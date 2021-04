SC Pieţe şi Târguri, profit simbolic în 2021

„În ultima perioadă, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a încercat să modernizeze în fiecare an cel puţin o piaţă din cele pe care le are în administrare. Anul acesta a venit rândul Pieţei Ciupercă, în ideea înlocuirii actualelor tarabe de acolo, aşezate sub cerul liber, cu o construcţie nouă, metalică, în care să-şi desfăşoare activitatea comercianţii de fructe şi legume.

Hala, cu dimensiunea de 14/8 m, va fi ridicată pe acelaşi amplasament cu actuala piaţă. Va fi prevăzută cu uşi-rulou, care vor permite deschiderea ei pe trei laturi, pe cea de-a patra latură urmând să fie amplasat biroul inspectorilor, toaleta şi platforma de gunoi. Considerăm că o asemenea investiţie ar fi benefică atât pentru comercianţi, cât şi pentru craiovenii care locuiesc în zonă şi îşi fac cumpărăturile din Piaţa Ciupercă”, a declarat Adrian Dinu, purtător de cuvânt al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL.