Adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti! Un Regulament privind „stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară Calea Bucureşti din municipiul Craiova”, aflat în consultare publică pe site-ul Primăriei Craiova până la data de 19 martie, va schimba radical aspectul acestei artere de circulaţie. Sau cel puţin asta este intenţia municipalităţii.

Pornind de la premiza că strada Calea Bucureşti oferă prima impresie despre Craiova celor care vin dinspre Bucureşti sau ajung în Bănie cu avionul, primăria a stabilit un set de reguli pentru localnici şi pentru firmele care funcţionează în această zonă. Primele vizate sunt societăţile comerciale, pentru care mesajul este clar: respecţi Regulamentul sau dispari! Unele tipuri de activităţi vor avea chiar interdicţie pe Calea Bucureşti, după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Ce este permis pe Calea București

Potrivit acestuia, pe Calea Bucureşti vor funcţiona doar farmacii, praxisuri medicale individuale, spaţii comerciale de mici dimensiuni ale căror produse comercializate se adresează unei categorii extinse de consumatori (frizerii, saloane de înfrumuseţare, cabinete de avocatură, de consultanţă, de mediere, notariate, alte tipuri de birouri), mici sedii de firmă care prin natura activităţii nu produc situaţii de disconfort populaţiei riverane (agenţii imobiliare, agenţii bancare, agenţii de loterie, firme de asigurări, agenţii de turism, firme de proiectare, firme de contabilitate, firme de consultanţă, firme de recrutare, sedii ale unor organizaţii profesionale de tipul caselor de ajutor reciproc sau sindicate, alte tipuri de firme), sedii ale asociaţiilor de proprietari şi sedii ale societăţilor ce prestează servicii către asociaţiile de proprietari, sedii şi/sau casierii ale furnizorilor de servicii de telefonie, cablu TV, internet sau alte utilităţi publice, oficii poştale, cofetării, patiserii, alimentaţie publica tip fast-food şi spaţii de entertainment.

În opinia autorităţilor, astfel de activităţi nu generează un trafic intens în zonă, nu poluează şi nu au un impact emoţional sau un impact asupra bunelor moravuri, convingerilor religioase, ordinii şi siguranţei publice.

Adio funerare, piese auto şi magazine second-hand! Ce activităţi vor avea interzis pe Calea Bucureşti

Regulamentul precizează clar şi ce fel de activităţi economice nu vor mai fi autorizate în zona riverană Căii Bucureşti. Astfel, cine îşi va deschide o firmă la parterul unui bloc de pe strada Calea Bucureşti va trebui să ştie că nu va obţine autorizaţie de funcţionare pentru următoarele destinaţii: spaţii comerciale tip second hand, indiferent de natura produselor comercializate (îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice, electrocasnice, echipamente IT etc); spaţii comerciale pentru comercializare piese, componente, accesorii sau consumabile auto; servicii funerare; ateliere de reparaţii de orice fel. Mai mult, nu vor fi autorizate nici mijloacele de publicitate care ilustrează aceste funcţiuni. Cu alte cuvinte, adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti!

Magazinele de piese auto deschise în prezent pe Calea Bucureşti rămân pe poziţii. Pentru altele noi, Primăria Craiova nu va mai acorda autorizaţie de funcţionare (Foto: Claudiu Tudor)

Primăria a stabilit condiţii clare şi în ceea ce priveşte executarea accesului direct din exterior în spaţiul care îşi schimbă destinaţia din locuinţă în spaţiu comercial. În plus, a reglementat faptul că „utilizarea trotuarului de gardă al blocului şi a aleilor de acces în imobil folosite de către locatari, pentru deservirea spaţiului ce îşi schimbă destinaţia la parter, se poate face doar cu acordul expres al tuturor locatarilor apartamentelor deservite de respectivul acces“.

Tâmplăria trebuie să fie doar maro sau gri antracit

De asemenea, golurile aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe trebuie să aibă obligatoriu tâmplărie maro (lemn sau imitaţie de lemn în culorile specifice) sau gri antracit.

