimată de 664.461,84 lei fără TVA, adică 790.000 de lei cu TVA. Contractul presupune lucrări de reparaţii exterioare şi interioare şi se referă instalaţiile electrice, instalaţiile sanitare şi termice. CJ Dolj vrea ca lucrările să dureze maxim 12 luni de la emiterea ordinului de începere, iar garanţia oferită de constructor să fie de minim doi ani. Criteriul de atribuire a contractului este „preţul cel mai scăzut“, iar ofertele sunt aşteptate până la data de 8 iulie.

Consiliul Judeţean Dolj a prins în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 suma de 4.548.000 de lei, pentru finanţarea reparaţiilor curente la clădirea Spitalului Judeţean de Urgenţă. La capitolul investiţii la SJU Craiova intră şi reabilitarea clădirii în care funcţionează clinicile de oncologie şi dermatologie. Aici se lucrează de zor, iar pentru proiectul în valoare de două milioane de euro au fost alocaţi în acest an 4.146.000 de lei.

„Am alocat fonduri importante pentru sănătatea publică, în general, și pentru Spitalul Județean de Urgență, în special. Pentru înlocuirea rețelei de alimentare cu oxigen am prins suma de 240.000 de lei, iar pentru realizarea unui nou traseu de alimentare și distribuție de oxigen la secția de Terapie Intensivă destinată Covid am mai alocat alți 80.000 de lei. De asemenea, suma de 700.000 de lei va fi alocată pentru realizarea instalației de detecție și semnalizare în caz de incendiu. Pentru Unitatea de Arși, care va funcționa din acest an în cadrul Unității de Primiri Urgențe, se va achiziționa masa de operații necesară intervențiilor specifice acestor tipuri de pacienți. 320.000 de lei este suma pe care administrația județeană a prevăzut-o în buget pentru această investiţie“, explica preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, la prezentarea bugetului anului 2021.