Poliţia Locală, Regulamentul şi acţiunea „Calea Bucureşti“

Octavian Mateescu, directorul executiv al Poliţiei Locale Craiova, a explicat, ieri, de ce poliţiştii au dat iama în dricurile parcate pe Calea Bucureşti şi cum va urmări de acum încolo Poliţia Locală respectarea noului Regulament local care vizează cea mai importantă arteră de circulaţie din Bănie.

Este vorba de Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară Calea Bucureşti din municipiul Craiova”, intrat în vigoare la sfârşitul lunii aprilie. Potrivit Regulamentului aprobat de Consiliul Local Craiova, Calea Bucureşti va suferi o serie de modificări până va ajunge să aibă un aspect unitar.

Ce spune directorul Poliției Locale despre Regulamentul care vizează Calea București

De la activitatea societăţilor care îşi au sediul pe această arteră de circulaţie, până la aspectul spaţiilor comerciale şi al zonei aferente, toate intră sub incidenţa noului Regulament.

„Este un Regulament aprobat de Consiliul Local încă de la finalul lunii aprilie. Deci, este în vigoare de mai bine de 40 de zile. Regulamentul prevede anumite măsuri pe care comercianții trebuie să le ia în considerare, în ceea ce privește tronsonul Calea București. Ei trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a face comerț în această zonă. Pe de altă parte, pe Calea Bucureşti vor fi interzise anumite activități de comerț.

Este adevărat însă că cei care deja desfășoară aceste activități în momentul de față au un termen de 120 de zile pentru a se conforma și a se adapta noilor prevederi. Vor dispărea, aşadar, activitățile de pompe funebre, activitățile de second, de piese auto, rămânând doar spațiile de prestări-servicii mici, la îndemâna fiecărui cetățean, de care el are nevoie cam în fiecare zi. Calea Bucureşti va fi, astfel, o zonă cu cabinete notariale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, saloane de înfrumuseţare, patiserii etc. Deci, o zonă cu funcțiuni mărunte, care nu produc un mare disconfort locatarilor din zonă“, a spus Octavian Mateescu.

Ce se întâmplă cu dricurile de pe Calea București

Potrivit directorului executiv al Poliţiei Locale Craiova, Calea București este artera principală a municipiului, iar autovehiculele pompelor funebre creează neplăceri în ceea ce privește locurile de parcare, strică aspectul orașului și creează neplăceri locatarilor.

„Calea București este artera principală a municipiului Craiova, iar acolo era o mare adunătură de dricuri. Nu erau unul, două aruncate printre mașinile parcate pe Calea București, ci erau, practic, 20-30 de dricuri ale diverselor firme care prestează activități în acea zonă. S-a luat această măsură a ridicării lor pentru a crea o imagine bună municipiului Craiova și o priveliște pe măsură. Nu am aplicat Regulamentul așa cum am fost de multe ori acuzați de administratorii acestor firme, adică brusc. Repet, acest Regulament este în vigoare de 40 de zile, timp în care ei au avut timpul necesar să-și găsească alte locații pentru parcarea și staționarea acestor autovehicule care deservesc activitățile de pompe funebre.

Pur și simplu am început să aplicăm acest Regulament, considerând că 40 de zile este un timp arhisuficient pentru a se adapta și pentru a-și găsi noi locații pentru staționarea acestor autovehicule. Am început cu aceste mașini pentru că au fost cele mai la îndemână și efectul a fost imediat și, spre bucuria noastră, și cel scontat. În sensul că după ce s-a făcut această acțiune, dricurile au dispărut de pe Calea București, firmele și-au găsit alte locații. Este adevărat, o parte din administratori au crezut că le mută de pe Calea București în spatele blocurilor. Greşit! Au fost depistați și acolo şi au fost aplicate măsuri legale. La acest moment, nu mai există dricuri pe Calea București. Regulamentul, din punctul acesta de vedere, este respectat”, a mai spus Octavian Mateescu.

Mateescu: „Regulamentul va fi aplicat așa cum prevede”

Directorul Poliţiei Locale Craiova a mai precizat că pentru magazinele second-hand şi magazinele de piese auto „condițiile nu sunt chiar atât de stricte“. „Cele care deja funcționează au un termen de patru luni, nu neapărat să-și schimbe locația, ci să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să-și pună firme cu litere volumetrice, trebuie să-și facă vitrinele cu geamuri mate, trebuie să nu mai aibă expuse obiecte care să te ducă cu gândul că acolo se face comerț sau activitate prestări-servicii cu produse second. Din ce am observat, unii dintre ei deja au început să ia măsuri și cred că Regulamentul va fi aplicat așa cum prevede”, a afirmat Mateescu.

Patru autovehicule aparţinând firmelor de pompe funebre care își au sediul pe strada Calea București au fost ridicate de RAT, prin dispoziția Poliției Locale Craiova. Acţiunea a avut loc în contextul noului Regulament privind Calea Bucureşti, care interzice staţionarea dricurilor pe această arteră de circulaţie sau în parcările de reşedinţă ale blocurilor de la stradă.

El a mai anunţat că până acum au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 18.000 de lei și a fost dispusă măsura ridicării a patru autovehicule deţinute de firmele de pompe funebre. „Administratorilor sau patronilor care au venit la mașini, acestea nu le-au mai fost ridicate, ci doar au fost sancționați contravențional. Pentru cei care nu respectă celelalte intervenții impuse de Regulament, sancțiunile pleacă de la 500 de lei şi ajung până la 2.500 de lei“, a conchis Octavian Mateescu, directorul executiv al Poliţiei Locale Craiova.

Marina Andrei