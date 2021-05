Cele 30 de autobuze electrice pentru Craiova iau calea instanței?

Furnizorul celor 30 de autobuze electrice pentru transportul în comun din Craiova ar putea fi decis de instanță. Asta după ce primăria a selectat deja un câștigător al licitației: BMC Truck & Bus. Turcii au fost singurii care au rămas în cursă, după ce municipalitatea a respins din start alte cinci oferte. Licitația a fost inițial anulată, dar CNSC a decis continuarea ei. Așa s-a ajuns la selectarea unicului furnizor, BMC, care a trecut rapid prin ambele evaluări: tehnică și financiară. Lucrurile se vor complica, pentru că procedura de atribuire ar putea ajunge la instanță.

Craiovenii vor mai avea de așteptat până să vadă în circulație și autobuzele electrice de 12 metri. De sâmbăta trecută, pe trei dintre traseele RAT Craiova au intrat 13 din cele 16 autobuze electrice articulate achiziționate de la Solaris. Pentru celelalte 30 de autobuze electrice, care fac obiectul unui contract separat de achiziție publică, situația se complică.

La licitaţia pentru achiziția acestor autobuze, la pachet cu 30 de staţii de încărcare lentă şi șapte staţii de încărcare rapidă, se înscriseseră şase producători: cinci din Turcia – Anadolu Automobil, BMC Truck&Bus, Asocierea Bozankaya Otomotiv cu Sileo GmbH (firmă din Germania), Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret şi Temsa Ulasim Araclari San Tic, plus polonezii de la Solaris Bus & Coach. Cum, necum, în cursa pentru contractul de circa 92 de milioane de lei (fonduri europene) a mai rămas doar BMC Truck&Bus. Firma de la care municipiul Craiova a cumpărat, cu bani împrumutați de la BERD, și cele 38 de autobuze Diesel Euro 6, aflate în circulație de la începutul anului trecut.

Licitația pentru cele 30 de autobuze electrice, anulată și reluată

Revenind la licitația pentru cele 30 de autobuze electrice, după ce a descalificat cinci din cei șase producători participanți, primăria a anulat procedura. Asta se întâmpla în februarie 2021. Autoritățile au motivat că s-au temut de o eventuală corecţie financiară din partea UE. Asta după ce la achiziția celor 16 autobuze electrice articulate de la Solaris, municipiul Craiova s-a trezit cu o corecție financiară de 5%, adică circa 780.000 de euro, pentru „o neconformitate faţă de prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice“.

Până să se decidă furnizorul celor 30 de autobuze electrice de 12 metri destinate Craiovei, pe traseele RAT au intrat, de sâmbătă, 13 din cele 16 autobuze electrice articulate achiziționate de la Solaris

BMC a contestat decizia primăriei, iar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) i-a dat dreptate şi a dispus „anularea deciziei de anulare a procedurii“. Consiliul a considerat că decizia anulării „nu este justificată“, pentru că „certitudinea primirii unei corecţii financiare nu este una reală, obiectivă“.

Astfel, licitaţia a trebuit să continue, iar oferta turcilor de la BMC să fie supusă evaluării. Ea a trecut apoi rapid de evaluarea tehnică (19 aprilie) și de cea financiară (17 mai), iar pe 19 mai a fost selectată drept câștigătoare, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice. De aici lucrurile se vor complica.

Anadolu iese la înaintare

Una dintre firmele participante la licitația pentru cele 30 de autobuze electrice, Anadolu Automobil, va contesta decizia de atribuire. Anadolu vine pe piață cu două mărci de autobuze, Isuzu și SOR, ultima fiind produsă în Cehia. Reprezentanții Anadolul susțin că la Craiova s-au prezentat cu modelul produs de SOR Libchavy, un autobuz electric „care și-a dovedit fiabilitatea nu doar în Europa, ci și pe străzile din România“.

