Centrul „Brâncuși“ şi a sa prismă unică în lume, gata la vară

Centrul Internaţional „Constantin Brâncuși“, care se construieşte în curtea Muzeului de Artă din Craiova, este aproape finalizat. Proiectul unic în lume gândit de celebrul arhitect Dorin Ştefan şi finanţat din bugetul Consiliului Judeţean (CJ) Dolj ar putea fi gata la vară.

Preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a precizat, pentru GdS, că de astăzi se vor relua lucrările la Centrul „Brâncuși“ şi a sa prismă unică în lume. „De miercuri vor fi reluate lucrările la Centrul Internaţional «Constantin Brâncuși». Am obţinut închiderea circulaţiei pe Calea Unirii pentru 30 de zile, pentru a fi aduse şi celelalte bucăţi de sticlă care formează prisma unică în lume, constructorii sunt mobilizaţi, totul depinde doar de vreme. Noi am stabilit ca termen de inaugurare a Centrului «Brâncuși» luna iulie. Am prins în bugetul judeţului şi suma necesară pentru finalizarea lucrărilor, circa 8 milioane de lei, aşa că se poate spune că de la vară Craiova va fi pe harta obiectivelor de cultură cu un Centru Turistic Interactiv unic în lume“, a afirmat Cosmin Vasile.

El a mai menţionat că după ce obiectivul va intra în patrimoniul judeţului de administrarea lui se va ocupa, cel mai probabil, Muzeul de Artă, aflat în subordinea CJ Dolj.

Centrul „Brâncuși“. Construcţia prismei de sticlă a început în 2020

Proiectul privind realizarea Centrului Internaţional „Constantin Brâncuși“, în forma gândită de arhitectul Dorin Ştefan, a demarat în 2015 cu un eşec. Firma de construcţii nu a fost capabilă să realizeze lucrarea, aşa că a fost nevoie de o nouă licitaţie. Lucrările au fost reluate abia în 2018 de către firmele italiene Manelli Impresa SRL și Scotta SRL, care s-au asociat și au câștigat licitaţia în valoare de 23.145.378 de lei (inclusiv TVA).

Se reiau lucrările la prisma dedicată lui Constantin Brâncuși. Centrul Internaţional „Brâncuși“ ar putea fi inaugurat până la sfârşitul lunii iulie. Foto: Claudiu Tudor

S-a lucrat mult timp la partea de subteran, la galeria de 1.200 mp, pentru ca obiectivul care dă unicitatea acestui Centru Turistic Interactiv să se ridice în 2020. Prisma din stică înaltă de 12,6 metri şi formată din 31 de bucăți de sticlă, 336 de lamele orizontale și aproape 700 de vincluri de aluminiu a reprezentat marea provocare a acestei lucrări. Anul trecut s-a reuşit montarea a opt bucăţi de sticlă din cele înalte de 12,6 metri şi late de 3 metri, plus lamelele orizontale.

„O să montăm câte două bucăţi de sticlă pe zi“

De ridicarea prismei se ocupă o firmă specializată din Germania, Montec International, singura capabilă să lipească astfel de bucăţi de sticlă de mari dimensiuni. Montarea lor cere multă atenţie, dar şi o vreme favorabilă. Asta pentru că la cea mai mică adiere de vânt sticla se poate sparge. Lucru care s-a și întâmplat, de altfel, la începutul lunii august 2020, când o vijelie puternică a lovit Craiova, iar una dintre bucățile de sticlă a pleznit. Ea a fost înlocuită cu o alta comandată pe loc la firma Sedak din Germania, dar s-a întârziat puţin cu execuția. Lucrările au fost sistate la sfârşitul lunii noiembrie.

Constructorii au revenit în aceste zile pe şantier, iar de astăzi se vor relua lucrările. „Vor veni toate utilajele, macaraua care ridică bucăţile de sticlă va fi pe poziţii, aşa că vom trece la treabă. Vom aduce bucăţile de sticlă rămase de montat şi vom continua construcţia prismei. Mai sunt 23 de bucăţi de mari dimensiuni care trebuie montate, dar eu cred că într-o lună şi jumătate ele vor fi pe poziţii. O să montăm câte două bucăţi de sticlă pe zi, acesta este recordul nostru. Poate o să-l şi depăşim, dar totul va depinde de vreme. Dacă este vânt sau dacă plouă nu putem lucra. Nu poţi ridica bucăţile de sticlă“, a afirmat, pentru GdS, Erwin Szöri, reprezentantul din şantier al firmei Montec International.

„Cred că în maxim două luni lucrarea va fi gata. Mai rămâne ca cei de la Manelli Impresa să amenajeze terenul din jurul prismei, galeria subterană este şi ea gata, aşa că în vară Centrul «Brâncuși» va putea fi inaugurat“, a mai spus Erwin Szöri.

Cum va arăta Centrul „Brâncuși“

Centrul „Brâncuşi“ a fost gândit ca un Centru Turistic Interactiv unic în lume. Complexul muzeal dedicat marelui sculptor cuprinde o galerie subterană de aproape 1.200 de metri pătrați, cu ateliere de discurs și de creație, săli de spectacol, de conferințe și de expoziție. La suprafață va fi prisma unicat din sticlă, înaltă de 12,6 metri, în care se va putea ajunge cu ajutorul unui lift. Ea conține o interpretare la scară largă a două dintre operele lui Brâncuși – „Ovoidul“ și „Pasărea Măiastră“, însă ele pot fi zărite doar din interiorul prismei, nu și din afara ei.

Prisma cântărește aproape 200 de tone şi este așezată pe placa de beton de deasupra galeriei subterane. Erwin Szöri susţine că a fost luată în calcul toată această greutate. „În plus, prisma este așezată pe niște arcuri speciale, pentru a face față la un eventual cutremur. Practic, un seism va face ca prisma să se miște, dar ea nu va cădea, indiferent de magnitudine“, a mai spus reprezentantul firmei Montec International.