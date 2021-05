Şeful Gărzii Naţionale de Mediu a descins în zona caselor cu turnuleţe din Craiova

„Am ajuns în zona Popoveni. Am descoperit o balastieră care nu avea autorizaţie de mediu şi nu este singura pe raza judeţului. Este de mirare că o balastieră care funcţionează ilegal, fără autorizaţie de mediu funcţionează în proximitatea Craiovei. Am trecut în revistă 35% din numărul de UAT-uri din judeţ, am verificat diferite amplasamente pe care erau depozitate deşeuri, am verificat agenţi comerciali.

Aceştia au au fost verificaţi înainte, iar acum am urmărit să vedem dacă au respectat măsurile impuse. La 10 UAT-uri am găsit amplasamnete ilegale de deşeuri. Am verificat spitalul, agenţi mici şi agenţi mari. La acest moment este în curs de verificare Depozitul de deşeuri de la Mofleni. Putem spune că sunt localităţi pe care le-am adus din zona neagră în zona gri şi tindem să ne ducem chiar spre zona albă”,

a declarat Octavian Berceanu.