„Cu excepţia spaţiilor ce necesită expunerea de produse destinate comercializării care se adresează unei categorii largi de consumatori şi pentru care pot fi utilizate geamuri clare, pentru toate celelalte funcţiuni se vor folosi geamuri sablate translucide. Se interzice folosirea la închiderea golurilor a profilelor metalice cu geam simplu, a geamurilor reflectorizante, a plăcilor de policarbonat sau alte materiale de calitate inferioară. Pentru spaţiile ce necesită expunere de produse destinate comercializării şi pentru care se vor folosi geamuri clare, expunerea se va face în mod organizat, respectând principiile estetice de amenajare a vitrinelor“, se precizează în Regulament.

Cu excepţia cazinourilor sau sălilor de jocuri, se interzice colantarea zonelor vitrate indiferent de natura materialului folosit sau de mesajul/imaginea inscripţionată pe acesta.

Fără servicii funerare la vedere

Cele mai afectate de acest Regulament par să fie firmele de pompe funebre. Asta pentru că activitatea lor nu se va mai desfăşura la vedere, potrivit noilor reglementări. „Vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură vor fi în mod obligatoriu tratate cu geamuri sablate mate, neinscripţionate, dublate de ecrane translucide, astfel încât vederea în interior dinspre spaţiul public să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente sau obiecte legate de specificul acestei activităţi este interzisă. Manevrarea oricăror produse legate de specificul activităţilor de pompe funebre se va face astfel încât să nu fie observată din spaţiul public şi/sau de către ceilalţi locatari ai blocului“, se arată în Regulament.

Pentru a mai putea funcţiona, firmele de pe Calea Bucureşti care oferă servicii funerare va trebui să respecte o serie de reguli (Foto: Claudiu Tudor)

Totodată, se va interzice gararea sau staţionarea mijloacelor de transport pentru deservirea activităţilor de pompe funebre în parcările publice organizate de-a lungul celor două sensuri de mers aferente Căii Bucureşti, precum şi în parcările publice de reşedinţă ale blocurilor. Cu alte cuvinte, fără dricuri la vedere.

Un singur loc de parcare pentru firmă

De altfel, la capitolul parcări Regulamentul este clar în privinţa firmelor: au la dispoziţie un singur loc de parcare şi acela pentru angajaţi.

Adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti!

„Pentru a nu interfera cu dreptul celorlalţi locatari din imobilele de locuinţe colective de a accede la locurile de parcare amenajate în parcările de reşedinţă ale blocurilor, fiecare spaţiu pentru care a fost schimbată destinaţia din locuinţă în alte funcţiuni va putea utiliza un singur loc de parcare în vecinătatea spaţiului, exclusiv pentru parcarea autovehiculelor aparţinând angajaţilor. Se interzice ocuparea locurilor de parcare amenajate în lungul părţii carosabile a Căii Bucureşti şi a locurilor de parcare din parcările interioare cvartalelor de blocuri (parcări de reşedinţă), destinate persoanelor aflate în tranzit, clienţilor spaţiilor comerciale, altor tipuri de vizitatori, rezidenţilor din blocuri, cu autovehicule de serviciu aparţinând parcului auto al societăţilor ce îşi desfăşoară activitatea în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe“, se menţionează în Regulament.

Adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti! Reguli şi pentru firmele luminoase

Primăria Craiova a stabilit reguli şi pentru firmele luminoase amplasate de societăţile comerciale. Astfel, firmele folosite pentru semnalizarea activităţii „se vor realiza sub formă de litere volumetrice, montate direct pe planul faţadei, sub formă de plăcuţe gravate, sau montate în consolă faţă de planul faţadei“. Firmele vor avea în mod obligatoriu lumină constantă şi nu vor emite semnale sonore, pentru a nu afecta locuirea de la etajele superioare sau din vecinătate, se mai solicită prin Regulament.