Așa arată un autobuz electric de 12 metri produs de SOR Libchavy și livrat municipiului Brașov

Un exemplu în acest sens ar fi municipiul Brașov. Primăria de la poalele Tâmpei a semnat în iulie 2020 un contract pentru furnizarea a 32 de autobuze electrice SOR cu lungimea de 12 m și o capacitate de 102 pasageri. Și Slatina va avea opt autobuze electrice SOR. Licitația a fost derulată de Ministerul Dezvoltării, iar Anadolul Automobil va furniza municipiului Slatina aceleași autobuze ca la Brașov, la pachet cu trei stații de încărcare rapidă și opt stații de încărcare lentă.

Cele 30 de autobuze electrice pentru Craiova iau calea instanței? Ce susține Anadolu Automobil

Revenind la Craiova, cei de la Anadolu susțin că primăria nu le-a solicitat niciun fel de clarificare în privința autobuzelor electrice oferite și că au fost decalificați pentru o cerință care putea fi rapid lămurită. În plus, susțin că au cerut informații cu privire la modelul ofertat de BMC, dar că primăria le-a refuzat solicitarea. „Nici acum nu știm dacă modelul oferit de BMC Truck & Bus și acceptat de Primăria Craiova este un prototip, este un model produs în Turcia sau în China. Știm doar că noi am oferit cu autobuz electric aflat deja în circulație în România și că am fost excluși de la licitație“, mai spun reprezentanții Anadolul Automobil.

Aceștia au mai menționat că vor contesta la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor decizia de atribuire a contractului firmei BMC, iar dacă CNSC nu le va da dreptate vor merge în instanță. Asta înseamnă că semnarea contractului cu un furnizor, indiferent care ar fi acesta, se va prelungi. În consecință, și termenul până la care Craiova va primi prima tranșă de autobuze electrice de 12 metri va fi mai mare.

Situația de la Craiova se regăsește la Dăbuleni

O situație similară celei de la Craiova se întâmplă deja în orașul doljean Dăbuleni. Aici chiar s-a ajuns la instanță. Protagoniștii sunt acceași: BMC Truck & Bus și Anadolu Automobil. La Dăbuleni, firma BMC a fost selectată drept câştigătoare a licitaţiei privind furnizarea a trei autobuze electrice. Procedura a fost lansată încă de la începutul lunii septembrie 2020, pentru o valoare estimată de 8.358.046 lei, fără TVA. Contractul prevedea nu doar furnizarea a „trei autobuze electrice noi, de dimensiuni medii, dotate cu stații de încărcare lentă“, ci și a unui sistem de bilete integrat pentru călători e-ticketing. Oferta a fost selectată drept câştigătoare în data de 26 martie, iar cealaltă firmă participantă la licitaţie, Anadolu Automobil, a contestat decizia.

La CNSC, Anadolu s-a legat de cea de-a doua componentă a contractului – sistem de bilete integrat pentru călători e-ticketing, susţinând că BMC nu îndeplineşte mai multe criterii de calificare stabilite în documentaţia de atribuire. De asemenea, în opinia celor de la Anadolu, nici terţul susţinător cu care s-a prezentat BMC, adică ZTE Smart Auto din China, nu a dovedit că poate să furnizeze acel sistem e-ticketing.

În final, firma pierzătoare a susţinut că oferta celor de la BMC Truck & Bus a fost analizată cu superficialitate de Primăria Dăbuleni. CNSC a respins însă contestația, așa că s-a ajuns în instanță. Plângerea Anadolu Automobil a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova în data de 26 mai, iar primul termen a fost stabilit pentru 9 iunie.

Bătălia dintre BMC și Anadolu se dă și la Segarcea

Ar mai fi de menționat că cele două firme, BMC și Anadolu, se luptă și la Segarcea pentru furnizarea a trei autobuze electrice de dimensiuni medii, dotate cu sisteme / stații de încărcare aferente.

Aici, comisia din cadrul primăriei nu a dat încă un verdict, cele două oferte fiind încă în etapa de evaluare. Contractul are o valoare estimată de 5.357.537 de lei, fără TVA.