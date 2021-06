Se lucrează, în sfârșit, la podul de la Malu Mare

După aproape cinci ani de chin pentru șoferi, din cauza restricțiilor de circulație, și mai multe încercări eșuate de consolidare, la podul de la kilometrul 11 al Drumului Naţional 55 Craiova – Bechet, aflat pe raza comunei Malu Mare, au demarat, în sfârșit, lucrările.

Reabilitarea și consolidarea acestui pod trebuia să se facă în cadrul contractului încheiat încă din anul 2013 de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu firma italiană SECOL, care a avut ca obiectiv „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 – km 71+100“. Italienii au lucrat la modernizarea drumului Craiova – Bechet, dar nu şi la podul de la Malu Mare, pe unde se circulă cu restricţii din august 2016.

A fost nevoie de rezilierea contractului cu SECOL și demararea unei proceduri de achiziție doar pentru reabilitarea acestui pod, pentru a se găsi un constructor care să finalizeze lucrările începute de italieni. E drept că la licitaţie nu s-a prezentat decât o singură firmă, Domarcons SRL din Craiova, suficient însă pentru ca lucrările să fie contractate și să și demareze.

Circulația nu se închide pe perioada lucrărilor

Contractul a avut o valoare de un milion de lei, plus TVA, constructorul având la dispoziție patru luni pentru consolidarea podului de la Malu Mare. Lucrările au demarat zilele trecute (s-a lucrat sub pod), iar între timp a sosit și avizul Poliției Rutiere legat de restricții. Pe pod se va circula ca și până acum, pe o jumătate de cale, pentru că nu se pune problema închiderii traficului.

Podul de la Malu Mare a intrat în reabilitare 1 de 8

„Nu ai cum să închizi un asemenea trafic, cum este cel de pe DN 55, mai ales că nu prea există nici rute alternative. O să lucrăm sub trafic și trebuie să terminăm totul în patru luni. Noi am început de săptămâna trecută, la partea de infrastructură, am făcut injecții în grinzile principale, am pus în siguranță grinzile. Am primit avizul de la Rutieră, așa că putem lucra și la suprastructură, dar ne cam încurcă vremea. Oricum, dacă plouă lucrăm sub pod, facem reparații cu mortare speciale, iar apoi o să lucrăm și la suprastructură. Nu este primul pod pe care îl consolidăm, avem experiența necesară. Termenul de finalizare este de patru luni“, au precizat, pentru GdS, reprezentanţii Domarcons SRL, firma care se ocupă de lucrări.

Ce lucrări mai sunt de executat la podul de la Malu Mare

La podul de la Malu Mare ar mai fi de executat un rest de lucrări de 72,87%, potrivit ultimelor date oferite GdS de către CNAIR. Până să demareze procedura, Compania a solicitat şi o expertiză tehnică, pentru a şti exact ce lucrări trebuie executate la podul peste Valea Ilenei, construit în urmă cu aproape 70 de ani.

Printre lucrările care trebuie executate se numără desfacerea căii pe pod, demolarea lisei şi a consolei trotuarului, turnarea unei plăci de suprabetonare din beton armat, repararea betonului degradat din grinzi, refacerea hidroizolaţiei, executarea căii şi a trotuarelor, montarea parapeţilor pietonali şi direcţionali, a gurilor de scurgere şi a rosturilor de dilataţie și lărgirea rambleului în zona podului.