„Pe acelaşi tronson de clădire la parterul căruia există mai multe spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, amplasarea firmelor se va realiza în mod unitar cu privire la zona de amplasare a acestora, fie pe faţada aferentă spaţiului, fie pe suprafaţa de faţadă aferentă apartamentelor de la etajele superioare, cu acordul expres al proprietarilor afectaţi, atunci când configuraţia faţadelor nu permite amplasarea firmelor pe faţada spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţe. Pe acelaşi tronson de clădire la parterul căruia există mai multe spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, amplasarea firmelor se va realiza cu alinierea acestora la partea superioară, obligatoriu la acelaşi nivel“, se prevede în Regulament. Este interzisă însă amplasarea de firme care prin mesaj, descrierea activităţii sau denumire ilustrează funcţiuni din categoria celor care nu sunt permise prin prezentul Regulament.

În ceea ce priveşte echipamentele tehnice de la exteriorul spaţiului comercial, sunt acceptate doar instalaţiile de aer condiţionat şi camerele de luat vederi. De asemenea, „se interzice amplasarea pe faţadele aferente spaţiilor cu altă destinaţie, la parterul blocurilor de locuinţe colective a copertinelor, indiferent de materialele din care sunt realizate, sistemele de prindere şi dimensiuni, cu excepţia copertinelor rabatabile din material textil de culoare alb sau crem“.

Cum se va aplica Regulamentul

Cum se va aplica Regulamentul? Potrivit acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la întocmirea notelor tehnice, Primăria Craiova prin Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va emite notificări către Asociaţiile de Proprietari pe raza cărora există spaţii la parterul blocurilor de locuinţe colective cu alte destinaţii decât locuinţa şi pentru care sunt necesare intervenţii în vederea conformării la prevederile prezentului Regulament, spre a fi comunicate către proprietarii spaţiilor respective.

Parcările de pe Calea Bucureşti vor fi destinate locatarilor şi şoferilor aflaţi în tranzit. Firmele vor avea dreptul la un singur loc. / Foto: Claudiu Tudor

Notificările vor cuprinde categoriile de intervenţii necesare la fiecare spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţa, termenele de implementare a intervenţiilor şi informarea cu privire la măsurile aplicabile în cazul neconformării la acestea. Termenele pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse sunt de 120 de zile de la data primirii notificării. Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin notificări, în termenele comunicate prin acestea, intră în obligaţia proprietarilor spaţiilor. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin acesta atrage după sine răspunderea materială şi contravenţională, după caz.

Adio funerare, piese auto şi magazine second-hand pe Calea Bucureşti! Ce sancţiuni riscă cei care încalcă Regulamentul

Regulamentul referitor la Calea Bucureşti prevede şi sancţiuni pentru cei care nu se vor conforma. Amenzile diferă în funcţie de articolul încălcat şi sunt cuprinse între 500 şi 1.000 de lei, între 1.000 de lei şi 2.000 de lei şi între 1.500 şi 2.500 de lei. Şi asta nu e tot! Pe lângă sancţiunile stabilite, Regulamentul prevede şi măsuri complementare, cum ar fi retragerea autorizaţiei de funcţionare emisă de către Primăria Craiova pentru spaţiul respectiv sau desfiinţarea tuturor amenajărilor neconforme.

Calea București din Craiova va avea o altă față (Foto: Claudiu Tudor)

Prezentul Regulament intră în vigoare de la data publicării sale şi se va aplica în cazul tuturor solicitărilor de emitere a autorizaţiilor de construire şi/sau a autorizaţiilor de funcţionare survenite de la această dată. Spaţiile în care, la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se desfăşoară activităţi din categoria celor stabilite ca fiind interzise îşi vor putea însă păstra destinaţia, dar numai cu condiţia conformării la toate măsurile privind faţadele, vitrinele, mijloacele de publicitate, ocuparea domeniului public stabilite prin Regulament.

„Nerespectarea măsurilor prevăzute prin acest Regulament şi comunicate prin notificări sau revenirea ulterioară la practici şi/sau amenajări neconforme cu prezenta reglementare atrage revocarea imediată a autorizaţiei de funcţionare a spaţiului respectiv, fără posibilitatea emiterii ulterioare a unei noi autorizaţii pentru aceeaşi funcţiune, chiar în cazul conformării spaţiului respectiv la prevederile Regulamentului“, se mai precizează în Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară Calea Bucureşti din municipiul Craiova”.