CJ Dolj se uită lung după milioanele de euro datorate de San Giorgio Appalti

În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean (CJ) Dolj s-a ridicat problema banilor pe care instituţia ar trebui să-i primească de la firma San Giorgio Appalti, cea care a demarat lucrările la Centrul Internaţional „Constantin Brâncuși“.

Italienii s-au angajat, în mai 2015, să construiască în 12 luni Centrul „Brâncuși“ – un proiect cu fonduri europene la acea vreme, după ce s-au prezentat la licitaţie cu preţul cel mai mic: 20.789.230 lei (fără TVA). Încercarea a dat greş. După un an și jumătate, firma San Giorgio Appalti nu a reușit să execute decât 6% din lucrări, motiv pentru care CJ Dolj a pierdut fondurile europene obținute pentru acest proiect.

Consiliul Judeţean a reziliat apoi contractul cu firma italiană și a mers în instanță pentru recuperarea pagubei. Între timp, CJ a scos din nou la licitaţie execuţia Centrului „Brâncuși“, de data asta cu fonduri proprii, a dat peste o asociere tot din Italia (Manelli Impresa SRL – Scotta SRL), însă aceasta a dus proiectul până la capăt. Complexul muzeal dedicat merelui sculptor, cu a lui prismă unică în lume, va fi gata în această vară.

„Firma San Giorgio Appalti este în faliment“

Mai rămâne acum partea cu datoria pe care CJ Dolj o are de recuperat de la San Giorgio Appalti, după care se uită încă lung. Secretarul general al judeţului Dolj, Anda Nicolae, a precizat în plenul şedinţei de ieri că firma din Italia este în faliment. „Din păcate, firma San Giorgio Appalti, cu care am avut contractul încheiat cu proiectele de la Centrul «Brâncuși», este în faliment. Noi avem o hotărâre executorie cu privire la un debit foarte mare pe care îl are această societate către noi. Ne-am înscris la masa creditorilor, urmăm procedura. Așteptăm”, spus Anda Nicolae. Cu alte cuvinte, CJ Dolj aşteaptă, dar şansele de a primi aceşti bani sunt infime. Mai ales că este vorba de o sumă mare, circa patru milioane de euro.

Procesul cu italienii a început în noiembrie 2017, iar sentinţa finală a venit în ianuarie 2019, după 18 înfăţişări în care cauza a tot fost amânată din diverse motive. Curtea de Apel Craiova a admis, în parte, cererea CJ Dolj şi a obligat societatea din Peninsulă la plata unei sume imense către Consiliul Judeţean, ca daune interese şi dobânzi penalizatoare: 14.631.813,63 lei, cu titlu de daune interese, şi dobânziile legale aferente sumei de 24.292.366,52 lei, începând cu data de 7.11.2016 şi până la data efectivă a plăţii. Adică circa patru milioane de euro.

Asta după ce Consiliul Judeţean ceruse în instanţă firmei San Giorgio Appalti 50 de milioane de lei. Pentru recuperarea celor patru milioane de euro, CJ Dolj a angajat o firmă din Italia, care să lucreze după procedurile din această ţară, dar până acum nu a obţinut nici măcar un cent de pe urma firmei San Giorgio Appalti.