A început „curăţenia“ pe Calea Bucureşti. Dricurile, primele „victime“ ale Primăriei Craiova

A început „curăţenia“ pe Calea Bucureşti. Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară Calea Bucureşti din municipiul Craiova” a făcut, ieri, primele „victime“.

Vorbim de un Regulament nou care se referă strict la aspectul străzii Calea Bucureşti, cea mai importantă arteră de circulaţie din Bănie pe relaţia est-vest şi „primul contact pe care orice vizitator sau persoana aflată în tranzit îl are cu zona urbană a Craiovei“. Primăria a stabilit un set de reguli obligatorii pentru firmele care funcţionează pe Calea Bucureşti, iar primele vizate au fost societăţile de pompe funebre.

„Curăţenia“ de pe Calea Bucureşti a început cu… dricurile. Patru autovehicule aparţinând firmelor de pompe funebre care își au sediul pe Calea București au fost ridicate, ieri, de RAT, prin dispoziția Poliției Locale Craiova. Cu Regulamentul în mână, poliţiştii locali au aplicat şi nouă sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 18.000 de lei. „Mașinile de pompe funebre sunt ridicate de pe Calea București. Reamintesc patronilor de firme de pompe funebre că și spațiile unde îşi desfășoară această activitate trebuiesc conformate Regulamentului“, a fost mesajul primarului Craiovei, Olguţa Vasilescu, postat pe pagina sa de socializare.

Ce spune Regulamentul în privinţa maşinilor de pompe funebre

Potrivit Regulamentului aprobat de Consiliul Local în luna aprilie şi aflat în vigoare, „se interzice gararea sau staționarea mijloacelor de transport pentru deservirea activităților de pompe funebre în parcarile publice organizate de-a lungul celor două sensuri de mers aferente Căii București, precum și în parcările publice de reședință ale blocurilor“. Cu alte cuvinte, fără dricuri pe Calea Bucureşti. De aici şi acţiunea de ieri a Poliţiei Locale.

„Nerespectarea acestor prevederi atrage sancţiuni cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.500 de lei şi măsura tehnico-administrativă de ridicare a autovehiculelor. Regulamentul a fost supus dezbaterii publice, fiind adus la cunoştinţa cetăţenilor inclusiv prin intermediul presei. Actualmente, posesorii de autovehicule de transport ce deservesc activităţile de pompe funebre s-au conformat prevederilor Regulamentului aprobat prin HCL nr. 159/2021. Poliţia Locală va desfăşura în continuare acţiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale în zona respectivă“, a anunţat, ieri, şi Primăria Craiova.

Regulamentul privind Calea Bucureşti, aprobat în aprilie de CL Craiova

Regulamentul privind Calea Bucureşti a fost aprobat în aprilie, de CL Craiova. Luna trecută, Hotărârea Consiliului Local a suferit o mică modificare. Mai exact, la redactarea Regulamentului local a survenit o eroare materială constând în omisiunea menționării în textul articolului 35, aliniat 5) a numărului Hotărârii de CL prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public/privat al municipiului Craiova.

Astfel, apărea un impediment în aplicarea corespunzătoare a măsurilor de ridicare a autovehiculelor. Odată corectat, Regulamentul a putut fi aplicat aşa cum şi-a dorit primăria.

A început „curăţenia“ pe Calea Bucureşti. Cum vrea primăria să arate cea mai importantă stradă din Craiova

Şi asta nu e tot! Regulile impuse de municipalitate prin prezentul Regulament sunt mult mai multe. Spre exemplu, cine îşi va deschide de acum înainte o firmă la parterul unui bloc de pe strada Calea Bucureşti va trebui să ştie că nu va obţine autorizaţie de funcţionare pentru următoarele destinaţii: spaţii comerciale tip second hand, indiferent de natura produselor comercializate (îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice, electrocasnice, echipamente IT etc); spaţii comerciale pentru comercializare piese, componente, accesorii sau consumabile auto; servicii funerare; ateliere de reparaţii de orice fel. Mai mult, nu vor fi autorizate nici mijloacele de publicitate care ilustrează aceste funcţiuni. Cu alte cuvinte, adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti!

Legat de firmele de pompe funebre, acestea par cele mai afectate de noul Regulament. Asta pentru că activitatea lor nu trebuie să se mai desfăşoare la vedere. „Vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură vor fi în mod obligatoriu tratate cu geamuri sablate mate, neinscripţionate, dublate de ecrane translucide, astfel încât vederea în interior dinspre spaţiul public să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente sau obiecte legate de specificul acestei activităţi este interzisă. Manevrarea oricăror produse legate de specificul activităţilor de pompe funebre se va face astfel încât să nu fie observată din spaţiul public şi/sau de către ceilalţi locatari ai blocului“, se arată în Regulament.

A început „curăţenia“ pe Calea Bucureşti. Un singur loc de parcare pentru fiecare firmă

La capitolul parcări, Regulamentul este clar în privinţa firmelor. Acestea au la dispoziţie un singur loc de parcare şi acela pentru angajaţi.

„Pentru a nu interfera cu dreptul celorlalţi locatari din imobilele de locuinţe colective de a accede la locurile de parcare amenajate în parcările de reşedinţă ale blocurilor, fiecare spaţiu pentru care a fost schimbată destinaţia din locuinţă în alte funcţiuni va putea utiliza un singur loc de parcare în vecinătatea spaţiului, exclusiv pentru parcarea autovehiculelor aparţinând angajaţilor. Se interzice ocuparea locurilor de parcare amenajate în lungul părţii carosabile a Căii Bucureşti şi a locurilor de parcare din parcările interioare cvartalelor de blocuri (parcări de reşedinţă), destinate persoanelor aflate în tranzit, clienţilor spaţiilor comerciale, altor tipuri de vizitatori, rezidenţilor din blocuri, cu autovehicule de serviciu aparţinând parcului auto al societăţilor ce îşi desfăşoară activitatea în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe“, se menţionează în Regulament.

Pentru orice altă măsură pe care primăria o impune firmelor de pe Calea Bucureşti, referitoare la aspectul spaţiului comercial, termenul pentru ducerea la îndeplinire este de 120 de zile de la data primirii notificării.